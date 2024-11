Startseite Innocan Pharma gibt vielversprechende Ergebnisse einer Studie an Minischweinen zur Beurteilung der Sicherheit von LPT-CBD bekann Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-27 00:16. Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 26. November 2024 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Pionier in der Pharma- und Biotechnologiebranche, freut sich positive Ergebnisse einer grundlegenden Studie zur Beurteilung der Sicherheit zu berichten, in deren Rahmen Göttinger Minischweinen LPT-CBD als Einzelinjektion verabreicht wurde. Das Arzneimittel wurde in drei ansteigenden Dosierungen verabreicht, und die Tiere wurden über einen Zeitraum von 28 Tagen engmaschig im Hinblick auf wichtige Sicherheitsparameter überwacht. Dazu gehörten klinische Beobachtungen, Vitalzeichen, Blutparameter und lokale Reaktionen an der Injektionsstelle. Erfreulicherweise wurden während der Studie keine unerwünschten Ereignisse verzeichnet. Alle Tiere zeigten eine normale Gewichtszunahme sowie eine ausgezeichnete Verträglichkeit des Arzneimittels, wobei an keiner der verabreichten Dosisstellen lokale Reaktionen beobachtet wurden. Minischweine sind Züchtungen von Miniatur-Hausschweinen, die von der FDA aufgrund ihrer anatomischen, physiologischen und biochemischen Ähnlichkeiten mit Menschen als robustes translationales Modell anerkannt werden. Sie liefern wertvolle Einblicke in Pharmakokinetik, Toxizität und Wirksamkeit von Arzneimitteln. Wir freuen uns, dass LPT-CBD erneut ein vielversprechendes Sicherheitsprofil zeigt, insbesondere bei Minischweinen, die weithin als robustes toxikologisches Modell angesehen werden, sagte Prof. Chezy Barenholz, Chief Scientific Officer von Innocan Pharma. Dr. Eyal Kalo, R&D Director von Innocan, fügte hinzu: Diese Ergebnisse sind außerordentlich erfreulich, da sie eine gute Machbarkeit für die Sicherheitsbewertung von LPT-CBD bieten, unsere bevorstehenden regulatorischen Meilensteine unterstützen und den Weg für die endgültige Zulassung ebnen. LPT-CBD ist eine innovative injizierbare liposomale Formulierung für die verzögerte Freisetzung von CBD, die auf die Behandlung chronischer Schmerzen ausgerichtet ist. Frühere präklinische Studien an verschiedenen Tiermodellen haben eine verlängerte CBD-Pharmakokinetik gezeigt, die eine langfristige Wirksamkeit ermöglichte. Über Innocan Pharma: Innocan ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung von innovativen Technologien der Arzneimittelverabreichung, die auch die Wissenschaft der Cannabinoide zur Behandlung von verschiedenen Erkrankungen umfasst mit dem Ziel, die Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst eine innovative Technologie zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für die Behandlung chronischer Schmerzen. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment ist Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. taetig, die sich auf die Entwicklung eines fortschrittlichen, zielgerichteten Online-Vertriebs konzentriert. innocanpharma.com Kontaktinformation:

Für Innocan Pharma Corporation:

Iris Bincovich, CEO

+1 5162104025

+972-54-3012842

+442037699377

info@innocanpharma.com DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG. Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Pläne des Unternehmens für die Durchführung von Humanstudien mit seiner LPT-CBD-Plattform, sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Es liegt in der Natur der Sache, dass zukunftsgerichtete Informationen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und -annahmen von Innocan, einschließlich der Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der behördlichen Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der Produktions- und Vertriebsvereinbarungen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebrachten erwarteten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Politik-, Markt- und Geschäftsbedingungen, staatliche und regulatorische Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden sowie die potenzielle Unterbrechung von Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs innewohnen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten und das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder rechtzeitig) zu erhalten. Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya

Kanada email : irisb@innocanpharma.com Pressekontakt: InnoCan Pharma Corporation

Iris Bincovich

10 Hamenofim Street Herzliya,

4672561 Herzliya email : irisb@innocanpharma.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten