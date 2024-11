Aktueller Stand der Bohrungen von Bayridge Resources im Projekt Waterbury East

Vancouver, British Columbia, 19. November 2024 / IRW-Press / Bayridge Resources Corp. (CSE: BYRG) (OTCQB: BYRFF) (FWB: O0k) (Bayridge) hat das Bohrprogramm vom Herbst 2024 in seinem 1.337 ha großen Uranprojekt Waterbury East im kanadischen Athabasca-Becken abgeschlossen. Zwischen dem 26. September und dem 6. November 2024 wurden mehrere Ziele mit sechs Bohrlöchern über insgesamt 2.721 Meter getestet.

Wir sind sehr zufrieden mit unserem ersten Bohrprogramm 2024, das sich weitgehend auf zwei zentrale Zielgebiete konzentrierte: WAT005 und den VTEM-Konduktor 2024, erklärte Saf Dhillon, President und CEO von Bayridge. Zonen mit erhöhten Counts per Second (CPS, Zählimpulse pro Sekunde), unterschiedlichen Graphitkonzentrationen, Scherungen, Verwerfungen und Alterationen machen diese Phase der Bohrungen zu einem großen Erfolg und rechtfertigen definitiv ein Folgebohrprogramm im nächsten Jahr, so Saf Dhillon weiter. Die Proben der ersten beiden Bohrlöcher sind im Labor, und die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen und der Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle unterzogen wurden, merkte er abschließend an.

Ziel des Diamantbohrprogramms 2024 war die Weiterverfolgung der historischen anomalen Uranergebnisse der Bohrkampagne 2005-2007, die von CanAlaska Uranium durchgeführt wurde, und die Prüfung der Konduktoren und vielversprechenden Strukturen, die mit der helikoptergestützten geophysikalischen VTEM-Magnetismus-Untersuchung 2024 von Geotech Ltd. festgestellt wurden. Sämtliche Bohrlöcher, die während des Programms 2024 abgeschlossen wurden, wurden in 0,10-m-Schritten sowohl in Auf- als auch in Abwärtsrichtung mit einer 2SNA-1000-S-Spectral-Gamma-Sonde von Mount Sopris untersucht, die die gesamten Counts per Second (CPS) erfasst. Zonen mit erhöhten Counts wurden in 5 von 6 Bohrlöchern festgestellt.

Tabelle 1: Informationen zu den Bohrkragen 2024

Bohrloch-Nr. Easting (NAD83 Northing (NAD83 UTM Azimut (Grad) Neigung (Grad) Endgültige Tiefe (m)

UTM ZN13N)

ZN13N)

WB24001 554010 6446497 355 -68 380

WB24002 554126 6446495 355 -68 392

WB24003 552858 6445599 335 -65 729

WB24004 554074 6446451 355 -68 467

WB24005 553881 6446320 300 -65 350

WB24006 552817 6445703 339 -45 403

Gesamtmeter 2.721

Mit den Bohrlöchern WB24001, WB24002 und WB24004 wurden der historische Abschnitt mit 324 ppm Uran über 0,6 m in Bohrloch WAT005 nachverfolgt und die Streichlänge in Richtung Nordosten und Südwesten sowie die neigungsaufwärts verlaufende Erweiterung geprüft. Erhöhte CPS wurden an der Diskordanz und auch + 70 Meter weiter bohrlochabwärts in einem mit Chlorit-Biotit alterierten psammitischen Gneis in dem in Richtung NO gebohrten Bohrloch WB24001 festgestellt, der 1-2 % eingesprengten Pyrit enthält. Erhöhte CPS wurden 20 m bohrlochabwärts der Diskordanz gemessen, die sich an der Kontaktfläche zwischen einem granitischen Gneis und einem alterierten graphitischen pelitischen Gneis erstreckt, sowie weitere 75 m bohrlochabwärts in einem chloritisierten semi-pelitischen Gneis in Bohrloch WB24002, das in Richtung Südwesten gebohrt wurde. WB24004 wurde neigungsaufwärts gebohrt und wies erhöhte CPS + 55 m bohrlochabwärts der Diskordanz in einer duktilen, spröden, mit Serizit-Ton alterierten graphitischen Verwerfungszone auf, die Spuren von Arsenopyrit und Pyrit enthält.

Die drei Bohrlöcher WB24001, WB24002 und WB24004 bestätigten das Vorhandensein von anomalen CPS an der Diskordanz und innerhalb des verworfenen und variabel graphitischen metasedimentären Festgesteins. Die vorläufige Modellierung legt nahe, dass die tiefere Anomalie in WB24001, die obere Anomalie in WB24002 und die Anomalie in WB24004 bis zum Grund der in WAT005 definierten Bruchzone korrelieren. Diese Zone scheint im Festgestein durch die Verwerfung kontrolliert und flach in Richtung Südwesten abfallend zu sein.

Tabelle 2: Wichtigste Ergebnisse der Spectral-Gamma-Sondierung

Bohrloch-Nr. Beste Gamma-Werte Durchschnittliche CPS über: Intervall (m)

(CPS über 0,1 m)

WB24001 1056 517 210,44-214,04 m

WB24001 1129 616 279,04-279,64 m

WB24002 898 541 233,68-234,78 m

WB24002 408 233 308,98-309,78 m

WB24003 430 287 44,8-45,5 m

WB24004 1530 691 266,35-268,95 m

WB24006 476 342 328,86-329,16 m

Die Bohrung von WB24005 erfolgte zwecks Verbindung der historischen, im Festgestein gelagerten Mineralisierung, die in WAT005 (324 ppm Uran über 0,6 m) und in WAT001 durchteuft wurde und 18 m hydrothermales, mit Illit-Ton alteriertes Festgestein in einer Tiefe von 281 m aufwies und Werte von 12,9 ppm U und 371 ppm B ergab. Obwohl keine erhöhten CPS erfasst wurden, wurden ab 287 m bohrlochabwärts 0,4 m mit einer starken Schieferung und einer starken ziegelroten, durchdringenden und bruchkontrollierten Hämatisierung beobachtet, was darauf hindeutet, dass eine Festgesteinsstruktur in der Nähe sein könnte, in der hydrothermale Flüssigkeiten lagern.

Zwei Bohrlöcher, WB24003 und WB24006, wurden im zentral-südwestlichen Teil der Liegenschaft Waterbury East ausgeführt, um die steil abfallende modellierte Maxwell-Konduktorplatte zu testen, die mit der 2024 VTEM-Magnetismus-Untersuchung 2024 festgestellt wurde.

Mit WB24003, dem ersten Bohrloch, wurde der Konduktor 362 m unterhalb der Diskordanz geprüft. Erhöhte CPS wurden an der Diskordanz bei 233,3 m bohrlochabwärts aufgezeichnet, wobei bei 686,99 bis 687,09 m eine zu 90-95 % graphitische Scherung durchteuft wurde, von der angenommen wird, dass dies der Hauptkonduktor ist. Die CPS-Werte über dem Konduktor lagen nicht über dem Hintergrundwert. Die Bohrung von WB24006 erfolgte zur Prüfung des errechneten Schnittpunkts des Konduktors und der Diskordanz. Von der Diskordanz bei 299,12 m bis zum Ende des Bohrlochs wurde eine blockartige, spröde Verwerfung innerhalb von eingelagertem semi-pelitischem und granitischem Gneis mit einer lokal vorhandenen Ton- und Serizit-Alteration durchteuft. Erhöhte CPS wurden 30 m bohrlochabwärts der Diskordanz gemessen, während stark geschieferte gescherte Bänder mit Graphit (bis zu 15 %) und Pyrit zwischen 385,5-401,15 m bohrlochabwärts festgestellt wurden. Weitere Bohrungen sind erforderlich, um diesen Konduktor zu untersuchen, wobei der Kontaktpunkt zwischen dem Konduktor und der Diskordanz noch zu prüfen ist, da der Konduktor in WA24-006 + 85 m unterhalb der Diskordanz durchteuft wurde.

Das Projekt Waterbury East wird von einer für die Auffindung von sowohl diskordanzgebundenen als auch im Grundgestein lagernden Uranlagerstätten günstigen Geologie unterstützt. Diese Lagerstätten sind in der Regel mit graphitischen Metasedimenten und strukturellen Zonen vergesellschaftet, die starke elektromagnetische (EM) Leitersignale aufweisen. Historische luftgestützte EM-Untersuchungen haben einen nach Ostnordost streichenden Leiter quer durch das Konzessionsgebiet definiert, wobei die Tiefenerstreckung bis zur Diskordanz bei ca. 200 m liegt. Die meisten Uranentdeckungen im Athabasca-Becken konzentrieren sich entlang der Diskordanzgrenze, wo die Sedimentbedeckung am dünnsten ist ( saf@bayridgeresources.com

Tel: 604-484-3031

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements in Bezug auf weitere Bohrprogramme auf dem Uranprojekt Waterbury East und den Abschluss der gestaffelten Option zum Erwerb einer Beteiligung von bis zu 80 % an Waterbury East widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, dass das Unternehmen daraus einen Nutzen ziehen wird. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, dies ist durch die für das Unternehmen geltenden Gesetze und Vorschriften zur Offenlegung von Wertpapieren vorgeschrieben.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

