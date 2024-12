Reifenlagerung von Anfang an nachhaltig ausgerichtet

Konzept von LagerTechnik-West macht Umzug von Kfz-Service Markus Fuß einfacher

(Kamp-Lintfort, Dezember 2024) Trotz engem Zeitplan konnte die Reifen & Kfz Service Fuß GmbH aus Viersen jüngst den Umzug in ein neues Betriebsgebäude problemlos meistern. Dazu beigetragen hat nicht zuletzt das Team von LagerTechnik West: Das bereits in den vorherigen Räumlichkeiten für die Reifenlagerung realisierte Konzept war von Anfang an auf zukunftsfähige Skalierbarkeit und den flexiblen Einsatz aller verwendeten Regalkomponenten ausgerichtet. Innerhalb kürzester Zeit gelang es nun, die Lagerkapazität um mehr als 50 Prozent auf rund 9.000 Reifen zu erweitern.

Größter Reifenhändler der Stadt, unter den Top Ten aller Anbieter in der Region Niederrhein, Partnerbetrieb der Pirelli-Handelskette Driver Fleet Solution und seit gut 20 Jahren am Markt: Der Reifen- und Kfz-Service von Markus Fuß ist im nordrhein-westfälischen Viersen eine bekannte Adresse. Neben Kompetenz und Kundennähe legt der Firmeninhaber großen Wert auf nachhaltiges Handeln, der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen ist ihm ein wichtiges Anliegen: "Wo immer möglich, wollen wir die CO2-Emissionen unseres Betriebes kontinuierlich weiter reduzieren und achten darauf, dass Altreifen nicht lediglich vorschriftsmäßig entsorgt, sondern recycelt und sinnvoll weiterverwendet werden", betont Markus Fuß.

Weiterverwendung gleich mit eingeplant

Als sich im vergangenen Frühjahr für den Viersener Unternehmer kurzfristig die Gelegenheit bot, den Betrieb innerhalb des Ortes an anderer Stelle zu erweitern, sollte damit gleichzeitig auch eine deutliche Aufstockung der Kapazitäten im Reifenlager verbunden sein. In Zusammenarbeit mit LagerTechnik-West war erst wenige Jahre zuvor am bisherigen Standort eine Regalanlage vom Typ "Super 456" eingerichtet worden, die auf sechs Lagerebenen und einer Gesamtlänge von 41,1 Metern insgesamt Platz für 5.850 Räder bot. Konzipiert als Steck-Schraub-System, können die Regale neu angeordnet, in der Höhe verlängert und den jeweiligen Räumlichkeiten entsprechend optimal angepasst werden. "Die Weiterverwendung des vorhandenen Reifenlagers stand mit Blick auf Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit von Anfang an außer Frage", berichtet Thomas Papritz, Geschäftsführer der LagerTechnik-West GmbH & Co. KG, "und die vom Kunden gewünschte Erweiterung der Lagerkapazität konnte über die Aufstockung der Anlage um eine weitere Regalebene auf einfache Weise realisiert werden."

Höhere Anfangsinvestition in Fördertechnik

Darüber hinaus machte sich aber auch die vorausschauende Konzeption der ursprünglichen Lagereinrichtung im Wortsinn bezahlt: Der für das Handling der Reifen mitgelieferte Vertikal-Kommissionierer wurde von Anfang an und in Abstimmung mit dem Kunden auf eine höhere Leistung ausgelegt, als für die vorhandene Anlage tatsächlich notwendig gewesen wäre. "Rein technisch betrachtet, hätte ein kleineres und kostengünstigeres Gerät ausgereicht", so Thomas Papritz, "bei einer möglichen Erweiterung wäre dann aber neue Technik erforderlich geworden." Die Bereitschaft von Markus Fuß, in Fördertechnik höherer Leistung zu investieren, erwies sich nun als goldrichtig. Nicht nur, dass sämtliche bereits vorhandenen Regale nun am neuen Betriebsstandort weiterhin zum Einsatz kommen; auch das Handling der Reifen kann wie gewohnt mit bewährter Technik nahtlos fortgesetzt werden.

Beitrag zu weiterem Erfolgskurs

Über die Feiertage zu Pfingsten geplant und im August binnen kürzester Zeit realisiert, bietet die erweiterte Lagereinrichtung nun Platz für insgesamt 9.136 Reifen und Räder. Mit dem neuen Betriebsstandort eröffnet sich dem Viersener Unternehmer Markus Fuß außerdem die Möglichkeit, noch stärker als bisher in das DRIVER-Handelskonzept des Pirelli-Konzerns eingebunden zu werden: Während der kommenden Monate werden die Räumlichkeiten dem Corporate Design von DRIVER und Pirelli entsprechend angepasst und schließlich als "Flagshipstore" am Markt positioniert. Das auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Reifenlager-Konzept von LagerTechnik-West trug dazu bei, den Erfolgskurs der Reifen & Kfz Service Fuß GmbH fortzusetzen.

