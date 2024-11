Startseite Military Metals gibt Überblick über das Tienesgrund-Antimonprojekt in Europa Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-11-20 16:15. Military Metals gibt Überblick über das Tienesgrund-Antimonprojekt in Europa Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden. Vancouver, BC - 20. November 2024 - Military Metals Corp. (CSE: MILI - OTCQB: MILIF - WKN: A40M9H) (das Unternehmen) freut sich, einen Überblick und eine Beschreibung seines Antimon-Gold-Projekts Tienesgrund (Tienesgrund oder das Grundstück) im Osten der Slowakei zu geben. Wie am 15. November 2024 bekannt gegeben, schloss das Unternehmen den Erwerb von drei Brachflächen in der Slowakei ab, eine Zinn- und zwei Antimon-Gold-Liegenschaften, von denen eine Tienesgrund und die andere das Flaggschiff-Antimon-Gold-Projekt des Unternehmens, Trojárová, ist. Das Grundstück Tienesgrund umfasst 13,40 Quadratkilometer (1.340 Hektar) und erstreckt sich über eine Länge von 12,5 Kilometern in etwa von Ost nach West, wobei es dem topografischen Verlauf eines wahrscheinlich durch Verwerfungen oder Scherungen kontrollierten Antimon-Gold-Systems folgt. Es liegt 20 Kilometer von Roava, der historischen Bergbauhauptstadt der Region, entfernt, einer Region mit einer bis ins Mittelalter zurückreichenden Bergbaugeschichte. Gold war mit ziemlicher Sicherheit das erste, was die Bergleute in das Gebiet lockte. Als die Untertagearbeiten begannen, wahrscheinlich mindestens seit dem frühen 19. Jahrhundert, wenn nicht sogar früher, bis in die Sowjetzeit, wurden über zwei Dutzend Stollen und kleine Untertagebetriebe erschlossen. Die meisten Stollen wurden während der Sowjetzeit kartiert und beprobt, wobei zwischen 1943 und 1989 vier Berichte mit Hunderten von Seiten an Daten erstellt wurden. Während beider Weltkriege wurde eine begrenzte Antimonproduktion verzeichnet. In diesen Berichten sind eine Reihe von historischen Ressourcenschätzungen enthalten, die sich auf einzelne historisch dokumentierte mineralisierte Zonen konzentrieren, aber nicht repräsentativ für die Gesamtgröße oder das potenzielle Antimon-Gold-Vorkommen des über 10 Kilometer langen Mineralsystems sind. Auf dem Grundstück gibt es derzeit keine Ressourcen, und das Unternehmen hat die historischen Ressourcenschätzungen noch nicht überprüft und verlässt sich nicht auf sie. Interessanterweise kommt neben Antimon auch Wolfram vor, mit historisch gemeldeten Gehalten von 0,03-0,32 % bzw. 1,57-11,00 % in einer der historischen slowakischen Ressourcenschätzungsstudien zum Rosabella-Stollen. Die früheren Eigentümer des Unternehmens führten nur sehr begrenzte Oberflächenarbeiten durch. Ihre Arbeiten berichteten von einem parallelen Schwarm strukturell kontrollierter, als Antimon-Gold interpretierter Adern, die parallel zur Längsachse des Grundstücks verlaufen und sowohl am östlichen als auch am westlichen Ende des Grundstücks sowie an Punkten dazwischen zu sehen sind. Eine Lidar-Vermessung half bei der Lokalisierung einer Reihe dieser Adern an der Oberfläche, wo begrenzte Stichproben Antimonwerte von bis zu mehreren Prozent und Goldwerte von bis zu mehreren Gramm pro Tonne ergaben. In Tienesgrund bleibt noch viel zu tun, aber die bisher dokumentierte Geschichte und die Merkmale des Gebiets deuten auf sein Potenzial hin. Falls Abbildung nicht vollständig dargestellt wird, bitte hier klicken: cdn.investor-files.net/2024_11_20_MILI_News_1_ac9809be69.png Karte mit den Standorten der Militäranlagen in der Slowakei. Wenn das Bild nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte hier: cdn.investor-files.net/2024_11_15_MILI_News_2_f5ba3d558b.jpg Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Avrom E. Howard, MSc, PGeo, geologischer Berater von Military Metals und eine qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Über Military Metals Corp. Das Unternehmen ist ein in British Columbia ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken mit Schwerpunkt auf Antimon befasst. Im Namen des Unternehmens

Scott Eldridge, CEO und Director

scott@militarymetalscorp.com Für weitere Informationen erreichen Sie uns unter:

+1 604-722-5381 sowie +1 604-537-7556

www.militarymetalscorp.com

