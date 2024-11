Startseite Ehrenamtliche Scientology Geistliche bringen ihre praktische Hilfe nach Bukarest Pressetext verfasst von Frank Busch am Do, 2024-11-28 16:23. Im Herzen Rumäniens, einem Land, das reich an Kunst, Geschichte, Kultur, Tradition und natürlicher Schönheit ist, starteten die Ehrenamtlichen Geistlichen der Scientology ihre europäische Goodwill-Tour, um praktische Lösungen zu vermitteln, die Menschen helfen, ihr Leben zum Besseren zu verändern.

Tänzerinnen und Tänzer trugen rumänische Folklore vor und halfen dabei, das Band des leuchtend gelben Pavillons zu durchschneiden, der das Motto des Programms der Ehrenamtlichen Geistlichen trägt: Ganz gleich, wie die Umstände sind, man kann immer etwas tun. Das Scientology Programm für Ehrenamtliche Geistliche besteht aus Verfahren, die jeder lernen und anwenden kann, um sein eigenes Leben und das Leben anderer zu verbessern. Es umfasst 19 Gebiete, von denen jedes für die Besucher des Pavillons in einzelnen Broschüren auf Rumänisch verfügbar ist. Die Freiwilligen bieten den Besuchern des Pavillons Seminare, Kurse und persönliche Hilfe an. Nachdem er die Hilfe eines Ehrenamtlichen in Anspruch genommen hatte, war ein Mann erstaunt, wie viel besser er sich fühlte. Als er erfuhr, dass er das Verfahren, das ihm so sehr geholfen hatte, erlernen kann, sagte er: „Wow, ich werde jeden Tag kommen, um an diesem Kurs teilzunehmen, damit ich meinen Freunden helfen kann. Ich bin so glücklich, weil ich etwas zurückgeben möchte.“ Eine Frau kam mit ihrem Mann zum Zelt und erzählte dem Ehrenamtlichen, dass sie sich vom Stress überwältigt fühle. Ein Ehrenamtlicher Geistlicher gab ihr einen Scientology-Assist, eine Technik, die vom Scientology-Gründer L. Ron Hubbard entwickelt wurde, um Menschen zu helfen, mit den Auswirkungen von Traumata, Schock und Verlust umzugehen. „Ich fühle mich jetzt sehr ruhig“, sagte sie. „Das war sehr entspannend.“ Ein Arzt interessierte sich besonders für zwei der Broschüren: Lösungen für eine gefährliche Umgebung und Antworten auf das Drogenproblem. Er sagte, viele Menschen kämen zu ihm, um Hilfe für diese Probleme zu erhalten. Er schätzte es, etwas zu haben, das er ihnen geben kann. Das Programm der Ehrenamtlichen Geistlichen wurde Mitte der 1970er-Jahre vom Gründer der Scientology, L. Ron Hubbard, ins Leben gerufen. In einem Artikel zur Ankündigung des Programms schrieb er: Wenn einem die Kriminalität, Grausamkeit, Ungerechtigkeit und Gewalttätigkeit in dieser Gesellschaft nicht gefallen, kann man etwas dagegen tun. Man kann Ehrenamtlicher Geistlicher werden und sie zivilisieren helfen, ihr ein Gewissen, Güte, Liebe und Freiheit von Leid bringen, indem man sie allmählich mit Vertrauen, Anständigkeit, Ehrlichkeit und Toleranz erfüllt.“ Das Motto der Ehrenamtlichen Scientology Geistlichen lautet: „Egal wie die Umstände sind, man kann etwas dagegen tun.“ Und der Grund, warum sie das sagen, ist einfach. Sie sind in Fertigkeiten ausgebildet, die sich sowohl mit körperlichen als auch mit spirituellen Schwierigkeiten befassen - ob sie nun Notfallhelfern und Opfern von Katastrophen an abgelegenen Orten helfen oder zur Lösung individueller und gemeinschaftlicher Probleme näher an ihrem Zuhause beitragen, die Werkzeuge der Ehrenamtlichen Geistlichen unterstützen Menschen dabei, die größten Hindernisse des Lebens zu überwinden. Fakten über die Scientology-Religion Die Scientology-Religion wurde von dem Autor und Philosophen L. Ron Hubbard gegründet. Die erste Scientology-Kirche wurde 1954 in Los Angeles etabliert; seitdem hat sich die Religion auf mehr als 11.000 Kirchen, Missionen und angegliederte Gruppen mit Millionen von Mitgliedern in 167 Ländern ausgeweitet. Über Frank Busch Vorname

Frank Nachname

Busch Adresse

Domstraße 9 20095 Hamburg Branche

Religion Komplettes Benutzerprofil betrachten