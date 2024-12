Kupfer und Uran - Chancen für Investoren

Nicht nur in preislicher Sicht haben sich die beiden Metalle verändert. Auch die Nachfrage sieht heute gänzlich anders aus.

Blickt man zurück, so kostete die Tonne Kupfer im Jahr 2016 etwas weniger als 5.000 US-Dollar. Zu gleicher Zeit mussten für ein Pfund Uran zirka 25 US-Dollar bezahlt werden. Seitdem haben sich beide Rohstoffe deutlich verteuert. Neben den Edelmetallen dürften diese Metalle zu den Favoriten der Investoren zählen. Beim Uran könnte die Entwicklung der kleinen modularen Reaktoren einen Riesenschritt für den Rohstoff bedeuten. Mehr Effizienz und beste Sicherheitsstandards könnten Uran zum bedeutenden Spieler der Energiewende machen. Auch Kupfer ist ein Metall der Zukunft. So sind beispielweise in einem Elektroauto rund 83 Kilogramm Kupfer verbaut, während es in einem herkömmlichen Verbrennerfahrzeug nur etwa 23 Kilogramm sind.

Analysten sind sich weitgehend einig, dass die Fundamentaldaten für Kupfer positiv sind. Kupfer galt neben Eisen als wohl das wichtigste Metall für die Menschheitsgeschichte. Es ist heute in vielen modernen Anwendungen wie im Bereich der erneuerbaren Energien ein unverzichtbarer Bestandteil. Im Jahr 2022 hat S&P Globals in seinem ausführlichen Bericht "The Future of Copper" dargelegt, wie signifikant der Kupferverbrauch durch die Energiewende und den damit verbundenen Technologien steigen wird. Lag die globale Kupfernachfrage in 2021 bei gut 25 Millionen Tonnen, so werde sie 2035 geschätzte 49 Millionen Tonnen ausmachen. Gleichzeitig könnten in 2035 dann schon zehn Millionen Tonnen Kupfer fehlen.

Auch beim Thema Uran könnte es knapp werden und genauso wie beim Kupfer sind Anleger gegenüber Uran heute optimistisch gestimmt. Dass ein Urandefizit droht, davon sind viele überzeugt. Kein Wunder angesichts der Renaissance der Kernkraft. Als Alternative zu fossilen Brennstoffen gehört die Atomenergie zur Energiewende dazu.

Im Uran-Bergbaubereich gehört Premier American Uranium - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-americ... - zu den aussichtsreichen Unternehmen. Die Gesellschaft besitzt große Liegenschaften in uranproduzierenden Regionen in den USA, in Colorado und Wyoming.

Über Kupfer und auch Gold verfügt GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc... - in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Dazu kommen Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold.

