Startseite Start des Innovationsnetzwerks MEREPA für Telemedizin und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-12-11 08:24. Das Innovationsnetzwerk MEREPA entwickelt digitale Lösungen für ein medizinisches Metaverse, das die Patientenfernversorgung revolutionieren soll. Das Netzwerkmanagement übernimmt die IWS GmbH. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat die Förderung des Innovationsnetzwerks "MEREPA - Das Metaverse als remotes Patientenversorgungssystem" im Rahmen des Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) bewilligt. Ziel des Netzwerks ist es, digitale Lösungen für ein innovatives medizinisches Metaverse zu entwickeln, das die Patientenfernversorgung revolutionieren soll. Die IWS GmbH unterstützt die Netzwerkpartner:innen über einen angestrebten Zeitraum von insgesamt drei Jahren bei der Planung und Umsetzung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten und bietet dabei als Full-Service-Dienstleister umfassende Expertise an. Telemedizinische Innovationen für die Gesundheitsversorgung der Zukunft Die moderne Gesundheitsversorgung steht vor erheblichen Herausforderungen. Eine alternde Bevölkerung, steigende Gesundheitskosten und eine ungleiche Verteilung von medizinischen Ressourcen stellen das bestehende Gesundheitssystem zunehmend auf die Probe. Telemedizinische Innovationen besitzen das Potenzial, den Zugang zu medizinischen Vorsorgeleistungen zu erleichtern und das Selbstmanagement der Patient:innen zu stärken. Im Netzwerk wird das Potenzial eines medizinischen Metaverses erforscht, das durch XR-Technologien einen digitalen Raum schafft, in dem Ärzt:innen und Patient:innen in Echtzeit miteinander interagieren können - unabhängig von ihrem physischen Standort. Diese vernetzte Umgebung ermöglicht einen nahtlosen Austausch von Informationen und unterstützt eine effiziente, ortsunabhängige Versorgung. Mit aktuell sieben Netzwerkpartner:innen vereint MEREPA Know-how aus den Bereichen Sensorik, Machine Learning, (generative) KI, XR und UX-Design. Der Fokus liegt auf der Entwicklung patientenzentrierter Lösungen, die Prävention, Diagnose und Therapie miteinander verbinden. MEREPA-Netzwerkpartner:innen: Capture-Media-Beteiligungs GmbH | Düsseldorf

cibX GmbH | Münster

CorporateHealth - die Gesundheits Company GmbH | Hamburg

Datico Sport & Health GmbH | Burghausen

demodern GmbH | Köln

MediTECH Electronic GmbH | Wedemark

Praxis Jan Gerlach | Scheeßel Schwerpunkte des Netzwerks Im Rahmen gemeinsamer Forschungs- und Entwicklungsvorhaben entwickeln die Netzwerkpartner:innen die technologischen Voraussetzungen, um innovative Komponenten, Prozesse und Zukunftstechnologien im Bereich der Telemedizin zielgruppengerecht nutzen zu können. * Miniaturisierte Sensorik und Trackingsysteme:

z. B. EEG-Patches, kamerabasierte Aufnahme von Vitaldaten, Exergaming in Kombination mit einem Tracking der Bewegungsdaten zur Korrektur bei falsch ausgeführten Bewegungen * Echtzeit-Datenverarbeitung und künstliche Intelligenz:

z. B. erklärbare ML-Algorithmen für die Diagnostik, generative KI zur Personalisierung von Lehr- und Lernumgebungen durch Variation der Trainingsabläufe * 3D-Visualisierungen und Extended-Reality-Technologien:

z. B. Darstellung von CT- oder MRT-Bildern als 3D-Objekte zur Patientenaufklärung, Erweiterung von Dummies hinsichtlich verschiedener Szenarien und Krankheitsbilder mittels AR, Analysen von Arbeitsabläufen für umfassende Belastungsanalysen * Interoperable Multi-User-Plattformen:

