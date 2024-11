Startseite Neues Online-Seminar zur Prüfungsvorbereitung auf die Abschlussprüfung der Medienkaufleute Digital und Print Pressetext verfasst von connektar am Sa, 2024-11-30 13:19. Um Auszubildende zum/-r Medienkaufmann/-frau Digital und Print optimal auf die bevorstehende Abschlussprüfung vorzubereiten, bietet Lernen-Online24 ein intensives Online-Seminar als Crashkurs an. Rinteln, 30. November 2024: Um Auszubildenden zum/-r Medienkaufmann/-frau Digital und Print eine optimale Vorbereitung auf ihre Abschlussprüfung zu bieten, startet https://www.lernen-online24.de/ ein neues Online-Seminar. Der Crashkurs ist speziell auf die Prüfungsklausur "Arbeitsorganisation und kaufmännische Steuerung und Kontrolle" ausgerichtet und ermöglicht eine effektive Vorbereitung auf die Prüfungsanforderungen diese Klausur. Das Online-Seminar findet an mehreren Wochenenden statt und umfasst insgesamt 18 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Effektive Prüfungsvorbereitung in kürzester Zeit Dieser Kurs wurde mit dem Ziel entwickelt, den teilnehmenden Auszubildenden innerhalb kürzester Zeit alle relevanten Prüfungsthemen der genannten Prüfungsklausur näherzubringen. Die Unterrichtseinheiten sind prüfungsorientiert und so strukturiert, dass die Auszubildenden das nötige Wissen gezielt wiederholen und vertiefen können, um bestens auf die Teilklausur "Arbeitsorganisation und kaufmännische Steuerung und Kontrolle" ihrer Abschlussprüfung vorbereitet zu sein. "Die Klausur zur Arbeitsorganisation und kaufmännischen Steuerung ist eine der entscheidenden Prüfungsleistungen für Medienkaufleute. Mit diesem kompakten Online-Crashkurs bieten wir eine maßgeschneiderte Unterstützung, die den Auszubildenden hilft, sich sicher und fundiert auf die Prüfung vorzubereiten", erklärt Alexander Sprick, der in Personalunion Inhaber von Lernen-Online24.de und des Anaximander Verlages ist. Und weiter: "Unser Seminar ist auf die spezifischen Bedürfnisse der Auszubildenden abgestimmt und bietet eine wertvolle Hilfe beim letzten Schritt vor der Prüfung." Inhalte des Online-Seminars " Medienkaufmann bzw. Medienkauffrau Digital und Print | Abschlussprüfung | Crashkurs zur Prüfungsvorbereitung " Der Kurs behandelt alle wesentlichen Themen, die für die Klausur "Arbeitsorganisation und kaufmännische Steuerung und Kontrolle" wichtig sind. Dazu gehören unter anderem: - Geschäftsprozesse und Arbeitsgestaltung: Arbeitsorganisation, Informationsbeschaffung, Informationsverarbeitung, Datenschutz und Datensicherheit, Kommunikation und Zusammenarbeit.

- Einkauf und Beschaffung: Einkauf von Arbeitsmitteln, Produktionsmitteln und Dienstleistungen, Beschaffung und Lagerhaltung.

- Rechnungswesen und Buchführung: Grundbegriffe der Buchführung, Aufgaben des Rechnungswesens, Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung), laufende und Jahresabschlussbuchungen.

- Kosten- und Leistungsrechnung: Einzel- und Gemeinkosten, fixe und variable Kosten, Kalkulatorische Kosten, Betriebsabrechnungsbogen, Zuschlagskalkulation, Deckungsbeitragsrechnung und Nachkalkulation. Verständliche Praxisbeispiele und zahlreiche prüfungsähnliche Aufgaben runden den Kurs ab, um den Auszubildenden zu helfen, das Gelernte direkt anzuwenden und für die Prüfungssituation gewappnet zu sein. Teilnahme von zu Hause und zielgerichtete Vorbereitung Das Seminar wird vollständig online angeboten, sodass die Teilnehmenden an den Wochenenden von zu Hause aus lernen können. Der Crashkurs findet an drei aufeinander folgenden Wochenenden statt und ist ideal für Auszubildende, die sich in kurzer Zeit intensiv auf die Prüfung vorbereiten möchten. Insgesamt umfasst diese Online-Prüfungsvorbereitung 18 Unterrichtseinheiten, die eine effiziente und gründliche Vorbereitung gewährleisten. "Die Prüfungsvorbereitung ist für viele Auszubildende eine herausfordernde Zeit. Wir möchten ihnen mit diesem Kurs eine gezielte und konzentrierte Lernphase bieten, um sie bestmöglich auf ihre Abschlussprüfung vorzubereiten", so Alexander Sprick weiter. Anmeldung und weitere Informationen Interessierte Ausbildende und Auszubildende finden weitere Details zu dem Kurs auf der Webseite von Lernen-Online24.de Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lernen-Online24 | Ein Service der Alexander Sprick Unternehmensberatung

