Medsanic Mainz: Erfahrene Internisten für Ihre Gesundheit Das MVZ Medsanic Mainz bietet an seinen Standorten in Laubenheim und Hechtsheim eine umfassende internistische Versorgung mit einem Team hoch qualifizierter Fachärzte. Das Expertenteam von Medsanic Mainz Das Medizinische Versorgungszentrum Medsanic hat sich mit seinen Standorten in Laubenheim und Hechtsheim als kompetenter Ansprechpartner für internistische Gesundheitsversorgung etabliert. An der Spitze des hoch qualifizierten Teams stehen drei erfahrene Fachärzte, die gemeinsam die Partnerschaftsgesellschaft bilden. Expertise von Herrn cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank Herr cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank bringt eine beeindruckende Expertise in die Praxis ein. Als Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie verfügt er über ein umfassendes Wissen in der Behandlung komplexer internistischer Erkrankungen. Seine Erfahrung erstreckt sich über ein breites Spektrum von Herzerkrankungen bis hin zu allgemeinen internistischen Fragestellungen. Herr cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank ist zudem Mitglied und Gutachter des Prüfungsausschusses Innere Medizin und Kardiologie der Bezirksärztekammer Rheinhessen, Mainz. Diese Position unterstreicht seine herausragende Fachkompetenz und seinen Beitrag zur Qualitätssicherung in der medizinischen Ausbildung. Sein Engagement in zahlreichen medizinischen Fachverbänden zeugt von seinem Bestreben, stets auf dem neuesten Stand der Forschung zu bleiben und aktiv zur Weiterentwicklung seines Fachgebiets beizutragen. In seiner täglichen Arbeit legt Herr cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank besonderen Wert auf eine ganzheitliche Betrachtung seiner Patienten. Er versteht es, komplexe medizinische Sachverhalte verständlich zu erklären und seine Patienten in Entscheidungsprozesse einzubeziehen. Sein Ansatz, Prävention und Therapie zu verbinden, hat vielen Patienten geholfen, ihre Gesundheit nachhaltig zu verbessern. Das internistische Team Neben Herrn cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank wird das Team durch Dr. med. Alexander Garcia Godelmann und Dr. med. Doreen Jäger vervollständigt. Dr. Garcia Godelmann bringt als Facharzt für Innere Medizin besondere Expertise in den Bereichen Diabetologie, Ernährungsmedizin und Geriatrie ein. Seine umfassende Erfahrung in der Behandlung von Stoffwechselerkrankungen und altersmedizinischen Fragestellungen ergänzt das Leistungsspektrum der Praxis optimal. Dr. Jäger ergänzt als Fachärztin für Innere Medizin, Kardiologie das kardiologische Fachwissen der Praxis. Ihre Spezialisierung ermöglicht eine umfassende Betreuung von Patienten mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen und trägt zur ganzheitlichen Versorgung bei. Zusätzlich verstärkt Dr. med. Dr. rer. pol. Martin Kempkes als angestellter Arzt für Allgemeinmedizin das Team. Seine duale Qualifikation in Medizin und Wirtschaftswissenschaften bringt eine einzigartige Perspektive in die Patientenversorgung ein und ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Gesundheitsversorgung. Diese interdisziplinäre Zusammensetzung ermöglicht eine ganzheitliche Betreuung, insbesondere bei Patienten mit komplexen Gesundheitsfragen oder mehreren chronischen Erkrankungen. Die enge Zusammenarbeit und der regelmäßige fachliche Austausch innerhalb des Teams ermöglichen es, auch schwierige Fälle umfassend zu betrachten und optimal zu behandeln. Umfassendes Leistungsspektrum in der Inneren Medizin Die Standorte von Medsanic in Laubenheim und Hechtsheim bieten ein breites Spektrum an internistischen Leistungen, die sowohl die Basisversorgung als auch spezialisierte Untersuchungen umfassen. Dieses umfassende Angebot ermöglicht es, Patienten in allen Phasen ihrer Gesundheitsversorgung optimal zu betreuen. Diagnostische Möglichkeiten und Therapieansätze Das internistische Team nutzt modernste Diagnoseverfahren, um Erkrankungen frühzeitig zu erkennen und präzise zu diagnostizieren. Dazu gehören: - EKG und Belastungs-EKG für die Beurteilung der Herzfunktion

- Ultraschalluntersuchungen verschiedener Organe für detaillierte Einblicke in den Körper

- Lungenfunktionstests zur Beurteilung der Atemwege

- Umfangreiche Labordiagnostik für eine genaue Analyse des Gesundheitszustands Diese diagnostischen Möglichkeiten erlauben eine detaillierte Beurteilung des Gesundheitszustands und sind entscheidend für die frühzeitige Erkennung von Erkrankungen sowie die Überwachung des Therapieerfolgs. Basierend auf den Untersuchungsergebnissen entwickeln die Ärzte individuelle Therapiepläne, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten sind. Schwerpunkte in der internistischen Behandlung Medsanic Mainz legt besonderen Wert auf die Behandlung und Prävention von weit verbreiteten internistischen Erkrankungen. Die Fachrichtungen umfassen Innere Medizin, Allgemeinmedizin und Kardiologie. Zu den Schwerpunkten gehören: - Herz-Kreislauf-Erkrankungen: Von Bluthochdruck bis hin zu komplexen Herzrhythmusstörungen bietet das Team eine umfassende kardiologische Versorgung. (Selbstzahlerleistung)

- Stoffwechselerkrankungen: Insbesondere die Behandlung von Diabetes mellitus ist ein wichtiger Schwerpunkt, der eine enge Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient erfordert (DMP-Programm).

- Lungenerkrankungen: Von Asthma bis COPD werden Patienten mit Atemwegserkrankungen umfassend betreut.

- Altersmedizinische Fragestellungen: Mit zunehmendem Alter treten oft mehrere Erkrankungen gleichzeitig auf. Das Team des MVZ Medsanic Mainz ist darauf spezialisiert, diese komplexen Situationen ganzheitlich zu betrachten und zu behandeln. In all diesen Bereichen setzt das Team auf eine Kombination aus modernster Medizin und bewährten Therapieansätzen. Dabei steht immer der individuelle Patient mit seinen spezifischen Bedürfnissen im Mittelpunkt der Behandlung. Patientenorientierte Versorgung im Fokus Im MVZ Medsanic Mainz steht der Patient im Mittelpunkt der Versorgung. Das bedeutet nicht nur eine hoch qualifizierte medizinische Behandlung, sondern auch eine umfassende Betreuung, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingeht. Persönliche Betreuung und ausführliche Beratung Herr cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank und sein Team nehmen sich ausreichend Zeit für jeden Patienten. In ausführlichen Gesprächen werden der aktuelle Gesundheitszustand, mögliche Beschwerden und Behandlungsoptionen besprochen. Dabei wird großer Wert auf eine verständliche Erklärung medizinischer Sachverhalte gelegt. Diese persönliche Betreuung schafft Vertrauen und ermöglicht es den Patienten, aktiv an ihrer Gesundheitsversorgung teilzunehmen. Die Ärzte verstehen sich als Partner ihrer Patienten auf dem Weg zu einer besseren Gesundheit. Gemeinsam entwickeln sie individuelle Strategien zur Verbesserung des Gesundheitszustands und zur Prävention von Erkrankungen. Dieser partnerschaftliche Ansatz fördert die Therapietreue der Patienten und trägt zu besseren Behandlungsergebnissen bei. Innovative Ansätze in der internistischen Versorgung Medsanic Mainz setzt sich kontinuierlich dafür ein, innovative Ansätze in die internistische Versorgung zu integrieren. Dies umfasst nicht nur die Anwendung neuester Untersuchungstechniken, sondern auch die Integration digitaler Gesundheitslösungen in den Behandlungsalltag. Unter der Leitung von Herrn cimzetes föiskolai tanár (Prof.) Dr. med. Ralf-Thomas Blank, Dr. med. Alexander Garcia Godelmann und Dr. med. Doreen Jäger legt Medsanic Mainz großen Wert auf die kontinuierliche Weiterbildung des gesamten Teams. Regelmäßige Teilnahmen an Fachkongressen und Fortbildungen stellen sicher, dass die Patienten stets nach den neuesten medizinischen Erkenntnissen behandelt werden. Mit seinem umfassenden Angebot an internistischen Leistungen und dem Fokus auf eine patientenorientierte, ganzheitliche Versorgung ist Medsanic Mainz bestens gerüstet, um den gesundheitlichen Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen und seinen Patienten eine optimale medizinische Betreuung zu bieten. Die Kombination aus fachlicher Expertise, modernster technischer Ausstattung und einem ganzheitlichen Behandlungsansatz macht das MVZ zu einem verlässlichen Partner für alle Fragen rund um die internistische Gesundheitsversorgung in der Region Mainz.

