Empfehlung für spannende Kenia-Safari: Rundreise durch Kenia

Wer auf der Suche nach einer unvergesslichen Safari in Kenia ist, für den ist eine Rundreise durch die Nationalparks Kenias ein hervorragender Tipp. Kenia ist mit seinen atemberaubenden Landschaften und seiner kulturellen Vielfalt ein bekanntes und einzigartiges Reiseziel, das bleibende Eindrücke hinterlässt. Die Küsten am Indischen Ozean und die weiten Savannen im Landesinneren vereinen paradiesische Strände und großartige Wildreservate. Besonders reizvoll ist eine Kenia Safari, die die schönsten Nationalparks des Landes auf einer Kenia Rundreise verbindet: Tsavo West, Amboseli und Masai Mara. Eine solche Rundreise durch Kenias Nationalparks bietet Kenia-Reisenden nicht nur die Möglichkeit, die faszinierende Tierwelt hautnah zu erleben, sondern auch die landschaftliche Vielfalt des Landes zu entdecken. Im Tsavo West Nationalpark erstrecken sich weite Ebenen, vulkanische Formationen und üppige Vegetation. Der Amboseli Nationalpark am Fuße des imposanten Kilimanjaro ist bekannt für seine zahlreichen Elefantenherden und den atemberaubenden Blick auf den schneebedeckten Gipfel des Berges. Die Masai Mara, eine der tierreichsten Regionen Kenias mit einer Vielzahl der „Big Five“, ist ein Höhepunkt jeder Safarirundreise. Neben unvergesslichen Tierbeobachtungen erwartet die Teilnehmer einer Kenia Safari Rundreise bei entsprechender Auswahl der Unterkünfte ein komfortables Ambiente und eine ausgezeichnete Verpflegung. Wenn die Kenia Safari Rundreise dann auch noch so organisiert ist, dass Start und Ziel direkt am Strandhotel liegen, bietet sie die perfekte Grundlage für eine gelungene Safari. Auf kenia-safari.de findet man genau solche perfekt organisierten Kenia Safari Rundreisen, die von Experten zusammengestellt und in kleinen Gruppen von 4 bis 6 Personen durchgeführt werden, wie zum Beispiel die 5-tägige „Wildes Afrika Safari Rundreise“.

Dank der Safari als Kenia-Rundreise unterschiedliche Landschaften kennenlernen

Die Kenia-Rundreise „Wildes Afrika Safari“ punktet mit ihrer sorgfältig ausgewählten Route durch drei der schönsten Nationalparks Kenias. Am Strandhotel an der kenianischen Küste abgeholt, beginnt die Kenia-Safari-Rundreise mit der Fahrt in den Tsavo West Nationalpark, der zu den größten und ältesten Schutzgebieten des Landes zählt. Weite Ebenen und Vulkanlandschaften prägen das Bild des Parks und bieten Lebensraum für zahlreiche Wildtiere. Schon auf der Anfahrt bekommen die Teilnehmer der Kenia-Rundreise einen ersten Eindruck von der artenreichen Tierwelt, mit Elefanten, Löwen und Giraffen, die sich frei bewegen. Am Nachmittag erreichen die Teilnehmer der Safari-Rundreise das Severin Safari Camp, das Komfort und eine gute Ausgangslage für die erste abendliche Pirschfahrt bietet. Besonders lohnenswert ist ein Stopp an den Mzima Springs, deren klares Wasser oft Flusspferde und Krokodile anzieht. Am zweiten Tag führt die Kenia-Safari-Rundreise in den Amboseli Nationalpark, der für seine spektakuläre Kulisse mit dem Kilimanjaro im Hintergrund bekannt ist. Auf dem Weg dorthin fasziniert das beeindruckende Lavafeld von Sheitani die Safarigäste. Nach der Ankunft in der Ol Tukai Lodge stärken sich die Teilnehmer der Kenia-Rundreise beim Mittagessen, bevor es am Nachmittag auf eine weitere Pirschfahrt geht. Die hohe Elefantendichte und der Panoramablick auf den Kilimanjaro machen den Aufenthalt im Amboseli Nationalpark zu einem eindrucksvollen Erlebnis.

Die berühmte Masai Mara darf auf der Kenia-Safari-Rundreise nicht fehlen

Am dritten Tag der Safari-Rundreise erreichen die Safarigäste die berühmte Masai Mara, die für ihren Tierreichtum bekannt ist. Der kurze Flug, der die Safarigäste vom Amboseli in die Masai Mara bringt, bietet beeindruckende Ausblicke über die endlosen Savannen. Das Oloshaiki Camp, idyllisch am Talek River gelegen, bietet den Teilnehmern der Safari-Rundreise komfortable Unterkünfte und einen idealen Platz für intensive Tierbeobachtungen. Nach der Ankunft erwartet die Teilnehmer der Kenia-Rundreise eine erste Pirschfahrt, auf der sie die Tierwelt der Masai Mara erkunden können. Diese Region ist besonders für die „Big Five“ und große Herden von Antilopen und Zebras bekannt. Der folgende Tag steht ganz im Zeichen weiterer Pirschfahrten, die den Gästen der Kenia Safari die Möglichkeit bieten, noch tiefer in das beeindruckende Wildreservat einzutauchen. Ein gemeinsames Abendessen im Oloshaiki Camp rundet den Tag ab. Am fünften Tag beginnt die Rückreise der Kenia-Rundreise mit einer letzten morgendlichen Pirschfahrt, oft begleitet von einem Picknick im Busch, bevor der Flug zurück zur Küste ansteht. Nach der Rückkehr ins Hotel bleibt den Kenia-Reisenden noch genügend Zeit, um sich an den Stränden oder am Pool zu entspannen und die Eindrücke dieser außergewöhnlichen Safari-Reise nachwirken zu lassen.

