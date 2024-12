Startseite WOTAX verstärkt Position als Partner des Mittelstands in Assurance/WP, Compliance- & Nachhaltigkeitsberatung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-12-05 13:52. Neue Kompetenzschwerpunkte und wichtige Meilensteine bei der Unternehmensgruppe WOTAX. Der Berater. _Aachen, 05. Dezember 2024_ - Die WOTAX Beratergruppe erweitert ihr Leistungsspektrum und untermauert ihre Rolle als zuverlässiger und stabiler Partner für den Mittelstand im Bereich Wirtschaftsprüfung/Assurance sowie Nachhaltigkeitsberatung. Dabei sind es die Menschen hinter der Marke, die WOTAX besonders machen und das Vertrauen der Mandanten stärken. Ein starkes Beispiel dafür sind die jüngsten Erfolge von Dr. Stephan Wollgarten und Maria Sket, die mit ihrer Expertise und Loyalität exemplarisch für das Unternehmen stehen. Mit gezielter Förderung von Talenten, begleitenden Programmen und familienfreundlicher Ausrichtung zeigt WOTAX, dass berufliche Entwicklung und langfristige Loyalität erfolgreich miteinander verbunden werden können. Bestätigt wird dies u.a. durch Auszeichnungen, die WOTAX erhalten hat: _Im Jahr 2024 wurde WOTAX zuletzt vom Handelsblatt als einer der besten Arbeitgeber in der Gruppe der Großkanzleien ausgezeichnet_. Starke und loyale Persönlichkeiten prägen WOTAX Dr. Stephan Wollgarten, Geschäftsführer der WOTAX-Gruppe, wurde unlängst zum Wirtschaftsprüfer vereidigt und wird - nach Verabschiedung des CSRD-Umsetzungsgesetzes vorauss. im Frühjahr 2025 - zu den ersten von der Wirtschaftsprüferkammer registrierten Prüfern für Nachhaltigkeitsberichterstattung gehören. Neben seiner Rolle als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wurde Dr. Wollgarten außerdem zum Handelsrichter am Landgericht Aachen ernannt - eine Auszeichnung, die seine umfassende Fachkompetenz und sein Engagement für den Mittelstand widerspiegelt. _"Ich freue mich sehr über diese beiden Ehrungen, die mit viel Engagement und Einsatz verbunden sind, parallel zu Familie und beruflichem Alltag. Die Bestellung zum Wirtschaftsprüfer war ein berufliches Streben; die Ernennung zum Handelsrichter erlaubt es mir, auch etwas an die Gesellschaft zurückzugeben und meine Expertise bei Gericht einzubringen"_, betont Dr. Wollgarten. Das Engagement für Kontinuität und Wertschätzung zeigt sich auch in der Ehrung von Frau Maria Sket, die Ende Oktober ihr 40-jähriges Dienstjubiläum bei WOTAX feierte. Ihr jahrzehntelanger Einsatz und ihre unvergleichliche Verlässlichkeit - mit nur drei Krankheitstagen in vier Jahrzehnten - machen sie zu einem Vorbild für das gesamte Team. _"Mir hat die Arbeit bei WOTAX immer viel Freude gemacht und ich konnte mich auf meine Kollegen und die Geschäftsleitung stets verlassen. Fragestellungen zum Wohle des Kunden gemeinsam zu lösen war manchmal herausfordernd, aber mehr als nur eine Arbeitstätigkeit"_, resümiert Frau Sket anlässlich einer Feierlichkeit. Dr. Wollgarten ergänzt: _"Die Stärke von WOTAX liegt in der Erfahrung und Loyalität unserer Mitarbeiter. Sie tragen entscheidend dazu bei, dass wir unseren Mandanten eine verlässliche und qualitativ hochwertige Beratung bieten können."_ Nachhaltigkeit und Compliance als zukünftige Beratungsfelder Neben den personellen Meilensteinen baut WOTAX sein Beratungsportfolio gezielt aus, um den wachsenden Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichterstattung und Compliance gerecht zu werden. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU, die Unternehmen zur umfassenden Offenlegung von ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) verpflichtet, stellt den Mittelstand vor neue Herausforderungen. Ob die sog. Omnibus-Initiative Abhilfe schaffen mag, bleibt abzuwarten. Zusätzlich fordert die EU-Taxonomie-Verordnung eine Klassifizierung wirtschaftlicher Aktivitäten. Obwohl aktuelle Schwellenwerte zunächst große Unternehmen erfassen, erwarten die Experten der WOTAX eine sukzessive Ausstrahlung dieser Regelungen auch auf mittelständische Unternehmen. Darüber hinaus schlägt die Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattung auch auf die Unternehmensfinanzierung durch. Investoren und Banken legen zunehmend Wert auf taxonomiekonforme, nachhaltige Geschäftsmodelle. WOTAX begleitet seine Mandanten durch den komplexen Prozess der Umsetzung und unterstützt sie dabei, ihre Geschäftsmodelle zu gestalten. Auch bei der Einführung der elektronischen Rechnung und der Einhaltung der aktualisierten GoBD bietet die Beratergruppe umfassende Unterstützung und entlastet ihre Mandanten von bürokratischen Lasten. _ "Gemeinsam Zukunft gestalten - das ist unser Ziel", erklärt Dr. Wollgarten. "Mit unseren Angeboten unterstützen wir unsere Mandanten dabei, sich nicht nur in steuerlichen und rechtlichen Fragen, sondern auch strategisch und nachhaltig zu positionieren."_ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: WOTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH

Frau Simone Göbel

Krefelderstraße 123

52070 Aachen

Deutschland fon ..: 0241-92042-178

fax ..: 0241-92042-4178

web ..: http://www.wotax.de

email : goebel@wotax.de WOTAX. Der Berater: Unter diesem Claim bietet die WOTAX-Beratergruppe ihren Mandanten seit nunmehr fast 46 Jahren als stabiler und verlässlicher Partner ein umfassendes Portfolio aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Rechtsberatung, Corporate Finance und Unterneh-mensberatung. Neben den tradierten Leistungen rücken strategische Beratung und Nachhaltigkeit zunehmend in den Fokus. Daher erweitert die WOTAX-Gruppe ihre Kompetenzen sukzessive und begleitet Unter-nehmen bei Aufbau und Strukturierung von ESG-Reportings. WOTAX unterstützt die Mandanten dabei, diese komplexen regulatorischen An-forderungen zu erfüllen und innerbetriebliche Prozesse und Kontrollsys-teme anzupassen. Mit einem Leistungsportfolio, das weit über klassische Steuer- und Bilanzierungsfragen hinausgeht, nehmen bundesweit mehr als 170 Mitarbeiter der WOTAX-Gruppe ihren Mandanten an den jewei-ligen Standorten viele Probleme und Sorgen ab. Das Team profitiert da-bei selbst von abwechslungsreichen Tätigkeiten und gezielter Förderung, die eine langfristige berufliche Entwicklung ermöglicht. Pressekontakt: WOTAX Steuerberatungsgesellschaft mbH

Frau Simone Göbel

Krefelderstraße 123

52070 Aachen fon ..: 0241-92042-178

email : goebel@wotax.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten