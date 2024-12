Startseite Die Wahl der richtigen Keywords könnte der entscheidende Schlüssel sein Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-12-02 08:20. Also schnall dich an und mach dich bereit, die besten Keyword-Tools zu entdecken, die dir helfen, deine Inhalte aufzupeppen und die Benutzererfahrung zu verbessern. Die richtige Keyword Wahl Die richtige Keyword Wahl ist entscheidend, um besser zu sein wie der Mitbewerber Hast du dich jemals gefragt, wie du im Dschungel des Internets auf die Überholspur gelangst, während deine Mitbewerber im Stau stehen? Die Wahl der richtigen Keywords könnte der entscheidende Schlüssel sein, um dich wie eine Rakete in die ersten Suchergebnisse zu katapultieren! Es ist ein bisschen wie die Suche nach dem perfekten Keksrezept - du brauchst die richtigen Zutaten, um die Herzen deiner Zuschauer zu gewinnen. Keywords sind nicht einfach nur Worte; sie sind die Geheimformeln, die Menschen benutzen, um dich im Netz zu finden. Egal ob es sich um Short-Tail-Keywords handelt, die kurz und knackig sind, oder um die ausführlicheren Long-Tail-Keywords, die den Suchenden wie ein bester Freund zur Seite stehen - jedes Wort zählt! Mit einer cleveren Keyword-Analyse kannst du nicht nur relevante Begriffe finden, sondern auch herausfinden, wie deine Konkurrenz so tickt. Also schnall dich an und mach dich bereit, die besten Keyword-Tools zu entdecken, die dir helfen, deine Inhalte aufzupeppen und die Benutzererfahrung zu verbessern. Von AnswerThePublic bis Google Trends - wir haben alles, was du brauchst, um auf der Überholspur zu bleiben. Lass uns gemeinsam den Keyword-Krimi auflösen und dafür sorgen, dass deine Inhalte die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen! Die Bedeutung der Keyword-Wahl Stell dir vor, du willst dir im Netz die neusten rosa Einhorn-Pantoffeln kaufen. Wenn du dabei "plüschige Pony-Schuhe" suchst, aber alle Verkäufer nur "Einhörner" und "Pantoffeln" verwenden, wirst du sie nie finden. Genau deshalb ist es so wichtig, die richtigen Suchbegriffe zu wählen! Keywords fungieren als Brücke zwischen deiner Zielgruppe und deinem Angebot . Wenn du die falschen Begriffe wählst, riskierst du, in der unendlichen Weite des Internets verloren zu gehen, während deine Kunden direkt nach den etwas anderen Einhorn-Pantoffeln suchen. Um herauszufinden, welche Keywords für deine Inhalte am besten geeignet sind, ist es entscheidend zu verstehen, was deine Zielgruppe tatsächlich eintippt. Die richtigen Keywords identifizieren Um die passenden Keywords zu finden, solltest du die Bedürfnisse und das Verhalten deiner Zielgruppe analysieren. Frage dich: Welche Fragen stellen sie? Welche Probleme versuchen sie zu lösen? Tools wie Google Keyword Planner, Ahrefs oder SEMrush bieten umfassende Daten und Ideen, die dir helfen, die besten Begriffe aufzustöbern. Du solltest dich nicht nur auf allgemeine Begriffe konzentrieren; auch spezifische Phrasen, die potenzielle Käufer verwenden könnten, sind von Bedeutung. Short-Tail vs. Long-Tail Keywords Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Auswahl von Keywords ist die Unterscheidung zwischen Short-Tail- und Long-Tail-Keywords. Short-Tail-Keywords, wie "Ernährung" oder "Laptop", sind allgemeine Begriffe mit hohem Suchvolumen, die oft sehr umkämpft sind. Diese Art von Keywords zieht eine breite Zielgruppe an, was bedeutet, dass sie eher geringere Conversion-Raten haben. Das liegt daran, dass Besucher, die nach Short-Tail-Keywords suchen, oft weniger spezifische Absichten haben. Sie könnten einfach Informationen suchen, ohne dass sie sich in einem Kaufprozess befinden. Auf der anderen Seite stehen Long-Tail-Keywords, wie "beste Ernährungstipps für Gewichtsverlust" oder "günstige Laptops für Studenten". Diese spezifischeren Suchanfragen haben zwar ein geringeres Suchvolumen, ziehen aber oft qualifiziertere Besucher an, die bereits eine klare Idee davon haben, wonach sie suchen. Die Wahrscheinlichkeit, dass Nutzer, die Long-Tail-Keywords verwenden, tatsächlich eine Handlung durchführen (z. B. einen Kauf tätigen oder sich für einen Newsletter anmelden), ist in der Regel höher. Warum Long-Tail-Keywords nutzen? Die Verwendung von Long-Tail-Keywords kann dir helfen, dich von der Konkurrenz abzuheben. Da diese Keywords weniger umkämpft sind, hast du bessere Chancen, auf den ersten Suchergebnisseiten von Google zu erscheinen. Das bedeutet nicht nur mehr Sichtbarkeit, sondern auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass die Nutzer gezielt auf deine Inhalte klicken. Ein weiterer Vorteil von Long-Tail-Keywords ist ihre Fähigkeit, spezifische Nischen zu bedienen. Wenn dein Inhalt genau auf die Bedürfnisse einer bestimmten Zielgruppe zugeschnitten ist, können deine Seiten als besonders relevant wahrgenommen werden. Dies steigert nicht nur das Vertrauen von Nutzern, sondern auch die Verweildauer auf deiner Website und senkt die Absprungrate - beides wichtige Faktoren für ein gutes Google-Ranking. Die Keyword-Dichte und Platzierung Eine häufige Frage bei der Erstellung von Inhalten ist, wie oft ein Keyword im Text vorkommen sollte. Die richtige Keyword-Dichte ist entscheidend, um nicht von Google als "Keyword-Stuffing" identifiziert zu werden, was deine Sichtbarkeit tatsächlich schädigen könnte. Eine ausgewogene Verteilung von Keywords, die organisch in deine Texte integriert sind, ist der Schlüssel. Idealerweise sollte dein Haupt-Keyword im Titel, in Überschriften und in den ersten 100 Wörtern deiner Inhalte vorkommen. Vermeide jedoch übermäßiges Wiederholen. Die Keyword-Dichte und Platzierung Die richtige Balance bei der Keyword-Dichte ist entscheidend. Zu viele wiederholte Schlüsselwörter können den Text unnatürlich erscheinen lassen und eine negative Nutzererfahrung erzeugen. Wenn Google erkennt, dass ein Text versucht, seine Suchmaschinenalgorithmen zu manipulieren, kann dies die Sichtbarkeit deiner Seite stark beeinträchtigen. Statt dich an einer genauen Prozentzahl für die Keyword-Dichte festzuhalten, konzentriere dich darauf, dass das Haupt-Keyword sinnvoll und natürlich im gesamten Text verteilt ist. Verstehe die Rolle der Synonyme und verwandter Begriffe Zusätzlich zur Verwendung von Haupt-Keywords solltest du auch Synonyme und verwandte Begriffe in deinen Inhalten einbauen. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Lesbarkeit bei, sondern kann auch dazu beitragen, dass deine Seite für ein breiteres Spektrum an Suchanfragen relevant bleibt. Google hat seine Algorithmen weiterentwickelt und kann den Kontext eines Themas verstehen, sodass die Verwendung verwandter Begriffe hilft, deine Inhalte zu ranken, ohne dass du ein Keyword übermäßig wiederholen musst. Strategische Platzierung der Keywords Die Platzierung der Keywords spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle in der Wahrnehmung deiner Inhalte durch Suchmaschinen und Nutzer. Eine strategische Platzierung kann dazu beitragen, dass deine Inhalte in den Suchergebnissen höher eingestuft werden, da Google die Relevanz von Keywords in bestimmten Bereichen deines Textes stärker gewichtet. Titel und Überschriften Der Titel deiner Seite sollte das Haupt-Keyword klar enthalten. Dies ist der erste Punkt, an dem Google nach Relevanz sucht. Zudem ist es sinnvoll, relevante Keywords in den verschiedenen Ebenen der Überschriften (H1, H2, H3) zu verwenden, um den Content strukturiert und für den Leser ansprechend zu gestalten. Überschriften helfen nicht nur bei der Gliederung, sondern signalisieren auch Google, worum es in den einzelnen Abschnitten geht. Einleitung und erste 100 Wörter Die ersten 100 Wörter deiner Texte sind von großer Bedeutung, da sie oft das erste sind, was Google bei der Indexierung deines Inhalts betrachtet. Stelle sicher, dass dein Haupt-Keyword früh eingebaut wird, um die Relevanz zu unterstreichen. Gleichzeitig sollte der Inhalt fließend und ansprechend bleiben, um die Neugier der Leser zu wecken und sie auf Besonders wichtig ist die natürliche Integration von Keywords in deinen Text. Google bevorzugt Inhalte, die organisch und informativ sind, daher ist es entscheidend, dass du Keywords einfügst, ohne dass der Leser das Gefühl hat, dass sie künstlich hineingepresst wurden. Ein guter Richtwert ist eine Keyword-Dichte von etwa 1-2%. Das bedeutet, dass dein Haupt-Keyword bei einem 1.000-Wörter-Text ein bis zwei Mal vorkommen sollte, während verwandte Begriffe und Synonyme strategisch eingesetzt werden können, um die Relevanz zu erhöhen, ohne die Lesbarkeit zu beeinträchtigen. Ein weiterer Aspekt der Platzierung ist die Verwendung von semantischen Keywords. Diese sind Begriffe, die thematisch verwandt sind und das Haupt-Keyword unterstützen. Wenn du beispielsweise über "digitales Marketing" schreibst, könnten verwandte Begriffe wie "SEO", "Content-Marketing" oder "Social Media" helfen, deinen Artikel kontextuell zu bereichern. Suchmaschinen können so den Inhalt besser verstehen und die Relevanz deiner Seite für Suchanfragen steigern. Die Rolle von Meta-Tags und Alt-Text Um mit deiner Webseite bei Google & Co. beste Rankings zu erreichen, musst du wissen, wie deine potenziellen Kunden suchen. Mit der Analyse des monatlichen Suchvolumens kannst du herausfinden, welche Begriffe oft verwendet werden. Aber Achtung: Ein hohes Suchvolumen allein reicht nicht aus. Du brauchst die passenden Keywords, die auch zu deinen Inhalten und deinem Angebot passen. Zur Unterstützung kannst du spezielle Tools nutzen, die dir sagen, welche wichtigen Keywords vielleicht noch auf deiner Seite fehlen. Kostenlose Tools bieten oft schon eine gute Basis für deine Recherche. Versteh die Sprache deiner Zielgruppe, biete hochwertige Inhalte und verwende sowohl informationsorientierte als auch navigationsorientierte Keywords. So lockst du den organischen Traffic an und erreichst bessere Rankings. Also, auf geht's, die Einhorn-Pantoffeln sollen nicht länger unentdeckt bleiben! Arten von Keywords Keywords sind die geheimen Helden hinter jedem gelungenen Google-Ranking-Abenteuer. Sie bestehen aus unterschiedlichen Typen, die jeweils besondere Eigenschaften haben. Zwei der bekanntesten Schlüsselworte sind die Short-Tail- und die Long-Tail-Keywords. Lass uns diese zwei Helden des Keyword-Universums mal genauer unter die Lupe nehmen. Short-Tail-Keywords Short-Tail-Keywords sind in der Regel sehr allgemeine Suchbegriffe, die aus ein bis drei Wörtern bestehen. Ein Beispiel hierfür wäre das Keyword "Schuhe". Diese Begriffe haben oft ein hohes Suchvolumen, was bedeutet, dass viele Benutzer danach suchen. Der große Nachteil dieser Keywords ist jedoch, dass sie auch extrem wettbewerbsintensiv sind. Wenn du in einer Nische tätig bist, wirst du es schwer haben, mit großen Marken oder etablierten Webseiten mitzuhalten, die bereits für diese allgemeinen Begriffe erfolgreich ranken. Short-Tail-Keywords sind jedoch nützlich, um ein breiteres Publikum zu erreichen und eine Sichtbarkeit in der Suchmaschine zu erlangen. Sie können vor allem in der frühen Phase einer SEO-Strategie oder bei der Markenbekanntheit hilfreich sein. Long-Tail-Keywords Im Gegensatz dazu stehen Long-Tail-Keywords, die aus längeren, spezifischeren Phrasen bestehen, oftmals bestehen sie aus drei oder mehr Wörtern. Zum Beispiel "bequeme Wanderschuhe für Frauen" ist ein Long-Tail-Keyword. Diese Begriffe haben zwar ein geringeres Suchvolumen, aber Diese Keywords sind wie das Schnellfeuer einer Erbsenpistole - kurz und knackig. Sie bestehen meist aus ein bis zwei Wörtern, wie zum Beispiel "Pizza" oder "Schuhe". Aufgrund ihres allgemeinen Charakters ziehen sie ein hohes Suchvolumen an, aber ihre Zielgenauigkeit lässt oft zu wünschen übrig. Stell es dir vor wie der Versuch, mit einem Lasso einen Regenbogen einzufangen - jeder sucht sie, aber nicht jeder findet das, was er wirklich braucht. Keyword-Analyse Stell dir vor, du bist ein Schürfer auf der Suche nach dem goldigsten Nugget im Internet. Genau darum geht's bei der Keyword-Analyse! Du brauchst nicht nur eine Schaufel, sondern mindestens zwei, um wirklich auf Schatzsuche zu gehen. Mit anderen Worten: Zwei unabhängige Tools sind das Mindeste, um die relevanten Keywords für ein gutes Google Ranking zu finden. Denn nur mit der richtigen Strategie kannst du den organischen Traffic in vollen Zügen genießen! Identifizierung relevanter Suchbegriffe Hier ist der erste Schritt: Finde die relevanten Suchbegriffe, die deine potenziellen Kunden suchen, bevor sie wie schlafwandelnde Zombies auf deiner Website landen. Nutze spezielle Tools, um das monatliche Suchvolumen zu ermitteln und die richtigen Suchbegriffe zu identifizieren. Einige von denen sind vielleicht wie die Barttrimmer des Internets - jeder braucht sie, aber keiner redet drüber! Also, schnapp dir die navigationsorientierten und informationsorientierten Keywords und bereite dich auf bessere Rankings vor! Durchführung von Wettbewerbsanalysen Jetzt geht es ans Eingemachte! Führ eine Wettbewerbsanalyse durch, um zu verstehen, wie die anderen Jungs es im Wilden Westen von Google & Co. machen. Welche bestimmten Keywords nutzen sie und wie viele monatlichen Suchanfragen generieren sie? Nutze kostenlose Tools oder die kostenlosen Versionen der großen Werkzeuge, um die Strategien deiner Gegner zu entlarven. Mit diesem Wissen versetzt du deinen Content in die Lage, wie ein Phönix aus der Asche zu steigen - nur eben ganz ohne Feuer! Vergiss nicht, dass hochwertige Inhalte und interne Links der richtige Booster für deine Rankings sind. Tools für die Keyword-Recherche Du möchtest besser ranken bei Google & Co.? Na klar, wer will das nicht! Dazu brauchst du die passenden Keywords, die wie Magnete potenzielle Kunden anziehen. Keine Sorge, dafür gibt es spezielle Tools, die dir das Leben leichter machen. Lass uns mal zwei interessante Exemplare unter die Lupe nehmen. AnswerThePublic AnswerThePublic ist wie der freundliche Nachbar, der auf deine Fragen immer eine Antwort hat… nur ohne nervigen Smalltalk. Dieses kostenlose Tool wirft dir gleich einen Haufen von relevanten Keywords und Suchanfragen entgegen, die wirklich nützlich sind. Suchvolumen? Gibt's gratis dazu! Perfekt, wenn du brainstormen willst, welches bestimmte Keyword dein nächster Star wird. Google Trends Google Trends ist das Orakel für alle, die wissen wollen, was gerade so angesagt ist. Mit diesem kostenlosen Tool kannst du die Popularität von bestimmten Suchbegriffen über die Zeit analysieren. Ob hohes Suchvolumen oder ein plötzlicher Hype - Google Trends zeigt dir, wann du zuschlagen solltest. Außerdem ist es praktisch, um Wettbewerbsanalysen durchzuführen und herauszufinden, welche Keywords die Platzhirsche so nutzen. Jetzt liegt es an dir, die richtigen Suchbegriffe zu entdecken und deine Rankings in den Suchmaschinen ordentlich nach vorne zu katapultieren! Onpage-Optimierung Onpage-Optimierung ist wie dein Frühstück: Ohne sie geht nichts! Hier dreht sich alles darum, deine Website fit für Google & Co. zu machen, denn die lieben es, wenn alles schön ordentlich und strukturiert ist. Und keine Sorge, du musst nicht gleich zum SEO-Profi werden, um ein paar turnerische Tricks zu lernen. Lass uns die wichtigsten Aspekte der Onpage-Optimierung durchgehen, damit deine Seite bald besser in den Rankings dasteht. Platzierung von Keywords in Überschriften Überschriften sind die VIPs deiner Website - sie ziehen die Blicke an. Daher ist es wichtig, die richtigen Keywords hier unterzubringen, um ein glanzvolles Google-Ranking zu ergattern. Fang mit deinem Hauptkeyword in der H1-Überschrift an. In den H2- und H3-Überschriften können relevante Keywords integriert werden. Aber vorsicht! Zu viele Keywords und Google wird stutzig - niemand mag Keyword-Stuffing. Achte darauf, dass es natürlich wirkt, wie dein Lächeln nach der dritten Tasse Kaffee. Integration von Keywords in Textinhalten Dein Text braucht Keywords wie Pommes Salz - nicht zu wenig und nicht zu viel! Verteile passende Keywords sinnvoll im Text, vor allem in den ersten 100 Wörtern. Aber halte dich an den roten Faden: Deine Inhalte sollten für den Leser, nicht nur für die Suchmaschine gemacht sein. Schau nach navigationsorientierten, informationsorientierten und speziellen Keywords, die deine potenziellen Kunden wirklich interessieren. Und keine Panik - es gibt viele kostenlose Tools, die dir helfen, die richtigen Suchbegriffe zu finden. Damit erwischst du mit Sicherheit das richtige Maß an Keyword-Würze! Benutzererfahrung und Inhaltsqualität Du hast die drei goldenen Regeln für ein gutes Ranking bei Google & Co. schon gehört: Benutzererfahrung, Inhaltsqualität und - oh ja - Katzenvideos! Aber Spaß beiseite, Benutzererfahrung und hochwertige Inhalte sind echte Schwergewichte, wenn es um bessere Rankings geht. Erstmal zur Benutzererfahrung: Wie schnell lädt deine Seite? Ist das Design responsiv? Navigationsorientierte und informationsorientierte Keywords sollten leicht zu finden sein. So bleiben die potenziellen Kunden gerne auf deiner Seite und der organische Traffic steigt. Vergiss nicht die internen Links, damit sich niemand im digitalen Dschungel verirrt. Jetzt zur Inhaltsqualität: Hochwertige Inhalte ziehen nicht nur potenzielle Kunden an, sondern auch die Aufmerksamkeit von Google. Suche nach den richtigen Keywords mit einem speziellen Tool (am besten ein kostenloses Tool, denn wie heißt es so schön, "Kostenlose Tools sind die Spielzeuge der SEO-Welt"). Ziehe Informationen über das monatliche Suchvolumen und die monatlichen Suchanfragen heran, um die passenden Keywords zu ermitteln. So machst du aus deinen Artikeln wahre Glanzstücke im Ranking in Suchmaschinen. Die Rolle von Trends in der Keyword-Wahl Hey du, hast du dich jemals gefragt, wie wichtig Trends bei der Wahl der richtigen Keywords sind? Trends sind ein wichtiger Rankingfaktor, weil sie dir helfen, auf dem Laufenden zu bleiben und die Gunst von Google & Co. zu gewinnen. Stell dir vor, du wärest mit deiner Webseite auf dem neuesten Stand der Mode, und Google bemerkt das! Die Beliebtheit von Keywords kann wie die Mode wechseln. Heute ist ein bestimmtes Keyword der Hit und morgen schon wieder out. Deshalb ist es nützlich, regelmäßig das monatliche Suchvolumen deiner Keywords zu überprüfen. Gibt's ein hohes Suchvolumen, weißt du, dass alle potenziellen Kunden diese Suchbegriffe gerade lieben. Um die passenden Keywords zu wählen, kannst du auf kostenlose Tools und die kostenlosen Versionen spezialisierter Software zurückgreifen. Diese helfen dir, die relevanten Keywords zu identifizieren und so deine Inhalte mit hochwertigen Inhalten zu füllen. Kurz gesagt: Sei immer up to date, dann kommen die potenziellen Kunden fast wie von selbst! Anpassung an Algorithmus-Änderungen Ah, die liebe Anpassung an Algorithmus-Änderungen bei Google & Co.! Es ist ein bisschen so, als würde man versuchen, auf einem Windhund-Rennen einen Hamster zu reiten. Um im Rennen für bessere Rankings zu bleiben, ist es unerlässlich, stets den Algorithmus im Auge zu behalten. Sonst amüsierst du höchstens deinen eigenen Hamster. Eine der besten Strategien ist, auf hochwertige Inhalte zu setzen - solche, denen potenzielle Kunden nicht widerstehen können. Dazu zählen passende Keywords, hochwertige interne Links und ein responsives Design. Ohne diese Zutaten kann dein organischer Traffic so schnell verschwinden wie deine Motivation an einem Montagmorgen. Natürlich ist ein kostenloses Tool oder eine kostenlose Version ein nützliches Hilfsmittel, um monatliche Suchanfragen oder das monatliche Suchvolumen relevanter Keywords zu überwachen. Vergiss nicht, spezifische Suchbegriffe und spezielle Tools zu nutzen , um zielgerichtet zu analysieren und deine Inhalte an die Algorithmus-Änderungen anzupassen. So steigerst du nicht nur deine Selbstachtung, sondern auch deine Chancen auf bessere Rankings und die Aufmerksamkeit potenzieller Kunden. Viel Erfolg! ? Strategische Keyword-Wahl für Wettbewerbsfähigkeit Die strategische Wahl von Keywords ist ein entscheidender Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit in der digitalen Welt. Die richtigen Suchbegriffe ziehen nicht nur potenzielle Kunden an, sondern verbessern auch das Ranking in Suchmaschinen wie Google & Co . Ein wichtiger Rankingfaktor ist hierbei das monatliche Suchvolumen: Setze auf Keywords, die ein hohes Suchvolumen haben, um mehr organischen Traffic zu generieren. Nutze kostenlose Tools, um die passenden Keywords zu identifizieren. Spezielle Tools können Dir helfen, das Suchvolumen, den Wettbewerb und den Trend eines bestimmten Keywords zu analysieren. Achte darauf, sowohl navigationsorientierte als auch informationsorientierte Keywords in Deinen Inhalten zu verwenden. Das sorgt nicht nur für bessere Rankings, sondern macht Deine Inhalte auch für Deine potenziellen Kunden interessanter. Achtung: Es gibt keine "kostenlosen Kekse". Die kostenlose Version mancher Tools bietet vielleicht nur begrenzte Daten. Es lohnt sich jedoch, diese Tools auszuprobieren, um die besten Keywords für Deine Inhalte zu finden. Bleib strategisch und konzentriert, denn gute Keywords sind wie das Salz in der SEO-Suppe - unverzichtbar für hochwertigen Content und erfolgreiches Ranking. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Maik Möhring Media

Herr Maik Möhring

Schöntalweg 1

8272 Ermatingen

Schweiz fon ..: +41 79 132 43 78

web ..: https://maik-moehring.ch/die-richtige-keyword-wahl/

email : mm@maik-moehring.ch Maik Möhring ist ein versierter SEO-Spezialist mit über 20 Jahren Erfahrung in der Optimierung von Webseiten für maximale Sichtbarkeit. Mit seiner Expertise unterstützt er Unternehmen dabei, Top-Rankings in den Suchmaschinen zu erreichen, sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich. Als Gründer von seo-spezialist.ch hat er sich auf die ganzheitliche SEO-Beratung und strategische SEO-Betreuung spezialisiert, um langfristig nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sein tiefes Fachwissen erstreckt sich von technischer SEO über Content-Strategien bis hin zu datengetriebener Analyse. Pressekontakt: Maik Möhring Media

Herr Maik Möhring

Schöntalweg 1

8272 Ermatingen fon ..: +41 79 132 43 78

email : mm@maik-moehring.ch Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten