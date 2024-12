Startseite Kobrea ernennt Paul Johnston zum Chief Geologist Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-03 16:23. Vancouver, British Columbia, 3. Dezember 2024 / IRW-Press / Kobrea Exploration Corp. (CSE:KBX; FWB:F3I; OTCQB:KBXFF) (Kobrea oder das Unternehmen) gibt die Ernennung von Paul Johnston, PhD, P.Geo., zum Chief Geologist mit sofortiger Wirkung bekannt. Rory Ritchie, P.Geo, der derzeit als Chief Geologist des Unternehmens tätig ist, wurde zum Vice President of Exploration berufen. Paul tritt zu einem Zeitpunkt in das Unternehmen ein, an dem wir uns auf die Aufnahme der Explorationsaktivitäten auf unseren Kupferprojekten Western Malargüe vorbereiten, so CEO James Hedalen. Paul verfügt über umfangreiche praktische Erfahrungen mit porphyrischen Kupferlagerstätten in Südamerika und wir begrüßen seine Expertise, denn wir bauen zahlreiche Porphyrziele in Richtung einer Entdeckung aus. Herr Johnston kann auf eine 37-jährige Karriere zurückblicken, in der er an zahlreichen Explorations-, Erschließungs- und Produktionsprojekten mit einem besonderen Schwerpunkt auf porphyrischen Kupferlagerstätten mitgewirkt hat. Er war 18 Jahre lang bei Teck Resources tätig und war an Projekten in Indonesien, China, Australien und Chile beteiligt. Unter anderem zeichnete er als Regional Chief Geoscientist-South America, für die Überwachung der Explorationsaktivitäten von Teck in Südamerika verantwortlich. Im Jahr 2012 kehrte Paul nach Kanada zurück und wurde von Teck zum Principal Geologist - Evaluations für Nordamerika ernannt. Im Jahr 2015 wechselte Paul in den Junior-Sektor und setzte seine fundierten Kenntnisse porphyrischer Kupfersysteme ein, um zum Ausbau mehrerer bedeutender Lagerstätten in Nord- und Südamerika durch gut geplante und umgesetzte Explorations- und Ressourcenabgrenzungsprogramme beizutragen. Paul besitzt einen MSc und einen PhD in Geological Sciences der Queens University, ist Mitglied der Society of Economic Geologists und beim Berufsverband Engineers and Geoscientists of British Columbia registriert. Paul Johnston erklärt: Die Explorationsmöglichkeiten, die das Team von Kobrea aufgebaut hat, waren für mich ein echter Anziehungspunkt. Ich freue mich darauf, meine Kenntnisse und meine Erfahrung mit porphyrischen Kupfersystemen in das Unternehmen einzubringen, und sehe der Aufnahme der Exploration dieses bemerkenswerten Portfolios von Kupferprojekten in einem Gebiet, das ich für einen der besten porphyrischen Kupfergürtel der Welt halte, mit Spannung entgegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77674/Kobrea_031224_DEPRcom.... Abbildung 1. Karte der Kupferprojekte Western Malargüe im porphyrischen Kupfergürtel aus dem Neogen, Südamerika Über Kobrea Kobrea Exploration Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, dessen Schwerpunkt der Erwerb und die Exploration von Basismetallprojekten in Nord- und Südamerika ist. Kobrea besitzt das Recht, eine 100%ige Beteiligung an 7 Projekten mit 733 km2 Gesamtfläche im Südwesten der argentinischen Provinz Mendoza zu erwerben. Die Konzessionsgebiete werden als hoch aussichtsreich für Porphyr-Kupfer- und Porphyr-Kupfer-Gold-Lagerstätten erachtet. Bisher wurden mehrere Porphyr-Kupfer-Zielgebiete umrissen, die kilometerlange hydrothermale Alterations-Profile, eine anomale Kupfer±Gold±Molybdän-Geochemie, Quarz-Stockwerk-Erzgänge, örtliche hydrothermale Brekzien und dazitische bis dioritische Porphyr-Intrusionen aus dem Miozän aufweisen. Kobrea besitzt außerdem eine 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Upland in der kanadischen Provinz British Columbia. Weitere Informationen finden Sie in den Unterlagen des Unternehmens, die Sie unter www.sedarplus.ca einsehen können. Anmerkung:

(1) Singer, D.A.; Berger, V.I.; Moring, B.C. Porphyry Copper Deposits of the World-Database, Map, and Grade and Tonnage Models, 2008: U.S. Geological Survey Open-File Report 2008-1155, S. 45, online verfügbar: pubs.usgs.gov/of/2008/1155/ Für das Board of Directors Per: James Hedalen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf das Unternehmen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen in Bezug auf (i) die erwarteten Beiträge von Paul zum Unternehmen und (ii) die Weiterentwicklung der argentinischen Kupferprojekte in Richtung Entdeckung durch das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen an Begriffen wie glauben, projizieren, anstreben, erwarten, antizipieren, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Richtigkeit. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

