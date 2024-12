Startseite Kamerun, wir sagen Nein: Kameruns verborgene Wahrheiten einer weißen kolonialen Kreation – die Neuerfindung einer Nation von Dan Pressetext verfasst von indayi am Di, 2024-12-03 13:07. Derzeit entbrennen weltweit viele Konflikte und Kriege und Migration verstärkt sich.

Afrika, oftmals involviert und als Kontinent reich an vielen Rohstoffen, wird ein Schlüssel für zukunftsfähige und nachhaltige Visionen und Lösungen weltweit sein.

Um diesen Schlüssel zu nutzen, die Türe in eine konstruktive und friedliche Zukunft aufzuschließen, muss man verstehen, was in Afrika passiert ist, was dort geschehen ist, und was dies mit Europa und dem Rest der Welt zu tun hat. Man muss sich mit der Geschichte dieses Kontinents auseinandersetzen, mit der Kolonial- und Neokolonialpolitik. Dantse Dantse, der Autor, tut dies am Beispiel seiner Heimat Kamerun, das stellvertretend für viele afrikanische Länder stehen kann, denn was in Kamerun passiert ist, passierte ähnlich in ganz Afrika. 2025 werden in Kamerun Wahlen stattfinden. Da Kamerun „Klein-Afrika“ genannt wird, da es nahezu alles abbildet, was auf dem afrikanischen Kontinent zu finden ist, sind diese Wahlen auch für die ganze Welt interessant; denn schon rein spirituell kann sich der Weg „Klein-Afrikas“ auf ganz Afrika auswirken. Hier geht’s direkt zu den Büchern: https://indayi.de/kamerun-unzensierte-wahrheit/ Demokratie oder zunehmend mehr Korruption?

Gleichberechtigung und Nutzung des gesamten (auch weiblichen) Bevölkerungspotenzials oder patriarchisches Erbe des Kolonialismus fortführen?

Entwicklung und Nutzung der reichen vorhandenen Ressourcen oder Stagnation und mehr Armut?

Heilung der Traumata, die durch den Kolonialismus entstanden sind, oder weiterhin große Orientierungslosigkeit, Verwurzelungslosigkeit, Korruption und Armut?

Es ist also eine Buchreihe, die sowohl für afrikanische Menschen interessant ist als auch für europäische Menschen und letztendlich für alle Menschen weltweit – denn die Welt ist global vernetzt und verstrickt. Und so wirkt sich die Geschichte Afrikas weltweit aus – zunehmend.

Und dies muss man verstehen, um die Zukunft konstruktiv gestalten zu können.

Politische Führungskräfte weltweit sollten dieses Buch lesen, um tragfähige Lösungen für Konflikte und Kriege zu schaffen.

Afrikanischen Menschen sollen diese Bücher die Augen öffnen für die eigene wahre Geschichte und ein neues Geschichtsverständnis und Identität – für ein starkes schwarzes Selbstbewusstsein.

Allen anderen Menschen, vor allem europäischen und amerikanischen, sollen sie helfen, die Zusammenhänge zu begreifen zu unserer heutigen Wohlstandswelt und uns öffnen für mehr Selbstreflexion und Toleranz und Miteinander. Diese Buchreihe soll und muss den Weg ebnen für das Geraderücken von Ressentiments in unseren Köpfen, die Jahrhunderte lang installiert wurden und teilweise bis heute nachwirken. Entdecke in dieser fesselnden Reihe die Wahrheit über Kamerun und Afrika. Tauche ein in eine tiefgehende Analyse der kolonialen Hinterlassenschaften. Verstehe die Verwicklungen und Zusammenhänge von weltweiten Kriegen und Konflikten besser und auch von Flucht und Migration.

Diese Buchreihe ist eine Quelle der Inspiration und Ermutigung, aktiv an der Gestaltung einer gerechteren und authentischeren Zukunft mitzuwirken.

