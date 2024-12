Startseite Great Man Theory oder Führungsinstinkt? Pressetext verfasst von connektar am So, 2024-12-01 11:23. Führungserfolg ist Kopfsache. Führungsinstinkt bringt Klarheit in Momenten der Herausforderung. Er entscheidet über Kommunikation und Konsequenz. Als Leader ist man Teil des großen Ganzen. Jeder Betrieb braucht Führungsindividuen, die gute Performance liefern. Nicht immer ist das einfach. Meist zählt das WIR mehr als das ICH. Die Gesellschaft stellt sich um - dein Unternehmen auch. Entwickle einen Fahrplan. Was willst du erreichen und mit wem? Ganz ehrlich, niemand verlässt seine Komfortzone, ohne zu wissen, wohin die Reise gehen soll. Analysiere Entwicklungspotenziale und sorge für langfristige Wettbewerbsfähigkeit.

Bestelle das Buch zum modernen Leadership. Führungspersönlichkeiten brauchen die passende Rhetorik und Kommunikation, um erfolgreich zu sein. Präge auch du die Unternehmenskultur auf entscheidende Art und Weise. Verlasse konservative Pfade und kombiniere Grundlagen mit einem starken Wertesystem. Der Autor Thomas Eckardt weiß, wovon er spricht. Er gibt dem Leser erprobte Praxistipps und Beurteilungen zur Selbsteinschätzung für den Führungsalltag an die Hand. Was macht Thomas Eckardt?

Nach aufregenden Weltreisemonaten und der Veröffentlichung es neuesten Buchs "In 60 Tagen um die Welt" ist der Autor Thomas Eckardt wieder fest im beruflichen Alltag angekommen. Seit 35 Jahren trainiert er Führungskräfte, Unternehmer und Fachkräfte auf ihrem Karriereweg. Der Psychologe bietet Orientierung in klassischen Konfliktsituationen, hilft Sportlern, ihre Ziele zu erreichen oder begleitet Menschen in allen Lebenslagen. Sein Credo: Besonders in schwierigen Phasen muss man vertrauensvoll zusammenarbeiten.

Thomas Eckardt unternimmt alles, um sein Wissen und die Erfahrung an nachfolgende Generationen in seinen Büchern weiterzugeben. Ein wertvoller Schatz, den viele Klienten mit Begeisterung und Raffinesse in ihr berufliches als auch privates Leben einbinden. Dabei sind die psychologischen Methoden und smarten Strategien immer so konzipiert, dass sie sich stets in den Alltag integrieren lassen. Ob wissenschaftliches Konzept oder Persönlichkeitsentwicklung spielt keine Rolle.

Coaching ist in allen Branchen und Führungsebenen eine effektive Ergänzung, bringt neue Sichtweisen. Thomas Eckardt fördert mit seinen Seminaren und Büchern eine wertschöpfende Weiterentwicklung und hilft bei der Bewältigung projektspezifischer und individueller Herausforderungen. Viele Menschen suchen Handlungssicherheit und Klarheit, die sie mit zielführender Kommunikation und Konfliktbewältigungslösungen auch finden. Sein unschätzbares Know-how und Engagement vermittelt Stärke und motiviert. So kann jeder, der sich mit den Erfolgsthemen auseinandersetzt, Ziele besser als auch schneller erreichen.

