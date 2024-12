Startseite LAB-SUPPLY Hamburg: Innovative Laborgeräte in 2024 auf Messe.TV Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-02 08:23. Messe.TV bietet Ihnen exklusive Einblicke in die neuesten Innovationen der Labortechnik von der Fachmesse LAB-SUPPLY 2024 in Hamburg. Lösungen die den Laboralltag effizienter & präziser machen können. Messe.TV war auf der LAB-SUPPLY 2024 in Hamburg und hat die spannendsten Innovationen im Bereich der Labortechnik beleuchtet. Die Veranstaltung zeigte, wie moderne Lösungen den Laboralltag effizienter, nachhaltiger und präziser machen können. Hier finden Sie alle Messe.TV Beiträge zur Messe: LAB-SUPPLY 2024 Themen der LAB-SUPPLY 2024 in Hamburg Die LAB-SUPPLY 2024 brachte führende Hersteller und Experten aus den Bereichen Analytik, Biotechnologie und Labormechanik zusammen. Zentrale Themen waren energieeffiziente Geräte, hochpräzise Analysesysteme und Lösungen für die Automatisierung von Laborprozessen. Auch nachhaltige Konzepte wie ressourcenschonende Verbrauchsmaterialien und wiederverwendbare Laborsysteme spielten eine wichtige Rolle. Mit einer Vielzahl von Produktinnovationen und Fachvorträgen bot die Messe wertvolle Impulse für die Zukunft der Laborarbeit. Highlights aus unserer Berichterstattung von Messe.TV * Büchi Labortechnik: Flash-Chromatographie auf höchstem Niveau

Der C-900 von Büchi Labortechnik bietet präzise und schnelle Trennungslösungen für anspruchsvolle Laboranwendungen. Mit innovativer Technologie ermöglicht das System eine effiziente Analyse von Proben, reduziert die benötigte Zeit erheblich und überzeugt durch Benutzerfreundlichkeit. Unser Bericht beleuchtet die Funktionen und Vorteile im Detail: Büchi Labortechnik C-900 .

* Mettler Toledo: Fortschrittliche Lösungen für Pipettieren und Zellzählen

Mettler Toledo präsentierte auf der LAB-SUPPLY eine neue Generation von Pipettiergeräten, die Präzision und Effizienz vereinen. Ergänzend dazu bietet das Unternehmen Lösungen für die Zellzählung, die durch Genauigkeit und einfache Handhabung überzeugen. Diese Innovationen tragen dazu bei, Laborprozesse schneller und zuverlässiger zu gestalten. Details dazu finden Sie in unserem Beitrag: Mettler Toledo Laborprodukte .

* Thermo Fisher Scientific: Vielseitige Tischzentrifuge Multifuge X4 Pro

Die gekühlte Tischzentrifuge Multifuge X4 Pro von Thermo Fisher Scientific kombiniert Flexibilität und Leistung für moderne Laboranwendungen. Sie ermöglicht eine präzise Zentrifugation bei unterschiedlichen Proben und ist speziell auf hohe Effizienz und Anwenderfreundlichkeit ausgelegt. Unsere ausführlichen Beiträge auf Messe.TV bieten spannende Einblicke in die Innovationen der LAB-SUPPLY 2024. Entdecken Sie, wie moderne Labortechnik die Zukunft gestaltet.

