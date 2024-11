GKN Hoeganaes unterstützt First Phosphate bei der Entwicklung eines aktiven LFP-Kathodenmaterials

Cinnaminson, New Jersey, 20. November 2024 / IRW-Press / GKN Hoeganaes, ein Geschäftsbereich von GKN Powder Metallurgy und einer der größten Eisenpulverhersteller weltweit, gibt heute eine strategische Zusammenarbeit mit First Phosphate (First Phosphate oder das Unternehmen) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) bekannt. Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt zum Aufbau einer nordamerikanischen Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien, ein wichtiger Bestandteil für die Elektrofahrzeug- und Energiespeicherindustrie.

Die Partnerschaft knüpft an die erfolgreiche Integration des Magnetits von First Phosphate in das von GKN Hoeganaes entwickelte Ancorsteel-Schmelzverfahren an. Dieser innovative Prozess hat zur Entwicklung eines hochreinen Eisenpulvers geführt, das als Vorläufer für aktives Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial dient, das für die Herstellung von LFP-Batterien erforderlich ist.

LFP-Batterien, die für ihre Kosteneffizienz, Sicherheit und stabile Rohstoffverfügbarkeit bekannt sind, sind zunehmend für Elektrofahrzeuge und stationäre Energiespeichersysteme gefragt. Die Zusammenarbeit, die auf die Befriedigung dieser Nachfrage abzielt, ist einer der ersten großen Ansätze, eine nordamerikanische Produktionslinie für LFP-Batteriekomponenten einzurichten und so die Abhängigkeit von internationalen Lieferketten zu verringern.

Durch die Partnerschaft mit First Phosphate können wir unsere fortschrittliche Eisenpulvertechnologie in eine schnell wachsende Branche einbringen, die sich auf saubere und effiziente Energiespeicherlösungen konzentriert, meint Matthias Voss, President von GKN Hoeganaes. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement für die Förderung einer lokalen Lieferkette für LFP-Batterien, die sowohl auf Nachhaltigkeit als auch auf technologische Innovation ausgerichtet ist.

First Phosphate wird hochreinen Ancorsteel in seine bevorstehende Produktionsanlage für Eisenphosphat-Ausgangsmaterial (FP pCAM) und aktives Lithium-Eisenphosphat-Kathodenmaterial (LFP CAM) in Saguenay-Lac-St-Jean (Quebec) integrieren, die bis 2032 eine Kapazität von 400.000 Tonnen pro Jahr erreichen soll. Zur Unterstützung dieses Ziels ist GKN Hoeganaes bereit, seinen Betrieb in Gallatin (Tennessee) - die bereits größte Stahlverdüsungsanlage der Welt - auszubauen, und wird seine Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Cinnaminson (New Jersey) zur Prozessverbesserung und -optimierung zur Verfügung stellen.

Die Zusammenarbeit mit GKN Hoeganaes zwecks Markteinführung von Ancorsteel ist ein wichtiger Schritt, um unsere Mission, eine nachhaltige und lokal bezogene LFP-Batterie-Lieferkette zu schaffen, zu fördern, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden unsere hochwertigen Phosphatressourcen mit der Expertise von GKN Hoeganaes in der Eisenpulverproduktion zusammengeführt, wodurch die Voraussetzungen für ein robustes nordamerikanisches Batterie-Ökosystem geschaffen werden.

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal dieses neu entwickelten Ancorsteel-Materials ist seine Zusammensetzung aus nachhaltigem nordamerikanischem Alteisen und Magnetit; das Material steht überdies im Einklang mit den Anforderungen an einheimische Hersteller von Batteriematerialien, nicht im Besitz oder unter der Kontrolle der Regierung einer betroffenen Nation (Foreign Entity of Concern/FEOC) zu stehen. Ziel der Partnerschaft ist es, die Produktion von LFP-Batterien mit heimischen, zirkulären und umweltfreundlichen Materialien sicherzustellen.

Über GKN Hoeganaes

GKN Hoeganaes, Teil von GKN Powder Metallurgy, ist der weltweit führende Hersteller von Eisen- und Legierungspulvern mittels Wasserverdüsung, die alle aus lokal beschafftem Altmaterial produziert werden. Das Unternehmen verfügt über große Pulverproduktionsanlagen in Nordamerika (Gallatin, TN) und Europa (Buzau, Rumänien) zur Herstellung dieser Werkstoffe sowie über ein Joint Venture in Bazhou (China).

GKN Hoeganaes stellt seit über 70 Jahren Pulver her und hat sich auf die Herstellung von Metallpulvern in großen Mengen spezialisiert, die auf die Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind.

Über GKN Powder Metallurgy

GKN Powder Metallurgy ist ein weltweit führender Anbieter von Sinterwerkstoffen (Metallpulver), pulvermetallurgischen Komponenten und Lösungen. In Zusammenarbeit mit seinen Kunden und Geschäftspartnern setzt das Unternehmen eine einzigartige Palette an erstklassigen pulvermetallurgischen Technologien ein, um komplexe Herausforderungen in der Automobil- und Industriebranche zu bewältigen und nachhaltige und innovative Lösungen zu liefern.

GKN Powder Metallurgy setzt sich für Nachhaltigkeitsziele ein, um durch die Bereitstellung von führendem Fachwissen in der Pulvermetallurgie, innovativer Technik und umfassender Prozesserfahrung Ideen in die Realität umzusetzen.

GKN Powder Metallurgy, Teil der Dowlais Group plc, beschäftigt über 5.000 zukunftsorientierte Experten an 28 Produktionsstandorten und in zwei Innovationszentren, die weltweit ein Höchstmaß an technischer Kompetenz gewährleisten.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralerschließungsunternehmen, das sich gänzlich der Gewinnung und Reinigung von Phosphat zur Herstellung von aktivem Kathodenmaterial für die Lithium-Eisen-Phosphat-(LFP)-Batterieindustrie verschrieben hat. First Phosphate hat sich verpflichtet, mit hohem Reinheitsgrad, auf verantwortungsvolle Art und Weise und mit voraussichtlich geringem CO2-Fußabdruck zu produzieren.

First Phosphate plant, sich direkt vertikal von der Abbauquelle in die Lieferketten größerer nordamerikanischer LFP-Batteriehersteller zu integrieren, die aktives LFP-Kathodenmaterial in Batteriequalität benötigen, das aus einer konsistenten und sicheren Lieferquelle stammt.

First Phosphate ist der Besitzer und Entwickler des Konzessionsgebiets Bégin-Lamarche in der Region Saguenay-Lac-St-Jean in der kanadischen Provinz Quebec, das aus seltenem Anorthosit-Phosphat-Eruptivgestein besteht, das im Allgemeinen hochreines Phosphatmaterial ohne hohe Konzentrationen von schädlichen Elementen liefert.

Pressesprecher bei GKN Powder Metallurgy:

Christiaan P. Klaus

Global Strategic Marketing Manager

christiaan.klaus@gknpm.com

Pressesprecher bei First Phosphate Corp:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

bennett@firstphosphate.com

Zukunftsgerichtete Informationen und Vorsichtshinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die als zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze betrachtet werden können. In einigen Fällen, aber nicht unbedingt in allen, können zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie plant, zielt ab, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, eine Gelegenheit besteht, ist positioniert, schätzt identifiziert werden, beabsichtigt, geht davon aus, erwartet oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, werden oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden und andere ähnliche Ausdrücke. Darüber hinaus handelt es sich bei den Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, um zukunftsgerichtete Aussagen, die unter anderem die geplanten Explorations- und Produktionsaktivitäten des Unternehmens, die Konzessionsgebiete und die Zusammensetzung des geförderten Phosphats, die Pläne des Unternehmens für eine vertikale Integration in die nordamerikanischen Lieferketten; die künftige Nachfrage nach LFP-Batterien; die Fertigstellung und den Betrieb der Industrieanlagen des Unternehmens, einschließlich der FP pCAM- und LFP CAM-Produktionsanlagen, sowie die Art der Ergebnisse und den Zeitpunkt des Beginns der ersten Produktion aus diesen Anlagen; die künftige Integration der Geschäfte zwischen den Parteien; die Skalierung der Anlagen von GKN Hoeganaes; und die Bereitstellung von F&E-Einrichtungen beinhalten.

Diese Aussagen und andere zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen und vernünftig hält, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Erwartungen hinsichtlich der langfristigen Geschäftsergebnisse des Unternehmens angesichts seiner kurzen Betriebsgeschichte; Erwartungen hinsichtlich der Einnahmen, Ausgaben und des Betriebs; die Tatsache, dass das Unternehmen über ausreichendes Betriebskapital verfügt und in der Lage ist, zusätzliche Finanzmittel zu sichern, die für die Exploration der Konzessionsgebiete des Unternehmens erforderlich sind; Erwartungen hinsichtlich der potenziellen Mineralisierung, des geologischen Werts und der wirtschaftlichen Machbarkeit der Projekte des Unternehmens; Erwartungen hinsichtlich der Bohrprogramme und der potenziellen Auswirkungen, die erfolgreiche Bohrprogramme auf die Lebensdauer der Mine und des Unternehmens haben könnten; Kostenschätzungen für Mineralexplorations- und Explorationsprogramme; Erwartungen in Bezug auf Umweltfragen, die sich auf geplante oder zukünftige Explorationsprogramme auswirken könnten, und die potenziellen Auswirkungen der Einhaltung bestehender und geplanter Umweltgesetze und -vorschriften; Erhalt und Zeitplan von Explorations- und Abbaugenehmigungen und anderen Genehmigungen durch Dritte; staatliche Regulierung von Mineralexplorations- und -erschließungsbetrieben; Erwartungen in Bezug auf soziale oder lokale Probleme, die sich auf geplante oder zukünftige Explorations- und Erschließungsprogramme auswirken könnten; Erwartungen in Bezug auf globale Wirtschaftstrends und technologische Fortschritte und die Weiterbeschäftigung von Schlüsselpersonal beim Unternehmen; die anhaltend steigende Nachfrage nach LFP-Batterien; die Beschaffung der erforderlichen Finanzmittel, Genehmigungen, Ausrüstungen und Technologien sowie den Abschluss aller anderen Angelegenheiten, die für den Bau und den Betrieb der Industrieanlagen des Unternehmens, einschließlich der FP pCAM- und LFP CAM-Produktionsanlagen, erforderlich sind; und die Skalierung der Anlagen von GKN Hoeganaes; die Bereitstellung von F&E-Einrichtungen innerhalb der angegebenen Fristen und zu für die Parteien akzeptablen Bedingungen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen erwartet werden. Wichtige Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem: begrenzte Betriebserfahrung; hohes Risiko eines geschäftlichen Misserfolgs; Ausbleiben von Gewinnen oder bedeutenden Einnahmen; begrenzte Ressourcen; negativer Cashflow aus dem Betrieb und die Abhängigkeit von Finanzierungen durch Dritte; die Ungewissheit zusätzlicher Finanzierungen; keine Dividenden; Risiken im Zusammenhang mit möglichen Schwankungen bei Einnahmen und Ergebnissen; Versicherungs- und nicht versicherte Risiken; Rechtsstreitigkeiten; Abhängigkeit von Management und Schlüsselpersonal; Interessenkonflikte; Zugang zu Lieferungen und Materialien; Gefahren der Mineralexploration und damit zusammenhängende Haftung und Schäden; Risiken im Zusammenhang mit Gesundheit und Sicherheit; staatliche Regulierung und rechtliche Ungewissheiten; die Explorations- und Konzessionsgebiete des Unternehmens könnten nicht erfolgreich sein und sind höchst spekulativer Natur; Abhängigkeit von Dritten; das Eigentumsrecht an einigen Konzessionsgebieten des Unternehmens könnte angefochten werden oder fehlerhaft sein; Rechtsansprüche der Ureinwohner und Landansprüche; der Erhalt und die Erneuerung von Lizenzen und Genehmigungen; dass Umwelt- und andere behördliche Risiken das Unternehmen negativ beeinträchtigen könnten; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; Risiken im Zusammenhang mit der Infrastruktur; Landrekultivierungsanforderungen könnten aufwändig sein; die aktuelle globale Finanzlage; Fluktuationen bei den Rohstoffpreisen; Verwässerung; dass zukünftige Verkäufe durch bestehende Aktionäre zu einem Rückgang des Aktienkurses des Unternehmens führen könnten; Fluktuationen und Volatilität bei den Börsenkursen; und Risiken im Zusammenhang mit den Marktanforderungen. Es kann nicht garantiert werden, dass eine Chance erfolgreich ist, wirtschaftlich tragfähig ist, rechtzeitig oder im Rahmen des Budgets abgeschlossen wird oder dem Unternehmen nennenswerte Einnahmen, Einsparungen bzw. Gewinne einbringt. Darüber hinaus werden dem Unternehmen bei der Verfolgung einer bestimmten Chance Kosten entstehen, die erheblich sein können.

Diese Faktoren und Annahmen stellen keine erschöpfende Auflistung der Faktoren und Annahmen dar, die sich auf das Unternehmen auswirken könnten, und sollten, obwohl sie sorgfältig geprüft werden sollten, in Verbindung mit den Risikofaktoren betrachtet werden, die in den anderen Dokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die bei den kanadischen und amerikanischen Wertpapierbehörden eingereicht wurden, einschließlich und ohne Einschränkung des Abschnitts Risk Factors des Jahresberichts auf Formblatt 20-F vom 8. Juli 2024 und der Lagebericht (Management Discussion & Analysis) des Unternehmens vom 21. Oktober 2024, die auf SEDAR unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen oder Angaben angegebenen unterscheiden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

