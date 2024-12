Startseite Beratung von COSCOM mit Umsetzungskompetenz Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-10 08:29. Heterogene Strukturen und Insellösungen erschweren oft die Digitalisierung. Mit COSCOM können Sie Prozesse von Shopfloor bis Topfloor ganzheitlich vernetzen! Ihr Unternehmen ist über die Jahre organisch gewachsen, was zu einer heterogenen Infrastruktur bei Maschinen und Betriebsmitteln sowie zu IT-gestützten Insellösungen geführt hat? Das ist keine Seltenheit. Nun möchten Sie Ihre Fertigung digitalisieren und die Prozesse ganzheitlich vernetzen, um Ihre Wettbewerbsfähigkeit zu sichern? Wenn Sie herausfinden möchten, wo der beste Ansatzpunkt liegt und welche Strategie am effektivsten ist, empfiehlt es sich, externe Expertise von erfahrenen Beratern in Anspruch zu nehmen. Die Herausforderung dabei ist, dass sowohl Ihre Shopfloor Prozesse in der Fertigung als auch die Topfloor-Prozesse aus Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und Einkauf ganzheitlich zu betrachten sind! Genau da setzt COSCOM Prozess-Consulting an. Als Ergebnis einer Ist-Analyse erhalten Sie ein für ihr Unternehmen passgenaues Umsetzungskonzept an die Hand - mit einem an Ihrem Nutzen und Ihren Zielen orientieren Fahrplan! Wenn Sie jetzt noch darauf Wert legen, dass: * Beratung und Projekt-Management Hand in Hand arbeiten,

* die technische Machbarkeit zur Projektumsetzung geprüft ist!

* Sie zukunftsfähige Standardsoftware direkt vom Hersteller erhalten,

* und ein hoher Nutzen bereits in einer frühen Projektphase erreicht wird, dann ist COSCOM für Sie der ideale Partner für die Digitalisierung im Shopfloor! COSCOM Prozess Consulting - "ganzheitliche Beratung mit Umsetzungskompetenz!" Abgestimmt auf die Kundenziele und die Prozess-Analyse erstellt COSCOM Consulting ein konkretes Umsetzungskonzept. Das COSCOM Consulting agiert nach den vier wichtigsten Grundsätzen erfolgreicher Projekte: * Identifizierung des richtigen Projektschrittes für den Kunden

* Orientierung am höchsten Nutzen in kürzester Projektzeit

* Prüfung auf technische und organisatorische Machbarkeit

* Vereinbarung des Budgetrahmens und Definition von Projektmeilensteinen Erklär-Video anschauen Consulting-Projekt anfragen Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: COSCOM Computer GmbH

Herr Christian Erlinger

Anzinger Str. 5

85560 Ebersberg

Deutschland fon ..: +49 8022 - 91 53 188

fax ..: +49 8022 - 91 53 189

web ..: https://www.coscom.de/

email : cc-pr@lead-industrie-marketing.de COSCOM ist ein führendes Software-Systemhaus, das Fertigungsdaten in der Zerspanungsindustrie vereinheitlich, vernetzt und optimiert. Die Verbindung zwischen dem ERP-System und der Fertigung steht dabei ganz oben. Rund um die CNC-Maschine werden Projekte in der Werkzeugverwaltung, im Tool- und Datenmanagement, im CAD/CAM und der Maschinensimulation sowie mit Infopoint / DNC-Vernetzung realisiert. Kompetenz im Consulting und zielorientiertes Projektmanagement sind die Basis für den gemeinsamen Erfolg - ein Ansprechpartner, eine Verantwortung, ein erfolgreiches Projekt! Pressekontakt: LEAD Industrie-Marketing GmbH

Herr André Geßner

Hauptstraße 46

83684 Tegernsee fon ..: +49 8022 91 53 188

email : info@lead-industrie-marketing.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten