Startseite Jeune Premier launcht neue Sicherheits-Features für den "Ergomaxx" Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-12-03 13:56. Der für seine hochwertigen veganen "Ergomaxx" Schulranzen bekannte Hersteller Jeune Premier aus Belgien erweitert sein Portfolio an innovativen Sicherheitslösungen für Schüler im Straßenverkehr. Wenn die Tage kürzer werden und die Uhr wieder auf Winterzeit umgestellt wird, ist die Sicherheit von Schulkindern im Straßenverkehr von größter Bedeutung. Insbesondere in den frühen Morgen- und späten Nachmittagsstunden ist ihre Sichtbarkeit durch die natürlichen Umstände beeinträchtigt. Die belgische Marke Jeune Premier, die insbesondere für ihre stilvollen und ergonomischen "Ergomaxx" Schulranzen bekannt ist, erweitert ihre kommende Kollektion deshalb um innovative Sicherheitsfeatures, um diesem Thema gerecht zu werden. So bekommt der "Ergomaxx" neue reflektierende Frontgurte und eine speziell für ihn entwickelte Sicherheitsabdeckung, die den kompletten Ranzen erstrahlen lässt und für Rundum-Sichtbarkeit sorgt. Die Neuheiten werden ab Anfang nächsten Jahres verfügbar sein. Doch bereits jetzt bietet Jeune Premier eine große Auswahl von Produkten an, die für höhere Sicherheitsstandards sorgen - darunter stylische fluoreszierende Jacken und LED-Leuchten zum Anbringen an den Bags. Außerdem wurde der "Ergomaxx" erst in diesem Jahr um fluoreszierendes Futter erweitert. Sicher & stilvoll unterwegs Die neuen reflektierenden Frontgurte und Sicherheitsabdeckungen bieten einen umfassenden Schutz im Straßenverkehr dank besserer Sichtbarkeit. Letztere sind so konzipiert, dass sie sich einfach über jeden "Ergomaxx" ziehen lassen, ohne den Komfort zu beeinträchtigen. Darunter leidet auch der modische Auftritt nicht: Die Abdeckungen sind in verschiedenen Farben erhältlich und harmonieren mit der jeweiligen Optik des Ranzens - ein wichtiger Punkt, denn das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Schulmode zu entwickeln, mit denen Kinder ihre eigene Persönlichkeit besser ausdrücken können. Und noch wichtiger: Manche Kinder ordnen ihren Stil im Gegensatz zu ihren Eltern noch über der eigenen Sicherheit ein. Passt beides, kommt es garantiert zu keinen Reibereien. Ein weiteres modisches Highlight sind die bereits jetzt verfügbaren fluoreszierenden Jacken. Diese erhöhen die Sichtbarkeit deutlich und sind, wie auch der "Ergomaxx", in verschiedenen Designs erhältlich, die zu den jeweiligen Modellen passen. Eine weitere wichtige Komponente sind außerdem LED-Leuchten, die zusätzlich an weiteren Taschen von Jeune Premier befestigt werden können. Diese Leuchten sind leistungsstark und langlebig, sodass sie den Kindern eine sichere Heimkehr bei schlechten Lichtverhältnissen gewährleisten. So nachhaltig ist Jeune Premier Neben ihren Sicherheits-Features überzeugen die Produkte von Jeune Premier weiterhin durch ihre ergonomischen und nachhaltigen Eigenschaften. Die patentierten "Ergomaxx" Rucksäcke sind beispielsweise so gestaltet, dass sie die Rückenbelastung minimieren und gleichzeitig ausreichend Platz bieten - trotz ihres geringen Gewichts. Außerdem werden sämtliche Rucksäcke und Taschen von Jeune Premier nachhaltig produziert. Sie bestehen aus recycelten PET-Flaschen, was einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leistet - ein weiterer Grund, warum Eltern und Kinder gleichermaßen auf die Marke vertrauen können. Weitere Informationen finden sich online unter www.jeunepremier.de . Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Jeune Premier

