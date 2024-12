Startseite Kompakte Innovation: WEROCK präsentiert das robuste Industrietablet Rocktab U210 G2 Pressetext verfasst von werockpr am Di, 2024-12-10 14:12. Ultrarobustes Industrietablet in schmalem Design: Hohe Performance für anspruchsvolle Anwendungen Karlsruhe, 10.12.2024 - Mit dem Rocktab U210 G2 präsentiert WEROCK Technologies GmbH, innovativer Hersteller robuster Tablets, Handheld Mobilcomputern sowie Industrie PCs, die neue Generation des robusten Tablets Rocktab U210. Mit einer Tiefe von nur 15 mm und einem Gewicht von lediglich 996 g ist es besonders kompakt. Der neue, leistungsstarke Prozessor verbessert sowohl die Performance als auch die Energieeffizienz deutlich, wodurch das ultrarobuste Windows Tablet die ideale Wahl für professionelle Anwendungen ist. Egal ob zur Optimierung von Arbeitsprozessen, für einen effizienten Lagerbetrieb, Diagnosearbeiten in Fahrzeugen oder den Einsatz in der industriellen Fertigung – das neue Rocktab U210 G2 von WEROCK passt sich den Anforderungen verschiedenster Branchen an. Es kombiniert ein robustes und schmales Design mit der benutzerfreundlichen Handhabung moderner Consumer-Tablets.

Durch den verbauten Intel® Quad-Core N100 Prozessor kann der Rocktab U210 G2 im Gegensatz zu seinem Vorgängermodell nicht nur eine herausragende Energieeffizienz vorweisen, sondern auch eine erhebliche Performanceverbesserung von über 100%. Zudem ermöglicht der nun doppelt so große Arbeitsspeicher von 16 GB im Vergleich zur Vorgängergeneration ein noch flüssigeres Arbeiten, auch bei komplexen Prozessen. Unterstützt werden Windows 11 IoT Enterprise, Windows 11 Pro und Ubuntu Linux-basierte Systeme. Eine integrierte NVMe SSD erhältlich mit bis zu 2 TB, bietet ausreichend Speicherplatz für Apps, Bilder und Dokumentation. Durch einen Micro SD Slot lässt sich der Speicher zusätzlich um 1 TB erweitern. Das Tablet ist nach MIL-STD-810G zertifiziert, übertrifft dabei sogar den üblichen Militärstandard. Statt der sonst gängigen 1,2 m Fallhöhe übersteht das Rocktab U210 G2 sogar 1,5 m Fallhöhe unter erschwerten Bedingungen. Zusätzlich wurde es einem sogenannten Trommeltest unterzogen, um die Sturzfestigkeit im Alltag zu prüfen. In diesem Test muss das Tablet 40 aufeinanderfolgende Stürze aus 1 m Höhe überstehen. Das Rocktab U210 G2 ist nach IP65-Standard wasser- und staubdicht. Mit einem Temperaturbereich von -20° bis +60° Celsius, ist das Rocktab U210 G2 bereit für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen. Das 10,1 Zoll Outdoor-Display mit einer Helligkeit von bis zu 800 cd/m² bietet auch bei direkter Sonneneinstrahlung eine gute Lesbarkeit. Es verfügt über einen robusten kapazitiven Touchscreen mit vormontierter Panzerglasfolie und übertrifft die Stoßfestigkeit IK06. Die Bedienung ist auch mit Handschuhen möglich. Er ist gestentauglich, hochpräzise und dank Digitizer zur Erfassung von Unterschriften geeignet. Ein passender Eingabestift ist optional erhältlich. Mit einer Akkukapazität von 33 Wh bleibt das Tablet für bis zu 7 Stunden einsatzbereit. Die Hot-Swap-Funktionalität ermöglicht dem Gerät unterbrechungsfreies Arbeiten, da der Akku im laufenden Betrieb gewechselt werden kann. Maximale Konnektivität bietet das Rocktab U210 G2 durch einen RJ45 Netzwerkanschluss, mini HDMI, Full-Size USB 3.2 Typ A sowie ein USB-C Anschluss mit Display Port, der er ermöglicht bis zu zwei externe Monitore anzuschließen. Zudem unterstützt der Anschluss Power Delivery, was schnelles Laden des Geräts ermöglicht. Für drahtlose Verbindungen stehen WiFi 6E und Bluetooth 5.3 zur Verfügung. Die optionale 4G LTE-Highspeed-Internetanbindung mit bis zu 300 Mbps ermöglicht besonders schnelle Datenverbindungen, wenn kein WLAN verfügbar ist.

Mit der optionalen Office Dockingstation mit Monitorausgängen findet das Rocktab U210 G2 das Gleichgewicht zwischen Außendienst und Büroarbeit. Sie bietet Netzwerkanschluss, USB-Anschlüsse, Monitorausgang und auch serielle Anschlüsse. Optional kann das Tablet mit einem Highend 1D/2D-Barcodescanner mit fortschrittlicher Laserzielvorrichtung und einer Standard-Range von bis zu 80cm Leseentfernung ausgestattet werden. Für das neue Rocktab U210 G2 ist eine langfristige Verfügbarkeit vorgesehen, was es voraussichtlich bis 2030 erhältlich machen wird. Eigenschaften des Rocktab U210 G2

• Leichtes & kompaktes Gehäuse nur 15 mm tief und 996 gr. schwer

• Ultrarobustes Gehäusedesign - übersteht Stürze aus bis zu 1,5 m Höhe

• Einsatz in rauen Umgebungen dank IP65-Schutz und weitem Temperaturbereich

• 10,1" Outdoordisplay mit bei Sonnenlicht sichtbarem, mit Handschuhen bedienbarem kapazitivem Touchscreen (bis zu 800 cd/m²)

• Genaueste Bedienung und Unterschriftenerfassung über Digitizer möglich

• Leistungsstarker Intel® Prozessor N100 mit bis zu 3,40 GHz

• 16 GB LPDDR5 RAM, 256 GB bis 2 TB NVMe SSD

• 1 GBit RJ45 Netzwerk-Anschluss, Full Size USB 3.1 Typ A und USB C Anschluss

• WiFi 6E & Bluetooth 5.3

• Nahtloses Roaming verschiedener Funkzellen dank 802.11r

• Micro SD Kartenslot für Karten bis 1 TB

• Dediziertes Highend Modul von uBlox zur Positionsbestimmung

• Hot-Swap-fähiger Akku für unterbrechungsfreies Arbeiten

• Erhältlich mit Windows 11 Pro, IoT Enterprise oder Ubuntu Linux

• Highend 1D/2D Barcodescanner mit Laserzielvorrichtung (Option)

• 4G LTE-Highspeed-Internetanbindung mit bis zu 300 Mbps (Option)

• Vollfunktionale Dockingstation mit Monitorausgängen, USB 3, Ethernet, 2 x RS232

• Lange Verfügbarkeit: Produkt voraussichtlich bis 2030 erhältlich

• Klimaneutralisiertes Produkt: Alle Treibhausgasemissionen aus Produktion und Transport kompensiert „Das Rocktab U210 G2 kombiniert extreme Robustheit, herausragende Mobilität und beeindruckende Leistung in einem einzigen Gerät. Als das derzeit kompakteste Modell unserer Rocktab Ultra-Serie bietet es nicht nur modernste Technologie, sondern ist auch perfekt auf die Herausforderungen anspruchsvollster Einsätze abgestimmt.“, so Markus Nicoleit, CEO von WEROCK.

Das Rocktab U210 G2 ist ab Q1/2025 im Direktvertrieb, sowie bei teilnehmenden Systempartnern bestellbar. Weitere Informationen zum Rocktab U210 G2 und anderen Produkten von WEROCK Technologies finden Sie unter: https://www.werocktools.com/de/robuste-tablets/rocktab-u210-g2/ Pressekontakt

WEROCK Technologies GmbH

Pressekontakt: Markus Nicoleit

Haid-und-Neu-Str. 7

76131 Karlsruhe

Deutschland

Telefon: +49 721 5099 1000

E-Mail: pr@werocktools.com Über WEROCK Technologies GmbH

WEROCK Technologies ist ein einzigartiges junges Unternehmen, das Organisationen dabei unterstützt ihre Arbeitsprozesse in schwierigen Umgebungen zu digitalisieren. Seit der Gründung im Jahr 2020 hat sich WEROCK auf die Entwicklung von Produkten spezialisiert, die für den Einsatz in rauen Umgebungen konzipiert sind. Alle Produkte werden von unabhängigen Prüflaboren nach industriellen und militärischen Standards getestet. Das Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Grundprinzipien mit dem klaren Ziel eine aktive Rolle im Klimaschutz zu spielen. Der durch Produktion und Transport entstehende CO“-Fußabdruck wird vollständig durch zertifizierte Klimaprojekte nach dem WWF Goldstandart kompensiert. WEROCK bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „We empower heroes“. Anhang Größe Rocktab_U210_G2_Hero_Right_v2_n.png 118.06 KB Über werockpr Komplettes Benutzerprofil betrachten