Core Assets: Bohrsaison 2024 liefert bisher längste und hochgradigste Zink-Sulfidabschnitte

Core Assets Corp. (CSE:CC; FSE:5RJ; OTC.QB:CCOOF) hat auf seinem Silver Lime-Projekt im Atlin Mining District im Nordwesten von British Columbia, in der Saison 2024 insgesamt elf Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 3.602 m abgeschlossen und dabei erfolgreich einen 2,7 Kilometer langen mineralisierten Nord-Süd-Trend zwischen den Zielen Pete's North, Sulphide City und Pike Valley getestet. Die Bohrungen haben insbesondere die Ausdehnung der Mo-Cu-Ag-Porphyr- und Fe-Zn-Cu-massiven und halbmassiven Sulfid-Skarn-Mineralisierung im und um das Ziel Sulphide City (einschließlich der definierten Ziele Whaleback Skarn, Grizzly und Gally) erweitert. Das beste Bohrloch (SLM24-061) auf dem Ziel Whale Back ergab 11,78 m mit 10,6 % Zn, 0,36 % Cu und 16 g/t Ag ab der Oberfläche. Die in dieser Saison neu gewonnen Daten liefern darüber hinaus wichtige Informationen zu dem mineralisierende Porphyr-System in der Tiefe. Für die kommenden Wochen hat Core Assets zudem eine neue strukturelle Interpretation für das Silver Lime Project angekündigt.

