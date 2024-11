Startseite Elternabende im Klinikum Lippe: Werdende Eltern erhalten umfassende Unterstützung Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-28 10:01. Das Klinikum Lippe bietet eine informative Veranstaltungsreihe für angehende Eltern an, die von der Schwangerschaft bis zur frühen Elternzeit reicht. Das Klinikum Lippe , unter der Leitung von Geschäftsführer Dr. Johannes Hütte, unterstützt werdende Eltern mit einer informativen Veranstaltungsreihe, die alle wichtigen Themen von der Schwangerschaft bis zur frühen Elternzeit abdeckt. Die Elternabende finden in regelmäßigen Abständen statt und bieten Experten-Vorträge, Fragerunden sowie die Möglichkeit einer Kreißsaalbesichtigung. Die Veranstaltungen sind Teil des umfassenden Betreuungskonzepts der Geburtshilfe am Klinikum und zielen darauf ab, werdende Eltern bestmöglich auf die Geburt und die erste Zeit mit ihrem Neugeborenen vorzubereiten. Umfassende Begleitung für werdende Eltern Schwangerschaft und Geburt sind aufregende Zeiten voller neuer Erfahrungen und Herausforderungen. Um werdende Eltern bestmöglich auf diese besondere Lebensphase vorzubereiten, hat das Klinikum Lippe eine informative Veranstaltungsreihe ins Leben gerufen. Die "Elternabende im Klinikum" bieten eine umfassende Begleitung von der frühen Schwangerschaft bis hin zu den ersten Wochen mit dem Neugeborenen. Die Veranstaltungsreihe besteht aus fünf aufeinander aufbauenden Teilen, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Schwangerschaft, Geburt und frühen Elternzeit beleuchten. Interessierte Eltern können flexibel entscheiden, ob sie an allen Veranstaltungen teilnehmen oder nur einzelne, für sie relevante Themenabende besuchen möchten. Die fünf Themenbereiche im Überblick Die Elternabende im Klinikum Lippe decken in fünf aufeinander aufbauenden Veranstaltungen alle wichtigen Aspekte von der Schwangerschaft bis zur frühen Elternzeit ab. Jeder Abend fokussiert sich auf ein spezifisches Thema und bietet den werdenden Eltern umfassende Informationen und praktische Ratschläge. Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der einzelnen Themenabende: 1. Mein Baby wächst heran Der erste Teil widmet sich den grundlegenden Fragen der Schwangerschaft. Expertinnen und Experten aus der Geburtshilfe, dem Hebammen-Team und der Kinderklinik informieren darüber, was werdende Mütter während der Schwangerschaft beachten sollten. Im Fokus stehen Fragen zur optimalen Unterstützung des Babys, zu erwartenden körperlichen und emotionalen Veränderungen sowie zu empfohlenen und zu vermeidenden Aktivitäten. Themen wie Ernährung, Bewegung und Vorsorgeuntersuchungen werden ebenfalls besprochen. 2. Mein Baby kommt bald Im zweiten Teil geht es um die unmittelbare Vorbereitung auf die Geburt. Die Referenten erläutern Anzeichen für den Geburtsbeginn, den Ablauf einer natürlichen Geburt und mögliche Komplikationen. Verschiedene Geburtsmethoden, Geburtspositionen und Schmerzlinderungsmöglichkeiten werden vorgestellt. Auch die Rolle des Partners während der Geburt wird thematisiert. 3. Mein Baby hat Hunger Der dritte Elternabend beschäftigt sich mit der Säuglingsernährung. Experten informieren über das Stillen, richtige Stilltechniken und häufige Probleme. Sowohl die Vorteile des Stillens als auch alternative Ernährungsmöglichkeiten werden besprochen. Themen wie die Ernährung der stillenden Mutter und die Einführung von Beikost werden ebenfalls behandelt. 4. Mein Baby im neuen Zuhause Der vierte Teil bereitet auf die erste Zeit zu Hause mit dem Neugeborenen vor. Themen wie die Einrichtung eines sicheren Umfelds, Grundlagen der Babypflege, Erkennen von Babyzeichen und Schlafgewohnheiten von Neugeborenen stehen im Mittelpunkt. Auch Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen werden besprochen. 5. Mein Baby bringt Veränderung Der abschließende Elternabend widmet sich den Veränderungen, die ein Baby mit sich bringt. Hier erhalten die Teilnehmer Informationen zu Elternzeit und Elterngeld, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie zu Veränderungen in der Partnerschaft. Auch der Umgang mit Stress und lokale Unterstützungsangebote werden thematisiert. Elternabend in arabischer Sprache Um die Bedürfnisse einer vielfältigen Elternschaft zu berücksichtigen, bietet das Klinikum Lippe zusätzlich einen speziellen Elternabend in arabischer Sprache an. Diese Veranstaltung findet am Klinikstandort Detmold statt und richtet sich an arabischsprachige werdende Eltern.

Chefärztin Dr. Corinna Bryan und Assistenzärztin Haneen Abdelrahman informieren an diesem Abend über wichtige Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Die Teilnehmer haben auch die Möglichkeit, den Kreißsaal zu besichtigen und das Team des Perinatalzentrums Level 1 kennenzulernen. Der Elternabend in arabischer Sprache ist Teil des Projekts "Empowerment für Diversität - Allianz für Chancengleichheit in der Gesundheitsversorgung", bei dem die Universitätsklinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe offizieller Empowerment-Partner ist. Diese Initiative unterstreicht das Engagement des Klinikums Lippe für eine inklusive und kultursensible Gesundheitsversorgung. Praxisnahe Informationen und Austauschmöglichkeiten Die Elternabende im Klinikum Lippe zeichnen sich durch ihre praxisnahe Ausrichtung aus. Neben fundierten Informationen haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Fragen zu stellen und sich mit anderen werdenden Eltern auszutauschen. Dies fördert nicht nur den Wissensaufbau, sondern auch die Vernetzung unter den zukünftigen Eltern. Ein besonderes Highlight der Veranstaltungsreihe ist die Möglichkeit, im Anschluss an die Vorträge und Fragerunden den Kreißsaal des Klinikums zu besichtigen. Dies gibt den werdenden Eltern die Gelegenheit, sich frühzeitig mit der Umgebung vertraut zu machen, in der ihr Kind möglicherweise zur Welt kommen wird. Expertise aus erster Hand im Klinikum Lippe Die Referenten der Elternabende setzen sich aus einem interdisziplinären Team zusammen, das verschiedene Fachbereiche abdeckt: ? Experten aus der Geburtshilfe

? Erfahrene Hebammen

? Fachärzte aus der Kinderklinik

? Spezialisierte Stillberaterinnen

? Vertreter des Teams der Frühen Hilfen im Kreis Lippe Diese Vielfalt an Expertenwissen gewährleistet, dass die Teilnehmer umfassende und fundierte Informationen aus erster Hand erhalten. Die Chefärztin der Geburtshilfe am Klinikum Lippe, Dr. Corinna Bryan, ist ebenfalls regelmäßig bei den Veranstaltungen anwesend und steht für Fragen zur Verfügung. Praktische Informationen zur Teilnahme Die Elternabende finden in regelmäßigen Abständen statt, üblicherweise wöchentlich an verschiedenen Terminen. Veranstaltungsort ist der Konferenzbereich im Medicum Detmold, Röntgenstraße 16 in Detmold. Die Teilnahme an den Elternabenden ist kostenlos, und eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Jeder Elternabend dauert etwa 90 Minuten, von 18:00 bis 19:30 Uhr. Die Abendtermine sind bewusst gewählt, um auch berufstätigen Eltern die Teilnahme zu ermöglichen. Fazit: Umfassende Unterstützung für einen guten Start ins Familienleben Die Elternabende im Klinikum Lippe, einschließlich des speziellen Angebots in arabischer Sprache, bieten werdenden Eltern eine wertvolle Möglichkeit, sich umfassend auf die bevorstehende Geburt und die erste Zeit mit ihrem Neugeborenen vorzubereiten. Durch die Kombination aus Expertenvorträgen, Fragerunden und der Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch erhalten die Teilnehmer nicht nur fundiertes Wissen, sondern auch praktische Tipps und emotionale Unterstützung. Werdende Eltern, die an den Elternabenden interessiert sind, finden alle aktuellen Termine und weitere Informationen auf der Website des Klinikums Lippe . Das Klinikum lädt alle Interessierten herzlich ein, von diesem wertvollen Angebot Gebrauch zu machen und sich so bestmöglich auf die aufregende Zeit als junge Familie vorzubereiten. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Klinikum Lippe GmbH

Herr Johannes Hütte

Röntgenstraße 18

32756 Detmold

Deutschland fon ..: 05231 72-0

web ..: https://www.klinikum-lippe.de/

