Startseite Spearmint erwirbt das Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick, Kanada Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-27 12:23. 27. November 2024 / IRW-Press / Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das Unternehmen oder Spearmint) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen das Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick, Kanada, erworben hat. Dieses Projekt erstreckt sich über eine zusammenhängende Fläche von 1.945 Acres, die Potenzial für die Auffindung von Antimonvorkommen hat. James Nelson, President von Spearmint, erklärte: Seit Jahresbeginn haben sich die Antimonpreise mehr als verdoppelt, was es zu einem der Rohstoffe mit dem stärksten Preisanstieg in diesem Jahr macht. Dies ist eine großartige Ergänzung zu unserem Projektportfolio und da sich das Projekt in Kanada befindet, können wir bei Bedarf auf Flow-Through-Gelder zugreifen. Das Management arbeitet an einem Plan für dieses Projekt und beabsichtigt, den Markt über Spearmints Krypto-Diversifizierungsplan zu informieren, sobald zusätzliche Informationen vorliegen. Dies sind wirklich aufregende Zeiten für Spearmint und die Aktionäre des Unternehmens. Dieses neue Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe der Antimonmine Lake George in New Brunswick, die von 1876 bis 1996 zeitweise betrieben wurde und einst der größte primäre Antimonproduzent in Nordamerika war. Antimon wird hauptsächlich für folgende Zwecke verwendet: - Halbleiter und Elektronik: Die wachsende Elektronik- und Halbleiterindustrie benötigt Antimon, was es zu einem wichtigen Material für die technologische Entwicklung macht, einschließlich Infrarotsensoren und Komponenten für militärische Zwecke sowie für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt. - Batterietechnologie: Antimon wird auch in Blei-Säure-Batterien und in neuen Technologien wie Energiespeichern und Lithium-Ionen-Batterieverbesserungen verwendet, was ein wichtiger Treiber für die zukünftige Nachfrage ist. - Flammschutzmittel: Die Nachfrage nach Antimon ist aufgrund seiner Verwendung in flammhemmenden Materialien, die für eine Vielzahl von Produkten wie Textilien, Elektronik und Kunststoffe unerlässlich sind, weiterhin hoch. Da die Sicherheitsvorschriften für feuerfeste Materialien immer strenger werden, steigt der Bedarf an antimonhaltigen Verbindungen weiter an. Über Spearmint Resources Inc. Die Projekte von Spearmint umfassen vier Projeke im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, also, insgesamt 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCÄ), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithiumsolebeckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay sowie das 248 Acres große Goldprojekt Clayton Ridge und nun auch das 1.945 Acres große Antimonprojekt George Lake South in New Brunswick. Den vorsorglichen Hinweis und Haftungsausschluss in Bezug auf die Diversifizierung in Kryptowährung entnehmen Sie bitte der Pressemeldung vom 12. November 2024. Qualifizierter Sachverständiger für Offenlegungen im Bergbau: Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Frank Bain, P.Geo., ein Direktor des Unternehmens, in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt. Der Erwerb dieses Konzessionsgebiets erfolgte mittels Abstecken. Kontaktdaten

