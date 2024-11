Startseite Absolut cool! 35 Jahre Coaching mit Thomas Eckardt Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-26 07:53. Entwicklung fördern - Führung annehmen. Der erfolgreiche Psychologe ist kein bisschen leise und freut sich auf jede Herausforderung, die kommt. Vor 35 Jahren hat Thomas Eckardt sein Coaching-Unternehmen gegründet, das eine bessere Managementwelt und verändertes Führungsverständnis als Ziel hatte. Es ist für den Gründer schlichtweg eine Frage der Glaubwürdigkeit, diese Einstellung vorzuleben. Ein wichtiger Schritt mit durchaus strategischen Aspekten. Seine Coachings überzeugen und erhöhen die Führungs- und Leistungsfähigkeit der Beratungssuchenden. Entscheidend ist die Wertschöpfung, nicht die Größe des Problems, das gelöst werden sollte.

Der Weg dahin war durchaus anspruchsvoll. Damit psychologisches Wissen und Coaching zur Persönlichkeitsentwicklung zusammen funktionieren können, wurden beide Elemente in der Praxis geprüft. "Es hat sich gelohnt, das Feedback meiner Klienten war enorm! Ich bin dankbar für alles was war und freue mich auf jene, die sich für ihre positive Zukunftsentwicklung entscheiden", so Thomas Eckardt Books Thomas Eckardt ist bisher Erfolgsautor für Erfolgsratgeber. Seine Bücher motivieren und geben Fach- und Führungskräften das notwendige Know-how an die Hand, um die eigenen Ziele sicher zu erreichen. Passend zu seinen Büchern können die Leser ihn als Coach engagieren. Eckardt versteht es, komplexe Zusammenhänge auf eine eingehende Weise zu erklären. So werden seine Inhalte greifbar und deren Umsetzung fällt leicht. Der erfahrene Autor spricht seine Leserschaft auf Augenhöhe an. Er ist einer von ihnen, ein Mensch, der ihre Wünsche und Visionen kennt und oftmals teilt. Sein Motto "Erfolg ist menschlich" lässt ihn eine überzeugende und leichte Feder führen. So werden nicht nur die vermittelten Inhalte plausibel erklärt, sondern auch die Emotionen der Leser berührt. Was er lehrt, lebt er selbst. Das beweist er nicht nur mit seinem Erfolg als Coach im In- und Ausland, sondern auch mit der Schilderung seiner Weltreise, die er sich selbst zum 60. Geburtstag geschenkt hat. Eckardt ist niemand, der Wasser predigt und Wein trinkt. Authentisch und persönlich bietet er Einblicke in seine Abenteuer und ermutigt den Leser, sich seine eigenen Wünsche zu erfüllen, bevor es zu spät ist. 60 Tage hat er gebraucht, um sein Abenteuer "Weltreise" zu gestalten. Ein Tag pro Lebensjahr. Ohne Zweifel ist er ein Autor, der weiß, wovon er schreibt. Dabei behält er seine Zielgruppe im Auge. Thomas Eckardt ist Coach durch und durch. Deshalb bietet er nicht einfach ein Reisetagebuch an, sondern er unterhält die Leserschaft mit spannenden Anekdoten und kurzweiligen Szenen. Für alle, die es ihm hoffentlich gleichtun wollen, bietet er wertvolle praktische Tipps, die die Reise noch schöner machen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Diplom-Psychologe

Thomas Eckardt

Am Oberfeld 12

35606 Solms

Deutschland fon ..: 06441-96073

web ..: http://www.eckardt.online

email : info@eckardt-online.de Pressekontakt: Diplom-Psychologe

Thomas Eckardt

Am Oberfeld 12

35606 Solms fon ..: 06441-96073

web ..: http://www.eckardt.online

email : info@eckardt-online.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten