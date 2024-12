Startseite GoodDatas neues Produkt FlexConnect ermöglicht Verbindung zu beliebigen Datenquellen und Datenumwandlung in Runtime-Umgebung Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-02 12:38. SAN FRANCISCO, CA / ACCESSWIRE / 2. Dezember 2024 / GoodData bringt heute sein neues Produkt FlexConnect auf den Markt. Mit der fortschrittlichen Komponente des GoodData Analytics Lake werden Datenkonnektivität und Rechnerleistung neu definiert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77644/GoodDataNR1202_DE_2911... FlexConnect bietet Unternehmen die Möglichkeit: - sich mit beliebigen Datenquellen (einschließlich APIs, Datenbanken und ML-Systemen) zu verbinden;

- benutzerdefinierte Rechenlogik direkt in der Datenverbindung mit Python, Rust und anderen gängigen Sprachen auszuführen;

- Umwandlungsergebnisse in GoodDatas FlexQuery für weitere BI-Berechnungen zu integrieren;

- Ergebnisse über jeden beliebigen Endpunkt, die Benutzeroberfläche (UI) von GoodData, ihre eigene UI oder über unsere APIs und SDKs anzuzeigen. FlexConnect löst ein Problem, mit dem Analyseteams schon seit langem kämpfen: die Wartezeit, bis der Anbieter Einbindungen vornimmt, entfällt. Mit FlexConnect lassen sich leistungsstarke Verbindungen zu einer Vielzahl von Quellen aufbauen - zu cloudbasierten Quellen, On-Premises-Quellen (vor Ort), hybriden Quellen, SQL- und NoSQL-Quellen, APIs oder auch Modellen für das maschinelle Lernen, erläutert Ryan Dolley, VP of Product Strategy bei GoodData. Das Differenzierungsmerkmal von FlexConnect liegt in der Nutzung von Apache Flight RPC für universelle Konnektivität und verbindungsinternes Computing. Die eingebettete Rechenleistung macht das System für Benutzer, die Datenprodukte verteilen und skalieren möchten, äußerst wertvoll und ermöglicht eine deutlich raschere Wertschöpfung.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77644/GoodDataNR1202_DE_2911... GoodDatas FlexConnect-Schema Neue Möglichkeiten der Analyse entdecken FlexConnect bietet dem Benutzer folgende Vorteile: - Vereinfachung der Datenoperationen: APIs oder Datenbanken lassen sich rasch einbinden, ohne langwierige Entwicklungszyklen.

- Bessere Ergebnisse: Bedarfsgerechte Algorithmen und ML-Workflows lassen sich direkt in die Datenverbindungen einbauen; dies ermöglicht aussagekräftigere Analysen.

- Mehr Genauigkeit und Vertrauen: Es werden konsistente, zielgerichtete Ergebnisse über alle Tools und Teams hinweg - von Self-Service-BI-Anwendern bis hin zu fortgeschrittenen Entwicklern - erzielt. FlexConnect geht weit über den einfachen Datenabruf hinaus. Tatsächlich handelt es sich hier um eine zusammensetzbare Datenverarbeitungsplattform, mit der Kunden Datenumwandlungen nach dem On-the-fly-Prinzip (ohne Zwischenspeicher) durchführen, komplexe logische Vorgänge anwenden oder ML-Dienste aufrufen können. Diese werden Teil des Semantikmodells für einheitliche Analysen, so Ryan Dolley weiter. FlexConnect ist Teil des GoodData Analytics Lake, einer Technologie der nächsten Generation, die auf Open-Source-Grundlagen wie DuckDB und Apache Arrow basiert und In-Memory-Berechnungen, effiziente Speicherung und Semantik in nur einer zusammensetzbaren Analyseplattform vereint. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gooddata.com/solutions/analytics-lake/ . Über GoodData GoodData ist die führende cloudbasierte Daten- und Analyseplattform, die Unternehmen auf der ganzen Welt KI-gestützte, datengesteuerte Entscheidungsfindungsprozesse ermöglicht. Mit einer Plattform, die das Potenzial von Automatisierung und KI nutzt, versetzt GoodData seine Kunden in die Lage, maßgeschneiderte Datenanwendungen zu entwickeln und bereitzustellen sowie KI-gestützte Analysefunktionen dort zu integrieren, wo die Nutzer sie auch benötigen. Mehr als 140.000 führende Unternehmen und 3,2 Millionen Nutzer weltweit vertrauen auf GoodData, um sinnvolle Veränderungen herbeizuführen und durch die Nutzung von Daten mehr zu erreichen. GoodData hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird unter anderem von Andreessen Horowitz, General Catalyst Partners, Intel Capital und TOTVS unterstützt. Nähere Informationen finden Sie auf der GoodData-Website bzw. folgen Sie GoodData auf LinkedIn, YouTube und Medium. Ansprechpartnerin GoodData

