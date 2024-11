Startseite Das Feuer lodert in unserem Kamin - das Lied zum Fest von Daniela Urich Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-27 15:38. Ein ungewöhnliches Weihnachtslied Daniela Urich kommt pünktlich zur voradventlichen Weihnachtszeit mit einen neuen Weihnachtslied " Das Feuer lodert in unserem Kamin"

Dieser brandneue Titel erzählt mit einem wunderschönen Text in einer passenden Melodie verpackt dazu über die schönste Jahreszeit im Jahr, wenn wieder die Häuser verschneit im weisen Kleid sind dann fängt die Stille Zeit an und die Kinder Träumen nur davon das auch endlich zu ihnen das Christkind kommt irgendwann, sie sitzen dann beim Kamin es ist schön warm und sie warten auf den einen besonderen Tag das wie jedes Jahr dabei immer wieder zur Qual wird . Dabei lodert das Feuer so hell und rot wie ein Rubin das knistern vom Holz hört man im Raum und wenn es dann endlich soweit ist glänzen die Kinderaugen unter dem Weihnachtsbaum. Produziert von Jack Fruno mit dem sie schon seit dem Jahr 2004 sehr erfolgreich zusammenarbeitet und mit Peter Werba der auch seit vielen langen Jahren mit seiner besonderen Handschrift im Team mitwirkt, könnte dieser neue geschriebene Songtext von Jack Fruno und Oliver Trebron mit einer sehr eingängiger Melodie von Guiseppe Manigiani und Phil Levandos zu Daniela Urich gar nicht besser passen, ist sie doch selber stolze Mutter von 6 Kindern mit 2x Zwillingen und hat das wie ihre Kinder und in ihrer Kindheit genauso erlebt, warten auf den einen Tag auf das hoffentlich das Christkind kommt, solche Geschichten aus dem Leben die gerade in der Weihnachtszeit sich immer wieder Jahr für Jahr auf das neue wiederholen überdauern Generationen jeder fühlt sich dabei angesprochen und sie werden zu Klassikern. Genau das verbindet die österreichische Schlagersängerin aus dem wunderschönen Salzkammergut, denn sie liebt diese Zeit ganz besonders, hat doch auch noch ihre musikalische Karriere im Jahr 2000 vor ihrem Friseurgeschäft genau zur Weihnachtszeit begonnen, wo ihr lieber Mann Hansi ein Geschäftsmann meinte sie sollte mit ihrer Musik doch endlich auch Mal Geld verdienen. So kam gleich darauf das erste Engagement wo sie für 3 Lieder gleich dazumal 1000.- Schilling bekam. Voll begeistert und motiviert wurden gleich im darauffolgenden Jahr die ersten 2 Album produziert, wo es natürlich gar nicht anders sein konnte das einer davon schon ein Weihnachtsalbum "Weihnachten mit Daniela Urich" mit sehr traditionellen Weihnachtsliedern war, aber auch erste eigene weihnachtliche Schlagertitel waren dabei. Besonders ihre klassische Gesangsausbildung kommt hier sehr gut zur Geltung das sie doch 15 Jahre lang neben ihren bodenständigen Beruf als selbstständige Friseurmeisterin machte und mit "Auszeichnung" abgeschlossen hatte. Zu ihren besonderen Highlight bei Liveauftritten in dieser wunderbaren Zeit darf natürlich auch dann ein " Ave Maria " von Bach Gounod nicht fehlen.

In diesen vielen Jahren hat sich die überaus sympathische Schlagersängerin mit ihrer glockenklaren Stimme und hohen Wiedererkennungswert "Step by step" in die Herzen ihrer ja schon internationalen Fangemeinde gesungen. Mit ihrer echten, ehrlichen und authentischen Art wie sie sich stets ihrem Publikum präsentiert, ja dabei überhaupt keine Berührungsängste hat und sehr offen auf alles zugeht das macht sie besonders beliebt und ist in ihrer Art einfach einzigartig

Mittlerweilen hat sie insgesamt schon 6 Alben und 2 DVD´s produziert ist immer wieder gern gesehener Gast in den verschiedensten internationalen TV- Sendungen und auch im Radio werden ihre Lieder sehr gerne gespielt.

Aus ihrem letzten sehr erfolgreichen Album "Das Beste" aus 22 Jahren platzierten sich einige neu produzierte Titel das erste Mal jeweils 26 Wochen durchgehend in den offiziellen deutschen Party und Schlagercharts. Dabei war die beste Platzierung Platz 55 mit dem Titel "Will deine Haut nochmal spürn" und war somit auch in den Jahrescharts damit vertreten. In den Austrian Schlagercharts war sie stets mit mehreren Titeln unter den ersten 3 Plätzen zu finden. Auch in diversen Hitparaden im In u. Ausland war sie immer ganz vorne mit dabei. In der schönen Schweiz wurde sie 2023 von den Hörern/innen von Radio RBSW sogar zur Schlagerkaiserin gewählt.

Mit dem von ihr im April 2024 veröffentlichen Single " Da waren doch mal Schmetterlinge im Bauch" konnte sie weiter an dem schon vorhergegangen Erfolgen anknüpfen und ist bis jetzt das erfolgreichste Lied überhaupt was von Daniela Urich auf den Musikmarkt gebracht wurde. Dieser besondere Ohrwurm hielt sich stetig das ganze Jahr durchgehend in den verschiedensten internationalen Hörer Hitparaden-Charts viele Male auf Platz 1 mehrmals Platz 2 und Platz 3 auch sonst immer in den Top Ten, auch in den Austrian Schlagercharts konnte er sich durchgehend 25 Wochen platzieren und in den offiziellen deutschen Party und Schlagercharts war er auch 26 Wochen präsent, ein wohlverdienter Mega Erfolg für sie das durch viel Fleiß, Ausdauer und harter Arbeit belohnt wurde

Zudem macht sie sich mit eigenen Musikveranstaltungen wie Daniela Urich´s Musi-Stadl, Daniela Urich´s Advent-Stadl und in letzterer Zeit mit ihren Daniela Urich´s Eventgarten in ihrer Heimatstadt Schwanenstadt, denn sie dann auch moderiert sich schon über die Grenzen von Österreich hinaus einen großen Namen und namhafte Schlagerstars geben sich dabei schon die Klinke in die Hand DANIELA URICH- Das Feuer lodert in unserem Kamin

Produziert von Jack Fruno

VÖ- Datum : 25.11.2024

ISRC:AT E83-2400926

Label und Labelcode: Enef Media , LC 74816

Musik: Guiseppe Manigiani, Phil Levandos

Text: Jack Fruno, Oliver Trebron

Arrangements: Keyboards-Programming Peter Werba

Additional Keyboards: Oliver Trebron

Gitarren: Oliver Trebron

Chor: Oliver Trebron, Claudia Nossylovsky

Aufnahme und Mix: Tonstudio ENEF-Tonora Studio Salzburg

Verlag: Edition Palora

Tontechnik: Harald Pairits, Christoph " Charly" Filip, Peter Werba

Katalog Nr. 200.011 EAN-Code 9004610200110

Kontakt: www.daniela.at daniela@urich.at auch auf Facebook und Instagram

Quelle: Daniela Urich Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Presse- und Promotionagentur: Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 - 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen. Pressekontakt: Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten