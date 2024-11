Robuste Kupferabschnitte und neue Entdeckung stärken die Zone Tesla

Herausragende Abschnitte beinhalten 8,4m mit 3,7% CuEq und 6,8m mit 3,2% CuEq

Neue Kupfer-Zink-Linse in Zone Tesla identifiziert

Vancouver, BC (18. November 2024) - Foran Mining Corporation (TSX: FOM) (OTCQX: FMCXF) ("Foran" oder das "Unternehmen") - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/foran-mining-corp/ - freut sich, weitere kupferhaltige Untersuchungsergebnisse aus zwei neuen Bohrlöchern bekannt zu geben, die in der Zone Tesla, einem Teil des zu 100 % in Forans Besitz befindlichen Grundstücks McIlvenna Bay (das "Projekt") in Saskatchewan, niedergebracht wurden. Diese Löcher wurden gebohrt, um zwei 200 x 300 m große Lücken in den Bohrlochabständen in der Nähe der südlichen bekannten Ränder der Zone Tesla zu füllen. Die Bohrungen stießen erwartungsgemäß auf mehrere Mineralisierungszonen und bestätigten die Kontinuität der Zone Tesla.

Klicken Sie hier, um zu sehen, wie Erin Carswell, VP Exploration von Foran, die neuesten Ergebnisse erläutert.

Das jüngste Infill-Bohrprogramm in der Zone Tesla sollte das Vertrauen in den Gehalt und die Kontinuität verbessern und gleichzeitig wichtige Daten für potenzielle zukünftige Ressourcenschätzungen und mögliche betriebliche Erweiterungsszenarien liefern (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 15. Juli 2024). Beide Bohrlöcher durchschnitten das mineralisierte Hauptziel, gefolgt von dicken, kupferreichen Abschnitten mit zusätzlichem Goldgehalt, was eine konsistente Mineralisierung in der gesamten Zone bestätigt und auf Bereiche mit höheren Kupfer-Gold-Gehalten hindeutet. Insbesondere das Bohrloch TS-24-34 deckte eine neue Kupfer-Zink-Mineralisierung unterhalb der aktuellen Tesla-Linsen auf. Diese neue Möglichkeit unterstreicht die Möglichkeit zusätzlicher mineralisierter Linsen, was die Wachstumsaussichten von Tesla auf dem Weg zu einer möglichen zukünftigen Ressourcenschätzung verbessert.

Erin Carswell, Vice President, Exploration bei Foran, kommentierte: "In diesem Sommer experimentierte unser Explorationsteam mit neuen Techniken, die es uns ermöglichten, Tesla zum ersten Mal effektiv von der Westseite her zu bohren, was unsere Abhängigkeit von Eisbohrungen verringerte und uns einen aufregenden Einblick in das südliche Tesla-Fußgestein ermöglichte, den wir bisher noch nicht hatten. Wie bei der Tesla-Zone üblich, gibt es immer wieder Überraschungen. In Bohrloch TS-24-34 wurde unter anderem eine neue Mineralisierungslinse entdeckt, die direkt unterhalb der Tesla-Hauptlinsen am südlichen Ende der Zone liegt. Darüber hinaus zeigen die beiden in dieser Pressemitteilung vorgestellten Bohrlöcher einmal mehr, wie robust die Hauptlinsen von Tesla sein können, da sie mehrere Zonen mit hochgradigem Kupfer und hochgradigem Zink mit einer erfreulichen Mächtigkeit der Mineralisierung aufweisen. Die jüngsten Ergebnisse bei Tesla unterstreichen die bemerkenswerte Kontinuität und eröffnen Möglichkeiten für eine zukünftige Wertschöpfung für unsere Betriebe, während wir diese vielversprechende Zone weiter erkunden."

Wichtigste Highlights:

- Bohrloch TS-24-34 durchschnitt zwei diskrete Mineralisierungszonen, einschließlich der erwarteten Linsen der Tesla-Zone sowie einer unerwarteten Wiederholung von mineralisierten Horizonten in der unteren Verwerfung. Zu den Highlights der Hauptlinsen von Tesla gehören:

o 6,8 m kupfer- und zinkreiches Massivsulfid mit einem Gehalt von 1,62 % Cu, 4,84 % Zn, 33,3 g/t Ag und 0,28 g/t Au (3,23 % CuEq), gefolgt von

o 8,4 m kupfer- und goldhaltige Brekzien- und Stringer-Mineralisierung mit einem Gehalt von 2,38 % Cu, 0,96 % Zn, 39,8 g/t Ag und 1,89 g/t Au (3,74 % CuEq); sowie

o Weitere 22,2 m mit einer Kupferstringer-Mineralisierung mit einem Gehalt von 1,30 % Cu, 0,87 % Zn, 13,3 g/t Ag und 0,30 g/t Au (1,68 % CuEq)

- Die Verwerfungswiederholung TS-24-34 umfasste eine dünne, aber sehr hochgradige Massivsulfideinheit, gefolgt von einer Kupfer-Stringer-Zone. Die Ergebnisse umfassen:

o 1,7 m Massivsulfid mit einem Gehalt von 4,37% Cu, 15,47% Zn, 27,1 g/t Ag und 0,28 g/t Au (8,90% CuEq), gefolgt von

o 2,2 m einer Kupferstringer-Mineralisierung mit einem Gehalt von 1,52 % Cu, 0,46 % Zn, 5,9 g/t Ag und 0,01 g/t Au (1,55 % CuEq) und

o 5,5 m mit einem Gehalt von 1,11 % Cu, 0,07 % Zn, 7,1 g/t Ag und 0,01 g/t Au (1,07 % CuEq).

- Bohrloch TS-24-29 durchschnitt eine breite Zone mit einer Mineralisierung, die durch folgende Merkmale gekennzeichnet ist:

o 2,4 m oberes zinkhaltiges Massivsulfid mit einem Gehalt von 0,64 % Cu, 13,64 % Zn, 37,1 g/t Ag und 0,27 g/t Au (5,00 % CuEq), gefolgt von

o 26,2 m Kupferbrekzien und Stringer-Mineralisierung mit einem Gehalt von 1,68 % Cu, 1,18 % Zn, 12,5 g/t Ag und 0,10 g/t Au (2,00 % CuEq), einschließlich:

- 2,1 m mit einem Gehalt von 4,11 % Cu, 0,29 % Zn, 24,0 g/t Ag und 0,02 g/t Au (3,96 % CuEq)

- 6,2m mit einem Gehalt von 2,92% Cu, 1,16% Zn, 25,8 g/t Ag und 0,08 g/t Au (1,12% CuEq)

- Die Planung für ein eisgestütztes Infill-Winterbohrprogramm am Hanson Lake mit acht Bohrgeräten, das voraussichtlich Ende Dezember beginnen wird, ist im Gange.

Ein richtungsgesteuertes Bohrgerät, das die Tesla-Zone im Sommer 2024 anpeilt

Abbildung 1 - Draufsicht auf die Zone Tesla und die Zone Bridge mit den Standorten der Bohrlöcher TS-24-29 und TS-24-34, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, sowie die Oberflächenprojektionen der interpretierten Linsen Tesla und McIlvenna Bay.

Tesla-Zone

Seit ihrer Entdeckung im Jahr 2022 hat sich die Zone Tesla zu einem bedeutenden mineralisierten Körper mit einer Länge von 1.200 m und einer Breite von 500-700 m entwickelt. 45 Abschnitte (Abbildung 1) definieren nun mehrere übereinanderliegende Linsen mit Kupfer-Zink-Sulfiden und Edelmetallmineralisierungen. Diese bestehen in der Regel aus zink- und/oder kupferreichen massiven und halbmassiven Sulfiden und damit in Zusammenhang stehenden kupferreichen Stringer-Mineralisierungen und höhergradigen Brekzienzonen sowie aufkommenden Hinweisen auf Zonen mit reiner Goldmineralisierung. Die Tesla-Mineralisierung ist derzeit neigungsabwärts und entlang des Streichens weiterhin offen und könnte sich in Zukunft weiter ausdehnen.

Im Sommer/Herbst 2024 wurden insgesamt etwa 10.810 m Bohrungen in Form einer Reihe von Pilotbohrungen und Keilbohrungen von vier Hauptstützen aus durchgeführt, die sich im südlichen Teil der Zone Tesla befinden, um größere Lücken in den aktuellen Bohrlochabständen zu schließen und die Kontinuität und den Tenor von Tesla zu bestätigen. Die Bohrlöcher wurden auf dem Land auf einer Streichenlänge von etwa 300 m der Zone niedergebracht und von der Fußseite aus unter Verwendung von Richtungsbohrungen gebohrt, um senkrechte Abschnitte in den mineralisierten Horizonten zu erhalten. Im Rahmen des Programms Sommer-Herbst 2024 wurden insgesamt sieben Tesla-Pierce-Punkte erzielt.

In dieser Pressemitteilung werden die Ergebnisse von zwei bedeutenden Bohrlöchern (TS-24-29 und TS-24-34) aus dem Sommer-Infill-Bohrprogramm vorgestellt. Diese Bohrlöcher zielten auf zwei große Lücken in den Bohrungen ab, die in beiden Fällen etwa 200 m x 300 m entlang des Streichens bzw. neigungsabwärts messen (Abbildung 2). In beiden Fällen konnte die Kontinuität der Mineralisierung in mehreren Linsen im südlichen Teil der Zone Tesla bestätigt werden. TS-24-34 durchschnitt auch einen unerwarteten Mineralisierungsabschnitt in einem unteren Verwerfungsabschnitt, der sich unterhalb des südlichen Endes des Tesla-Horizonts und in der Nähe der Bridge Zone befindet. Dies könnte mit einer tieferen Mineralisierung korrelieren, die sporadisch in Löchern wie TS-23-11w2 und TS-24-290 durchteuft wurde. In Abbildung 2 ist eine Karte der Bohrdichte dargestellt, die die Standorte der Abschnitte des Sommerbohrprogramms im Vergleich zu früheren Bohrungen sowie die Bedeutung dieser Bohrungen für die Herstellung der Kontinuität zwischen den Bohrungen mit größeren Abständen zeigt.

Abbildung 2 - Bohrdichte der Zone Tesla, dargestellt als farbige Durchstoßpunkte auf einer Ebene, die die Hauptlinse des Tesla-Massivsulfids darstellt, wobei die Bohrspuren für TS-24-29, -34 und auch TS-24-30 (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 7. Oktober 2024) in schwarzer Farbe dargestellt sind. Die blau dargestellten Bereiche sind mehr als 50 m vom nächsten Bohrlochschnittpunkt entfernt und entsprechen den Zielbereichen für Infill-Bohrungen.

TS-24- 29

TS-24-29 zielte auf eine 200 m x 300 m große Lücke zwischen bestehenden Bohrlöchern ab, wo frühere Bohrungen bedeutende Mineralisierungszonen durchschnitten hatten. Das Bohrloch wurde von der Fußseite der Tesla-Zone aus gebohrt, sodass es die Linsen in umgekehrter stratigrafischer Reihenfolge durchteufte. TS-24-29 durchteufte die erwartete Stratigraphie und mineralisierte Horizonte, die gut mit den umliegenden Bohrlöchern übereinstimmen. Die Ergebnisse von TS-24-29 stimmen auch gut mit den Ergebnissen der zuvor veröffentlichten TS-24-30 (etwa 200 m nordöstlich gelegen) überein, die einen kombinierten 36,5-Meter-Abschnitt mit einer Stringer-artigen Mineralisierung aus der oberen Kupferlinse ergab, auf die direkt im Bohrloch die Haupt-Massivsulfidlinse und eine dicke Zone mit einer Stringer-/Brekzien-artigen Kupfermineralisierung folgt (siehe Pressemitteilung von Foran vom 7. Oktober 2024). TS-24-29 durchschnitt dasselbe mineralisierte Paket, doch an dieser Stelle wurde die untere Kupferlinse durch einen späten Quarz-Feldspat-Porphyr-Gang (QFP), der von 1280,3 bis 283,5 m in die Stratigraphie eindrang, in zwei separate Linsen (mit einer Länge von 9,9 m bzw. 26,2 m) aufgespalten. Ein Querschnitt durch die Tesla-Zone, der die Beziehung von TS-24-29 zu den umliegenden Bohrlöchern zeigt, ist in Abbildung 3 unten dargestellt.

Im Detail durchschnitt TS-24-29 eine schmale Kupfer-Stringer-Zone am oberen Ende des mineralisierten Abschnitts, die 2,0 m lang war und einen Gehalt von 0,76 % Cu und 0,26 g/t Au aufwies. Diese Zone korreliert mit einer oberen Kupferlinse, die sich oberhalb der Haupt-Massivsulfidlinse befindet, wie sie in der zuvor veröffentlichten TS-24-30 und in einem Großteil der Tesla-Zone zu sehen war. Direkt unterhalb der oberen Kupferlinse wurde ein 2,4 m langer Horizont aus massivem bis halbmassivem Sulfid mit einem Gehalt von 0,64 % Cu, 13,64 % Zn, 37,1 g/t Ag und 0,27 g/t Au durchschnitten, der vorwiegend aus massivem Pyrit mit starkem feinkörnigem Sphalerit in der Grundmasse und einer geringfügigen Chalkopyritmineralisierung in einem stark chloritveränderten Muttergestein besteht. Unterhalb der Massivsulfide durchteufte das Bohrloch die untere Kupferlinse, die in diesem Fall aus mehreren breiten kupferreichen Zonen bestand, die zumeist aus einer stringerartigen Mineralisierung mit lokalen Brekzienzonen bestehen, die überwiegend aus Pyrit und Chalkopyrit mit geringem Pyrrhotit und Sphalerit in einem stark blättrigen, chlorit- und/oder serizitveränderten felsischen Vulkangrundgestein bestehen. An diesem Standort wird die untere Kupferlinse von einem späten QFP-Gang durchschnitten, der in die Stratigraphie eingedrungen ist und die untere Kupferzone effektiv in zwei Linsen teilt: einen 26,2 m langen Abschnitt mit einem Gehalt von 1,68 % Cu, gefolgt von einem 9,9 m langen Abschnitt unterhalb des Ganges mit einem Gehalt von 1,14 % Cu.

Ein Querschnitt, der die Beziehung zwischen TS-24-29 und den umliegenden Bohrlöchern veranschaulicht, ist in Abbildung 4 auf der folgenden Seite zu sehen. Detaillierte zusammengesetzte Abschnitte aus dem Sommerbohrprogramm 2024 sind in Tabelle 1 angegeben.

Abbildung 3 - Hochgradige Kupferbrekzienmineralisierung von TS-24-29, von 1293,5 bis 1294,8 m. Teil des zusammengesetzten Abschnitts von 1291,5-1297,7 - 6,2 m @ 2,92 % Cu, 1,16 % Zn, 35,8 g/t Ag, 0,08 g/t Au oder 3,17 % CuEq.

Abbildung 4 - Geologischer Querschnitt durch die Zone Tesla mit Hervorhebung der in TS-24-29 durchschnittenen kupferdominanten Mineralisierung.

TS-24-34

TS-24-34 zielte auch auf eine weitere große 200 x 300 m große Lücke zwischen bestehenden Bohrlöchern in einem Gebiet mit begrenzten Bohrungen nahe dem südlichen Ende von Tesla. Das Bohrloch durchteufte erfolgreich die Zone Tesla in unmittelbarer Nähe der Zone Bridge. Dieses Bohrloch durchteufte nicht nur die mineralisierten Haupthorizonte von Tesla und bestätigte damit deren Kontinuität, sondern durchteufte auch eine zusätzliche Mineralisierungszone im Vergleich zu TS-24-29, die offenbar einen verkrümmten Versatz und eine Wiederholung der Tesla-Mineralisierung in einem interpretierten unteren Verwerfungsabschnitt darstellt, der wahrscheinlich mit der Faltung und Verwerfung zusammenhängt, die die Tesla-Zone in ihre derzeitige Position im Verhältnis zur McIlvenna Bay gebracht hat. Diese zusätzliche Mineralisierungszone wurde auch in dem zuvor veröffentlichten Bohrloch TS-23-11w2 (siehe Pressemitteilung von Foran vom 25. Mai 2023) durchteuft, das eine ähnliche zusammenhängende Mineralisierungszone durchteufte, die aus Massivsulfid und einer stringerartigen Mineralisierung etwa 350 m weiter neigungsabwärts besteht und einen Gehalt von 1,93 % Cu, 1,78 % Zn und 31,0 g/t Ag auf 4,4 m aufweist (Abbildung 6). In diesem Gebiet sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Ausdehnung dieses mineralisierten Horizonts und die Beziehung zwischen diesem Verwerfungsabschnitt und Tesla sowie der Zone Bridge zu definieren.

Insgesamt durchteufte TS-24-34 einen 6,8 m langen Abschnitt des linsenförmigen Massivsulfids an der stratigrafischen Spitze der Tesla-Zone, das überwiegend aus massivem Pyrit mit geringem Chalkopyrit und Sphalerit in einem stark chloritveränderten Wirtsgestein besteht und einen Gehalt von 1,62 % Kupfer und 4,84 % Zink aufweist. Direkt unterhalb des Massivsulfids durchteufte das Bohrloch eine Zone mit starken Brekzien und Stringer-Sulfiden über 8,4 m, die eine bedeutende Kupfer- und Goldmineralisierung mit einem Gehalt von 2,38 % Kupfer und 1,89 g/t Au enthielt. Dieser Abschnitt spricht für das Potenzial, das bei Tesla besteht, um weitere hochgradige Kupfer-Gold-Abschnitte zu durchschneiden, wenn die Infill-Bohrungen fortgesetzt werden. Auf diesen Kupfer-Gold-Abschnitt folgte eine zweite breite Zone mit einer überwiegend stringerähnlichen Mineralisierung auf 22,2 m, die einen Kupfergehalt von 1,30 % aufwies. Schließlich durchteufte TS-24-34 einen zusätzlichen mineralisierten Horizont in der Fußwand unterhalb von Tesla. Diese Fußwandmineralisierung befindet sich im Allgemeinen in stark blättrigen und örtlich brekziösen Einheiten und weist eine ähnliche Kombination aus einer Mineralisierung im Stringer-Stil und Massivsulfid wie bei Tesla selbst auf, einschließlich 1,7 m Massivsulfid mit einem Gehalt von 4,37 % Kupfer und 15,47 % Zink, gefolgt von mehreren schmalen Zonen mit Brekzien und einer Kupfermineralisierung im Stringer-Stil darunter, einschließlich: 2,2 m mit einem Gehalt von 1,52 % Kupfer, 5,5 m mit einem Gehalt von 1,11 % Kupfer und 3,9 m mit einem Gehalt von 0,63 % Kupfer.

Fotos der Mineralisierung sind in Abbildung 5 zu sehen; ein Querschnitt, der die Beziehung zwischen TS-24-34 und den umliegenden Bohrlöchern zeigt, ist in Abbildung 6 unten zu sehen; detaillierte zusammengesetzte Abschnitte aus dem Sommerbohrprogramm 2024 sind in Tabelle 1 enthalten.

Abbildung 5 - A) Nahaufnahme der hochgradigen Fußwandmineralisierung in TS-24-34 von 1108,2-1109,8 m, die einen Gehalt von 1,7 m mit 4,37 % Cu, 15,47 % Zn, 27,1 g/t Ag, 0,28 g/t Au oder 8,90 % CuEq aufweist. B) Hauptlinsen-Massivsulfidmineralisierung von 1202,1-1205,5 m, die Teil eines größeren Abschnitts mit einem Gehalt von 6,8 m @ 1,62 % Cu, 4,84 % Zn, 33,3 g/t Ag, 0,32 g/t Au oder 4,50 % CuEq ist.

Abbildung 6 - Geologischer Querschnitt durch die Zone Tesla mit der vor kurzem gebohrten TS-24-34 und der Beziehung zwischen der Zone Telsa, der Mineralisierung im unteren Verwerfungsabschnitt und der darunter liegenden Zone Bridge.

Tabelle 1 - 2024 Summer Tesla Assay Ergebnisse (*Hinweis auf bereits veröffentlichte Ergebnisse)

Loch Zone Von_m To_m Intervall_m Cu %. Zn % Ag g/t Au g/t CuEq %

TS-24-29 CS 1270.4 1280.3 9.9 1.14 0.17 6.2 0.01 1.12

TS-24-29 CS 1283.5 1309.7 26.2 1.68 1.18 12.5 0.10 2.00

Einschließlich CS 1284.5 1286.6 2.1 4.11 0.29 24.0 0.02 3.96

Und CS 1291.5 1297.7 6.2 2.92 1.16 25.8 0.08 3.17

TS-24-29 CS 1315.7 1320.1 4.3 0.89 0.62 27.6 0.34 1.32

TS-24-29 MS 1320.1 1322.4 2.4 0.64 13.64 27.6 0.27 5.00

TS-24-29 CS 1322.4 1324.4 2.0 0.76 0.49 12.8 0.26 1.05

TS-24-30* CS 1273.6 1304.8 31.2 2.40 0.48 19.2 0.51 2.72

Einschließlich CS 1278.9 1283.0 4.1 4.68 0.56 31.5 1.03 5.18

TS-24-30* MS 1304.8 1308.2 3.4 4.29 8.21 55.5 0.03 6.64

TS-24-30* CS 1308.2 1310.1 1.9 1.91 3.66 38.2 0.02 3.02

TS-24-34 CS 954.9 960.4 5.5 1.11 0.07 7.1 0.01 1.07

TS-24-34 CS 964.1 966.3 2.2 1.52 0.46 5.9 0.01 1.55

TS-24-34 CS 969.3 970.8 1.5 1.11 0.10 4.9 0.003 1.06

TS-24-34 CS 973.8 977.7 3.9 0.63 0.34 4.7 0.004 0.70

TS-24-34 CS 1003.5 1005.1 1.7 1.06 0.18 2.2 0.01 1.04

TS-24-34 CS 1068.2 1069.2 1.0 1.95 0.06 7.6 0.003 1.83

TS-24-34 MS 1108.2 1109.8 1.7 4.37 15.47 27.1 0.28 8.90

TS-24-34 CS 1109.8 1111.8 2.0 0.71 0.90 5.4 0.10 1.00

TS-24-34 CS 1148.1 1154.3 6.2 0.66 0.45 6.1 0.04 0.78

TS-24-34 CS 1164.9 1187.1 22.2 1.30 0.87 13.3 0.30 1.68

Einschließlich CS 1173.9 1180.7 6.9 1.69 1.16 19.1 0.40 2.20

Und CS 1185.7 1187.1 1.5 2.68 1.15 25.3 0.73 3.32

TS-24-34 CS 1193.7 1202.1 8.4 2.38 0.96 39.8 1.89 3.74

Einschließlich CS 1195.6 1198.5 2.9 1.78 0.35 51.8 3.20 3.82

TS-24-34 MS 1202.1 1208.8 6.8 1.62 4.84 33.3 0.28 3.23

Einschließlich MS 1204.7 1208.8 4.2 2.01 7.59 45.2 0.32 4.50

Anmerkung 1: Zusammengesetzte Mächtigkeiten sind als Kernlängen angegeben. Es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die Geometrie der mineralisierten Zonen zu bestätigen; im Allgemeinen wird jedoch davon ausgegangen, dass die tatsächlichen Mächtigkeiten 80-85 % der Kernlänge betragen. Die Abschnitte wurden im Allgemeinen unter Verwendung eines Cutoff-Gehalts von 0,5 % Cu in der Stringer-Zone zusammengesetzt. Kupferäquivalentwerte, die unter Verwendung von Metallpreisen von $ 4,00/Pfund Cu, $ 1,50/Pfund Zn, $ 20,00/Unze Ag und $ 1.800/Unze Au sowie metallurgischen LOM-Gewinnungsraten berechnet wurden, die von Testarbeiten an gemischten Erzen für die Lagerstätte McIlvenna Bay abgeleitet wurden, die im Rahmen unserer Machbarkeitsstudie vom April 2022 abgeschlossen wurden: 91,1 % Cu, 79,8 % Zn, 88,6 % Au und 62,3 % Ag (MS - massives/halbmassives Sulfid, CS - Copper Stockwork/Stringer, QV - Quarz-Karbonat-Albit-Alteration/Abgänge). Bis dato wurden noch keine metallurgischen Testarbeiten in der Tesla Zone oder der Bridge Zone Mineralisierung durchgeführt.

Foto von unserem Explorationsteam

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle

Die Bohrungen wurden unter Verwendung von Diamantbohrkernen der Größe NQ durchgeführt und die Bohrkerne von Mitarbeitern des Unternehmens protokolliert. Während des Protokollierungsprozesses wurden die mineralisierten Abschnitte für die Probenahme markiert und mit eindeutigen Probennummern versehen. Die beprobten Abschnitte wurden mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des gesägten Kerns wurde in einen Plastikbeutel mit dem Probenetikett gelegt und versiegelt, während die zweite Hälfte zur Lagerung vor Ort in die Kernkiste zurückgebracht wurde. Die Probenuntersuchungen werden vom geoanalytischen Labor des Saskatchewan Research Council (SRC") in Saskatoon, Saskatchewan, durchgeführt. SRC ist ein von Kanada akkreditiertes Labor (ISO/IEC 17025:2017) und unabhängig von Foran. Die Analyse auf Ag, Cu, Pb und Zn erfolgt mittels ICP-OES nach einem vollständigen Multi-Säure-Aufschluss. Die Au-Analyse wird mittels Brandprobe mit ICP-OES-Abschluss durchgeführt; alle Proben, die Ergebnisse von mehr als 1,0 g/t Au liefern, werden mittels gravimetrischem Abschluss erneut untersucht. Eine vollständige Reihe von QA/QC-Referenzmaterialien (Standards, Leerproben und Duplikate) ist in jeder vom Labor verarbeiteten Probencharge enthalten. Die Ergebnisse der Analyse des in jeder Charge enthaltenen QA/QC-Materials werden nachverfolgt, um die Integrität der Analysedaten zu gewährleisten.

Qualifizierte Person

Roger March, P. Geo., leitender Geowissenschaftler bei Foran, ist die qualifizierte Person für alle hierin enthaltenen technischen Informationen und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Foran Mining

Foran Mining ist ein Kupfer-Zink-Gold-Silber-Explorations- und Erschließungsunternehmen , das sich für eine grünere Zukunft, die Stärkung der Gemeinden und die Schaffung von Kreislaufwirtschaften einsetzt, die Werte für alle unsere Interessengruppen schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen. Das Projekt McIlvenna Bay befindet sich zur Gänze im dokumentierten traditionellen Territorium der Peter Ballantyne Cree Nation, umfasst die Infrastruktur und die Arbeiten im Zusammenhang mit der Erschließung und den fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten des Unternehmens und beherbergt die Lagerstätte McIlvenna Bay und die Zone Tesla. Das Unternehmen besitzt auch die Bigstone-Lagerstätte, eine Lagerstätte im Ressourcenentwicklungsstadium, die sich 25 km südwestlich des Grundstücks McIlvenna Bay befindet.

Bei der Lagerstätte McIlvenna Bay handelt es sich um eine kupfer-, zink-, gold- und silberreiche VHMS-Lagerstätte, die das Zentrum eines neuen Bergbaucamps in bilden soll, einem produktiven Gebiet, das bereits seit 100 Jahren produziert. Das Grundstück McIlvenna Bay liegt nur 65 km westlich von Flin Flon, Manitoba, und ist Teil des erstklassigen Flin-Flon-Grünsteingürtels, der sich von Snow Lake, Manitoba, über Flin Flon bis nach Foran's Ground im östlichen Saskatchewan erstreckt - eine Entfernung von über 225 km.

Die Lagerstätte McIlvenna Bay ist die größte unerschlossene VHMS-Lagerstätte in der Region. Das Unternehmen gab am 28. Februar 2022 die Ergebnisse seines NI 43-101-konformen technischen Berichts über die Machbarkeitsstudie 2022 für die Lagerstätte McIlvenna Bay ("Machbarkeitsstudie 2022") bekannt, in dem dargelegt wird, dass die aktuellen Mineralreserven möglicherweise eine 18-jährige Lebensdauer der Mine mit einer jährlichen Produktion von durchschnittlich 65 Millionen Pfund Kupferäquivalent ermöglichen würden. Das Unternehmen reichte die Machbarkeitsstudie 2022 am 14. April 2022 mit einem Stichtag am 28. Februar 2022 ein. Das Unternehmen reichte außerdem am 21. Januar 2021 einen technischen Bericht gemäß NI 43-101 für die Ressourcenschätzung der Lagerstätte Bigstone ein, der am 1. Februar 2022 geändert wurde. Investoren wird empfohlen, den vollständigen Text dieser technischen Berichte zu lesen, die auf dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die Hauptgeschäftsstelle des Unternehmens befindet sich in 409 Granville Street, Suite 904, Vancouver, BC, Kanada, V6C 1T2. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der TSX unter dem Symbol "FOM" und an der OTCQX unter dem Symbol "FMCXF" zum Handel zugelassen.

VORSICHTSHINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen, wie sie in den geltenden Wertpapiergesetzen definiert sind (hier zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder auf die zukünftige Leistung der Foran Mining Corporation und spiegeln die Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt der vorausschauenden Aussage wider. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über unsere Ziele und unsere Strategien zur Erreichung dieser Ziele, unsere Überzeugungen, Pläne, Schätzungen, Prognosen und Absichten und ähnliche Aussagen über erwartete zukünftige Ereignisse sowie spezifische Aussagen in Bezug auf die Schwerpunkte und Ziele unseres Explorationsplans, einschließlich der Ziele, Bohranlagen, Zeitplanung, Bohrungen an bestimmten Standorten, Nutzung des vorhandenen Wissens für weitere Explorationen und erwartete Ergebnisse; unseren Plan, ein eisbasiertes Infill-Winterbohrprogramm am Hanson Lake durchzuführen; unsere Fähigkeit, durch Exploration neue Möglichkeiten zu erschließen; unsere fortgesetzte Erweiterung und Abgrenzung der Zone Tesla und der Zone Bridge; unsere Bohrpipeline; unser Verständnis und unsere Interpretation der Geologie und der Mineralisierung, einschließlich der Zone Tesla und der Zone Bridge; die Kontinuität der Mineralisierung und anderer Merkmale; die Erwartung, dass wir in bestimmten Gebieten eine Mineralisierung identifizieren werden; Aussagen in dem hier verlinkten Video; unser Infill-Bohrprogramm in der Zone Tesla, einschließlich seines Designs und seiner Ziele; unsere Fähigkeit, in Bezug auf die Zone Tesla wichtige Daten für potenzielle zukünftige Ressourcenschätzungen und betriebliche Erweiterungsszenarien zu sammeln; unsere Identifizierung von Gebieten mit hohen Kupfer-Gold-Gehalten und von neuen mineralisierten Linsen; unsere Bohrtechniken; unsere Absicht, die Exploration der Zone Tesla fortzusetzen; die Tatsache, dass Tesla sowohl neigungsabwärts als auch entlang des Streichens für eine potenzielle Erweiterung offen bleibt; die Beziehung zwischen Tesla und der Zone Bridge; unsere Verpflichtung, eine umweltfreundlichere Zukunft zu unterstützen, Gemeinschaften zu stärken und Kreislaufwirtschaften zu schaffen, die für alle unsere Stakeholder Werte schaffen und gleichzeitig die Umwelt schützen; die Erwartungen hinsichtlich unserer Erschließungs- und fortgeschrittenen Explorationsaktivitäten; und die Erwartungen, Annahmen und Ziele in Bezug auf unsere Machbarkeitsstudie 2022. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung oder auf das in der jeweiligen Aussage angegebene Datum.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Schätzungen, Annahmen, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Faktoren zählen die Überzeugungen oder Erwartungen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte und in bestimmten Fällen auch die Reaktionen des Managements in Bezug auf die folgenden Punkte: die Abhängigkeit des Unternehmens vom Grundstück McIlvenna Bay; das Unternehmen ist Risiken im Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralressourcen ausgesetzt; das Unternehmen kann keine Mineralproduktion in der Vergangenheit vorweisen; der Betrieb des Unternehmens unterliegt umfangreichen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften; der Bergbaubetrieb birgt Gefahren und Risiken; und die zusätzlichen Risiken, die in unseren Unterlagen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) angegeben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen, die zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet werden, jedoch von Natur aus mit erheblichen betrieblichen, geschäftlichen, wirtschaftlichen und behördlichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten verbunden sind. Zu diesen Annahmen gehören die Verfügbarkeit von Finanzmitteln für die Projekte des Unternehmens, die Verfügbarkeit von Ausrüstung, die Stabilität der Arbeitsverhältnisse ohne arbeitsbedingte Unterbrechungen, der rechtzeitige Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen sowie die Fähigkeit, die Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt, beschrieben oder beabsichtigt ausfallen.

Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und sollten beachten, dass die in dieser Pressemitteilung erörterten Annahmen und Risikofaktoren nicht erschöpfend sind. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, und zwar in erheblichem Maße. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diese Vorsichtsmaßnahme eingeschränkt. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Wenn das Unternehmen eine oder mehrere zukunftsgerichtete Aussagen aktualisiert, sollte daraus nicht gefolgert werden, dass es weitere Aktualisierungen in Bezug auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen vornehmen wird, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Weitere Informationen zu diesen Annahmen, Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen enthalten.

