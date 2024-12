Startseite NUR DIE & Kilian Kerner setzen erfolgreiche Designerkooperation fort Pressetext verfasst von Hej mates GmbH am Fr, 2024-12-06 15:18. Rheine, Dezember 2024 Mit dem ersten Auftakt der NUR DIE Selected by Kilian Kerner Edition, konnte der führende deutsche Strumpf- und Wäschespezialist NUR DIE, seine Modekompetenz im Bereich DOB deutlich stärken und seine Relevanz als Fashion-Marke ausbauen. Der zweite Drop der Designerkooperation mit dem Berliner Modedesigner Kilian Kerner geht im Januar 2025 in die nächste Runde und soll diese Markenpositionierung weiter vorantreiben.

Die kreative Zusammenarbeit von NUR DIE und Kilian Kerner, die 2024 startete, geht mit zwei weiteren Styles in die Verlängerung: Vier Bodys mit Round- und Turtleneck aus leichtem Micromodal werden in zwei Farben in limitierter Stückzahl online erhältlich sein. „Wir haben uns auf zeitlose Stücke mit cleaner Silhouette konzentriert, die sowohl stilvoll als auch funktional sind. Die Designs fügen sich perfekt in den Kleiderschrank ein – als elegantes Single-Piece oder als easy Kombipartner“ erklärt Modedesigner Kilian Kerner.

„Die Verbindung von NUR DIEs Expertise in Passform und Qualität mit Kilian Kerners unverwechselbarer Designsprache hat sich als ein Perfect Match erwiesen. 2024 war ein zukunftsweisendes Jahr für NUR DIE: Das durchgeführte Rebranding hat die Marke mit frischen Attributen aufgeladen, ohne den bisherigen Markenkern aufzugeben oder traditionelle Werte zu verlieren. „Wir wollen bei unseren Kund:innen wieder Emotionen wecken“, sagt Marketing Director Gabriela Froehlich-Pulm.

Die NUR DIE Selected by Kilian Kerner Edition und das Rebranding der Marke haben den Startschuss für diesen aufregenden Wandel markiert. „Wir sind unglaublich stolz, wie die Kooperation bisher angenommen wird. Die Resonanz sowohl intern als auch von unseren Kund:innen ist durchweg positiv“, so Gabriela Froehlich-Pulm weiter.

NUR DIEs Wahrnehmung als relevante Fashion Brand mit modernen Markenwerten soll durch die Verlängerung der Designerkooperation weiterhin gestärkt werden. Dabei bleiben die Kooperationspartner ihrem Konzept treu, eine authentische Verbindung von modischen Styles und Basics zu schaffen.

Auch das Verpackungsdesign überzeugt mit Funktionalität und Ästhetik: Die Kollektionsteile werden in hochwertigen Stoffbeuteln geliefert, die den Premium-Anspruch der Designerkooperation widerspiegeln.

Erhältlich sind die Selected by Kilian Kerner Kollektionsteile ab Anfang Januar 2025 nur online auf nurdie.de NurDie: Übersicht | LinkedIn

