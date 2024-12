Startseite Gelungenes Debüt bei der World Steak Challenge 2024 - Gold und Silber für die E.Jacobsen GmbH Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-12-05 08:23. E.Jacobsen GmbH feiert einen spektakulären Erfolg bei der World Steak Challenge 2024: Mit einer Gold- und einer Silbermedaille setzte sich das Unternehmen gegen internationale Spitzenkonkurrenz durch. Hamburg, 04. Dezember 2024 - Die E.Jacobsen GmbH feiert einen fulminanten Einstieg bei der renommierten World Steak Challenge 2024 . Mit einer Gold- und einer Silbermedaille setzte sich das Unternehmen in einem der härtesten Wettbewerbe der Fleischbranche erfolgreich gegen internationale Spitzenkonkurrenz durch. Die Auszeichnungen unterstreichen die herausragende Qualität und das Engagement des Unternehmens für Premium-Rindfleischprodukte. Die World Steak Challenge - Ein globaler Maßstab für Spitzenqualität Die World Steak Challenge, die jährlich stattfindet, gilt als der führende Wettbewerb für Premium-Steaks weltweit. Über 250 Teilstücke von höchster Qualität waren zum Wettbewerb angemeldet und wurden von einer Jury aus über 80 unabhängigen Experten blind beurteilt, zu denen unter anderem Richie Wilson, bekannter Fernsehkoch und Küchenchef des FIRE Steakhouse & Bar, sowie Ioannis Grammenos, Chefkoch und Fleischexperte des Heliot Steak House in London, zählen. Die Jury bewertet die Rindfleischprodukte nach strengen Kriterien, darunter Marmorierung, Geschmack, Zartheit und Verarbeitung. Die Teilnehmer treten in verschiedenen Kategorien an und präsentieren das Beste, was ihre jeweiligen Regionen und Produktionsmethoden zu bieten haben. Silber für das Supremo® Grain Fed Tenderloin aus Argentinien Das Grain Fed Fillet Steak (auch bekannt als Filetsteak oder Tenderloin) aus dem Ursprungsland Argentinien bescherte der E.Jacobsen GmbH eine prestigeträchtige Silbermedaille. Dieses besonders zarte und fein marmorierte Stück Fleisch stammt aus der Rückenpartie des Rindes und ist aufgrund seiner feinen Struktur bei Feinschmeckern weltweit beliebt. "Die Silbermedaille zeigt, dass unsere südamerikanischen Rindfleischimporte auf dem internationalen Parkett absolut wettbewerbsfähig sind", freut sich Thomas Bär, Geschäftsführer der E.Jacobsen GmbH. Gold für das Supremo® Grain Fed Striploin Steak aus Argentinien Die Krönung des Abends war jedoch die Goldmedaille für das argentinische Grain Fed Striploin Steak (auch als Rumpsteak oder New York Strip bezeichnet) der Eigenmarke Supremo®. Das Striploin Steak, bekannt für seinen kräftigen Geschmack und die perfekte Balance zwischen Zartheit und Biss, begeisterte die Jury mit seiner außergewöhnlichen Qualität. "Unser Striploin Steak ist ein Paradebeispiel für die Kunst der Fleischveredelung und die Exzellenz der argentinischen Rinderzucht", so Jan Tilsner, Prokurist der E.Jacobsen GmbH, weiter. Grain Fed: Die perfekte Balance zwischen natürlicher Haltung und herausragender Fleischqualität Wie wird aus gutem Rindfleisch ein echtes Premiumprodukt? Die Antwort liegt in der sogenannten "Grain Fed Aufzucht". Diese Methode verbindet eine artgerechte Haltung der Tiere mit einer gezielten Ernährung, die für eine optimale Fettmarmorierung sorgt - dem entscheidenden Faktor für zartes, saftiges und schmackhaftes Fleisch. Während die Rinder den Großteil ihres Lebens frei und artgerecht aufwachsen, erhalten sie in den letzten rund 100 Tagen eine nährstoffreiche Getreidemischung. Diese gezielte Fütterung sorgt für eine optimale intramuskuläre Fettmarmorierung - dem Schlüssel zu saftigem, zartem und aromatischem Fleisch. Das Ergebnis ist ein perfekt marmoriertes Steak, das Genuss und Tierwohl auf höchstem Niveau verbindet. Über die E.Jacobsen GmbH Die E.Jacobsen GmbH zählt zu den führenden Fleischimporteuren und Fleischgroßhändlern für Premium-Fleischqualität in Europa. Mit über 70 Jahren Tradition und Erfahrung steht das Unternehmen für Qualität, Nachhaltigkeit und Vertrauen. Unter dem Slogan "Best in meat" setzen die engagierten Fleischexperten der E.Jacobsen GmbH alles daran, ihren Kunden stets die bestmögliche Fleischqualität zu liefern. Das Rindfleisch stammt aus artgerechter und verantwortungsvoller Zucht von sorgfältig ausgewählten Partnerbetrieben weltweit. Dabei legt das Unternehmen aus Hamburg großen Wert auf eine transparente Lieferkette und nachhaltige Produktionsmethoden, um eine ressourcenschonendere Fleischwirtschaft aktiv zu fördern. Als verlässlicher und leistungsstarker Partner für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH), Gastronomie-Zulieferer, Cash & Carry Märkte sowie die fleischverarbeitende Industrie bietet die E.Jacobsen GmbH ein breites Sortiment an Premium-Fleischspezialitäten und maßgeschneiderten Eigenmarken. Mit den jüngsten Erfolgen - einer Gold- und Silbermedaille bei der World Steak Challenge 2024 - setzt das Unternehmen neue Maßstäbe und unterstreicht seine Spitzenposition in der internationalen Fleischbranche.

