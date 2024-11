Startseite Start des Musicals ´Die Weihnachtsbäckerei´ brachte auch dieses Jahr viele Kinderaugen zum Leuchten Pressetext verfasst von fuerste_PR am Mo, 2024-11-25 14:49. Mit der Wiederaufnahme-Premierenshow des beliebten Familienmusicals "Die Weihnachtsbäckerei" am vergangenen Samstag, den 23. November 2024 im Berliner Theater des Westens wurde musikalisch die Vorweihnachtszeit eingeläutet. Auch in diesem Jahr wird die turbulente Geschichte dreier Geschwister erzählt, die unter abenteuerlichen Bedingungen die Plätzchen für das diesjährige Weihnachtsfest backen wollen. Eingebettet ist die Geschichte in 20 der schönsten Winter- und Weihnachtslieder des bekannten Liedermachers Rolf Zuckowski, die vom Publikum lautstark mitgesungen wurden. Wie ein Zauberspruch wirken die drei magischen Worte "In der Weihnachtsbäckerei” auf jung und alt gleichermaßen: 1987 geschrieben, ist es heute das Titellied das populären Musicals und brachte so auch in diesem Jahr viele Kinderaugen zum Leuchten. Nach einigen überaus erfolgreichen Jahren im Hamburger Schmidts Tivoli ging das Musical im vergangenen Jahr zum ersten Mal auch in Berlin über die Bühne. Des Weiteren ist es auch noch in Bremen und Duisburg zu sehen und hat sich somit innerhalb kürzester Zeit für viele Familien zur festen Weihnachtstradition entwickelt. Das Musical für Kinder und Erwachsene läuft noch bis zum 27.12.2024. Weitere Infos unter www.weihnachtsbaeckerei-musical.de Anhang Größe Weihnachtsbäckerei_visual_klein.jpg 448.93 KB Über fuerste_PR Vorname

Melanie Nachname

Fürste Adresse

Dolziger Strasse 44

10247 Berlin Homepage

https://www.melanie-fuerste.com Branche

Medien, Kultur, Musik, Lifestyle Komplettes Benutzerprofil betrachten