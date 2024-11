Startseite FFTIN Tierheimsponsoring: Wegbereiter für erfolgreiche Tiervermittlungen Pressetext verfasst von prmaximus am Sa, 2024-11-30 13:40. FFTIN Tierheimsponsoring leistet einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung der Vermittlungschancen von Tierheimtieren. Durch die regelmäßige Bereitstellung hochwertiger Futtermittel werden die Tierheime finanziell entlastet. Diese eingesparten Ressourcen können sie gezielt in Maßnahmen investieren, die die Attraktivität und Vermittelbarkeit der Tiere erhöhen. Dazu gehören verbesserte medizinische Versorgung, individuelle Verhaltensbetreuung und die Schaffung einer ansprechenden Umgebung. Gesunde, gut sozialisierte Tiere in einer positiven Atmosphäre haben deutlich bessere Chancen, das Herz potenzieller Adoptiveltern zu erobern. Zudem ermöglicht die finanzielle Entlastung den Tierheimen, mehr Zeit und Energie in die Präsentation der Tiere und die Beratung von Interessenten zu investieren. So trägt Tierheimsponsoring dazu bei, dass mehr Tiere ein liebevolles Zuhause finden. Wie FFTIN Tierheimsponsoring die Basis für erfolgreiche Vermittlungen schafft Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere sind entscheidende Faktoren für eine erfolgreiche Vermittlung. FFTIN Tierheimsponsoring leistet hier einen wesentlichen Beitrag, indem es Tierheime mit hochwertigen Futtermitteln versorgt. Diese Unterstützung geht weit über die reine Nahrungsbereitstellung hinaus und legt den Grundstein für verbesserte Vermittlungschancen. Durch die Entlastung bei den Futterkosten können Tierheime mehr Ressourcen in die medizinische Versorgung ihrer Schützlinge investieren. Regelmäßige Gesundheitschecks, notwendige Behandlungen und präventive Maßnahmen werden erleichtert. Gesunde Tiere sind nicht nur attraktiver für potenzielle Adoptiveltern, sondern auch besser in der Lage, sich in einem neuen Zuhause einzuleben. Die hochwertige Ernährung durch FFTIN-Futterspenden trägt zudem zu einem glänzenden Fell, einer guten Kondition und einem vitalen Erscheinungsbild der Tiere bei. Diese äußeren Merkmale spielen eine nicht zu unterschätzende Rolle bei der Entscheidung für ein Tierheimtier. Interessenten werden eher von gesund und gepflegt aussehenden Tieren angezogen. Darüber hinaus ermöglicht die finanzielle Entlastung den Tierheimen, mehr Zeit und Ressourcen in die individuelle Betreuung und Förderung der Tiere zu investieren. Verhaltensschulung, Sozialisierung und die Behebung eventueller Verhaltensprobleme können intensiver angegangen werden. Dies erhöht nicht nur die Vermittlungschancen, sondern reduziert auch das Risiko von Rückgaben aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten. Tierheimsponsoring schafft somit die Basis für gesunde, ausgeglichene und gut sozialisierte Tiere - optimale Voraussetzungen für eine erfolgreiche und dauerhafte Vermittlung in ein neues Zuhause. Tierheimsponsoring unterstützt Tierheime bei der Vermarktung ihrer Schützlinge In der heutigen digitalen Welt spielt die Präsentation der Tierheimtiere eine entscheidende Rolle bei der Vermittlung. FFTIN Tierheimsponsoring unterstützt die Einrichtungen indirekt dabei, ihre Schützlinge optimal zu präsentieren und so ihre Vermittlungschancen zu erhöhen. Durch die finanzielle Entlastung bei den Futterkosten können Tierheime Ressourcen in die professionelle Darstellung ihrer Tiere investieren. Dies umfasst: Hochwertige Fotos und Videos der Tiere

Ausführliche und ansprechende Tierprofile auf der Website und in sozialen Medien

Regelmäßige Updates und Erfolgsgeschichten

Virtuelle Rundgänge durch das Tierheim

Professionelle Beratung und Betreuung von Interessenten Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass potenzielle Adoptiveltern einen besseren Eindruck von den Tieren gewinnen und eher den Weg ins Tierheim finden. Die verbesserte Online-Präsenz erhöht zudem die Reichweite und spricht mehr Menschen an, die vielleicht sonst nicht an eine Adoption aus dem Tierheim gedacht hätten. FFTIN ermöglicht es den Tierheimen auch, mehr Zeit in die persönliche Beratung und Betreuung von Interessenten zu investieren. Gut informierte und vorbereitete Adoptiveltern treffen eine fundiertere Entscheidung, was zu einer höheren Vermittlungsquote und weniger Rückgaben führt. Durch die Unterstützung von FFTIN können Tierheime zudem innovative Vermittlungskonzepte entwickeln und umsetzen. Dazu gehören beispielsweise virtuelle Kennenlerntreffen, Probewohnen oder spezielle Aktionstage. Diese kreativen Ansätze erhöhen die Aufmerksamkeit für die Tierheimtiere und schaffen neue Wege der Vermittlung. Die verbesserte Präsentation und Vermarktung dank Tierheimsponsoring trägt somit wesentlich dazu bei, dass mehr Tiere die Chance auf ein neues Zuhause erhalten und erfolgreich vermittelt werden können. Wie FFTIN zur nachhaltigen Verbesserung der Tiervermittlung beiträgt Tierheimsponsoring leistet nicht nur kurzfristig Hilfe, sondern trägt auch zur langfristigen Verbesserung der Tiervermittlung bei. Durch die kontinuierliche Unterstützung mit speziell angepasstem Tierheimfutter werden Strukturen geschaffen, die nachhaltig die Vermittlungschancen von Tierheimtieren verbessern. Ein wesentlicher Aspekt ist die Professionalisierung der Vermittlungsarbeit. Durch die finanzielle Entlastung bei den Futterkosten können Tierheime mehr Ressourcen in die Aus- und Weiterbildung ihres Personals investieren. Schulungen zu Themen wie Tierverhaltensberatung, Interessentenbetreuung oder modernes Marketing verbessern die Kompetenz der Mitarbeiter und damit die Qualität der Vermittlungsarbeit. Die langfristige Unterstützung durch FFTIN ermöglicht es den Tierheimen zudem, strategische Partnerschaften aufzubauen. Kooperationen mit Tierärzten, Verhaltenstherapeuten oder lokalen Unternehmen können etabliert und gefestigt werden. Diese Netzwerke tragen dazu bei, die Versorgung und Präsentation der Tiere weiter zu optimieren und neue Wege der Vermittlung zu erschließen. Auch im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung leistet Tierheimsponsoring einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Verbesserung der Tiervermittlung. Durch die Kommunikation über das Sponsoring wird das Bewusstsein für die Situation von Tierheimtieren in der Öffentlichkeit geschärft. Dies kann langfristig zu einem Umdenken in der Gesellschaft führen, die Akzeptanz von Tierheimtieren erhöhen und so die generellen Vermittlungschancen verbessern. Die Unterstützung durch FFTIN ermöglicht es den Tierheimen darüber hinaus, innovative Konzepte zur Nachbetreuung von vermittelten Tieren zu entwickeln. Programme zur Unterstützung neuer Besitzer in der Eingewöhnungsphase oder regelmäßige Beratungsangebote können etabliert werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher, dauerhafter Vermittlungen und reduziert das Risiko von Rückgaben. Nicht zuletzt trägt Tierheimsponsoring dazu bei, die finanzielle Stabilität der Tierheime zu verbessern. Dies schafft die Grundlage für langfristige Planungen und Investitionen in die Verbesserung der Tiervermittlung. Ob der Ausbau von Vermittlungsräumen, die Anschaffung moderner Technik für die Tierpräsentation oder die Umsetzung groß angelegter Werbekampagnen - mit einer soliden finanziellen Basis können Tierheime nachhaltig an der Optimierung ihrer Vermittlungsarbeit arbeiten. So wird deutlich, dass FFTIN Tierheimsponsoring weit mehr leistet als kurzfristige Hilfe. Es ist ein Baustein für die nachhaltige Verbesserung der Tiervermittlung und trägt dazu bei, dass immer mehr Tierheimtiere die Chance auf ein neues, liebevolles Zuhause erhalten. FFTIN - TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

H. B.

Carl-Borgward-Str. 14 72108 Rottenburg

Deutschland E-Mail: info@fftin-tierheimsponsoring.eu

Homepage: https://www.tierheimsponsoring.de

Telefon: 0 74 72 / 98 86 60 Pressekontakt

FFTIN - TIERHEIMSPONSORING GmbH & Co. KG

H. B.

Carl-Borgward-Str. 14 72108 Rottenburg

Deutschland E-Mail: info@fftin-tierheimsponsoring.eu

Homepage: https://www.tierheimsponsoring.de

Telefon: 0 74 72 / 98 86 60 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten