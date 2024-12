Startseite 24/7 Stunden-Notdienst für Rohrreinigung - GreAt Pressetext verfasst von greatrohhhr am So, 2024-12-01 21:37. GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR ist ein erfahrenes, inhabergeführtes Unternehmen, das sich auf die Rohrreinigung, die Instandsetzung und die Reinigung von Kanalnetzen spezialisiert hat. Die beiden Firmengründer, Thierry Greven und Derya Atasoy, sind Spezialisten in diesem Bereich und setzen sich mit vollem Engagement für die Zufriedenheit ihrer Kunden ein. Sie bieten ihren Kunden eine Vielzahl an Dienstleistungen rund um das Thema Abfluss, insbesondere die Reinigung und Reparatur von verstopften Kanälen und Abflussrohren. Mit langjähriger Erfahrung und einem hervorragend ausgestatteten, modernen Maschinenpark sind sie in der Lage, die unterschiedlichsten Anforderungen schnell und effizient zu erfüllen. Das Leistungsspektrum von GreAt umfasst die Abflussreinigung, Pump- und Saugarbeiten, Kanal-TV-Inspektionen, Dichtheitsprüfungen sowie grabenlose Kanalsanierung. Besonders bei Rohrbrüchen sind sie der zuverlässige Partner, der auch die anschließenden Reinigungsarbeiten übernimmt, um die Schäden schnell zu beseitigen. Sie verstehen, wie wichtig es ist, bei einem Rohrbruch oder einer Verstopfung rasch und präzise zu handeln, um größere Schäden zu verhindern, und stehen ihren Kunden deshalb jederzeit rund um die Uhr zur Verfügung. Mit Sitz in Solingen erstreckt sich der Einzugsbereich von GreAt über die Regionen Köln, Leverkusen, Düsseldorf bis hin ins Bergische Land und Ruhrgebiet. Als Fachfirma in der Rohrreinigungsbranche ist GreAt auch in Notfällen immer für ihre Kunden da. Ihr Team ist bestens ausgebildet und verfügt über weitreichende Erfahrungen sowie ausgezeichnete Fachkenntnisse im Bereich Rohrreinigung und Kanalsanierung. Mit GreAt entscheiden sich ihre Kunden für ein Unternehmen, das nicht nur auf Qualität setzt, sondern auch auf Transparenz und Kundenorientierung. Sie bieten kompetente Beratung und führen alle Arbeiten nach höchsten Standards aus. Vertrauen Sie auf GreAt, wenn es um Ihre Rohr- und Kanalreinigungsbedürfnisse geht. Für Notfälle oder Beratungen erreichen Sie GreAt jederzeit unter der Telefonnummer 0800-8666667. GreAt - Rohrreinigung & Kanalsanierung

Hildener Str. 1

42697 Solingen

Telefon: 0800-8666667

Telefax: 0212-23399472

Web: https://www.great-rohrreinigung.de Über greatrohhhr Komplettes Benutzerprofil betrachten