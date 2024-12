Startseite Nexe Innovations präsentiert das Unternehmen auf der virtuellen Small Cap Growth Investorenkonferenz am 5. Dezember Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-02 20:23. Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Das Unternehmen lädt private und institutionelle Investoren sowie Berater und Analysten ein, online an der VirtualInvestorConferences.com teilzunehmen. Vancouver, BC - 2. Dezember 2024 - NEXE Innovations Inc. (Nexe Innovations oder das Unternehmen) (TSXV:NEXE - WKN:A2QLF8 - FWB:NX5), ein im Bereich kompostierbare und innovative Materialien tätiges Unternehmen, gab heute bekannt, dass Ash Guglani, Präsident und Direktor, am 5. Dezember 2024 live auf der Small Cap Growth Virtual Investor Conference, die von VirtualInvestorConferences.com veranstaltet wird, präsentieren wird. DATUM: 5. Dezember

ZEIT: 14 Uhr

LINK: bit.ly/3Yknp3z

Verfügbar für Einzelgespräche: 5. und 6. Dezember Die Konferenz ist eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der Investoren eingeladen sind, dem Unternehmen Fragen in Echtzeit zu stellen. Wenn Teilnehmer nicht in der Lage sind, am Tag der Konferenz live an der Veranstaltung teilzunehmen, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt. Es wird empfohlen, dass sich Online-Investoren vorab registrieren und die Online-Systemprüfung durchführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und Veranstaltungsaktualisierungen zu erhalten. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.virtualinvestorconferences.com . Warum NEXE? Die Milliarden-Dollar-Einwegkunststoffindustrie im Visier durch: · Vertikal integrierte Anlage und Skaleneffekte: NEXE nutzt einen vertikal integrierten Fertigungsprozess, der die Compoundierung seines firmeneigenen Harzes, die Extrusion und das Spritzgießen umfasst. Dieser durchgängige Fertigungsprozess erhöht die Effizienz der Lieferkette, reduziert den CO2-Fußabdruck und schützt das geistige Eigentum.

· Kostengünstig: Kompostierbarkeit ist oft mit höheren Kosten verbunden, aber bei NEXE Innovations ist unsere Lösung so konzipiert, dass sie umweltfreundlich ist und im Vergleich zu den führenden Unternehmen der Branche wettbewerbsfähige Preise bietet.

· Strategischer Standort: Die 54.000 Quadratfuß große Anlage von NEXE in Windsor, Ontario, liegt strategisch günstig an der Grenze zwischen den USA und Kanada und bietet Zugang zu den wichtigsten US-Märkten und zu qualifizierten, kostengünstigen Arbeitskräften. Jüngste Unternehmenshöhepunkte Drei verschiedene Partnerschaften wurden angekündigt:

· ecoBeans: Diese Marke von der Westküste ist im Einzelhandel erhältlich und wird im Bereich der Bürokaffeebereitstellung vertrieben.

· Bridgehead Coffee: Bridgehead ist ein etabliertes Premium-Kaffeeunternehmen in Ontario mit einer über 40-jährigen Geschichte, das von einer anderen kompostierbaren Kapsel auf unsere NEXE-Kapsel umgestiegen ist. Bridgehead arbeitet mit bekannten Einzelhandels- und Lebensmittelketten zusammen, darunter Costco, Whole Foods, Sobey's und Farm Boy.

· EKOCUPS: Ein Online-Händler mit hohem Absatz und Amazon-Händler. Diese Partnerschaft soll unsere Expansion auf den US-Markt unterstützen und stellt unsere bisher größte Lieferung dar. Über NEXE Innovations Inc. NEXE Innovations konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer kompostierbarer Materiallösungen und Verpackungen für das B2B-Segment, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. NEXE Innovations hat ein proprietäres und patentiertes kompostierbares Material entwickelt, das Hitze, Druck und Wasser standhält. Unser Vorzeigeprodukt, der NEXE Pod, ein BPI-zertifizierter kompostierbarer Kaffeepad, zeigt die Langlebigkeit unseres Materials und ist ein idealer Ersatz für Kunststoff. Der NEXE-Pod ist mit den meisten Kaffeemaschinen kompatibel und wird in der vertikal integrierten Produktionsstätte von NEXE in Nordamerika hergestellt. Entdecken Sie unseren innovativen Ansatz für Nachhaltigkeit auf www.nexeinnovations.com und begleiten Sie uns auf unserer Reise in den sozialen Medien unter @nexeinnovations. #compostablecoffeepods #sustainability #greentech Über Virtual Investor Conferences® Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende firmeneigene Investorenkonferenzreihe, die börsennotierten Unternehmen ein interaktives Forum bietet, um sich nahtlos und direkt den Investoren zu präsentieren. VIC bietet eine Echtzeit-Lösung für die Interaktion mit Investoren und wurde speziell entwickelt, um Unternehmen einen effizienteren Zugang zu Investoren zu ermöglichen. VIC bildet die Komponenten einer Vor-Ort-Investorenkonferenz nach und bietet Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, mit Investoren in Kontakt zu treten, gezielte Einzelgespräche zu planen und ihre Präsentationen mit dynamischen Videoinhalten zu bereichern. Virtual Investor Conferences beschleunigt die nächste Stufe der Interaktion mit Investoren und bietet einem globalen Netzwerk von Privatanlegern und institutionellen Investoren eine führende Investorenkommunikation. Im Namen des Unternehmens:

Ash Guglani

President und Director Investor Relations:

Kam Mangat

VP, Investor Relations & Corporate Strategy

invest@nexeinnovations.com

Telefon: +1-604-359-4725

Mobil: +1-604-359-4742 Für Medienkontakt kontaktieren Sie bitte: media@nexeinnovations.com Virtual Investor Conferences

John M. Viglotti

SVP Corporate Services, Investor Access

OTC Markets Group

(212) 220-2221

