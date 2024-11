Startseite Innovative beheizte LiFePO4 Versorgerbatterie sorgt für optimale Energieversorgung im Wohnmobil Pressetext verfasst von connektar am Mo, 2024-11-18 12:31. Die neue beheizbare Lithiumbatterie von Offroad Manni garantiert auch bei kalten Bedingungen zuverlässige Leistung. Offroad Manni erweitert sein Sortiment an hochwertigen Energiespeicherlösungen um die innovative beheizbare Lithium-Eisenphosphat LiFePO4 Versorgerbatterie . Diese Batterie ist speziell für die hohen Anforderungen von Wohnmobilbesitzern und Outdoor-Enthusiasten entwickelt worden, die auch bei niedrigen Temperaturen nicht auf zuverlässige Energie verzichten möchten. Dank der integrierten Heizfunktion sichert die 12V 200Ah LiFePO4 Batterie selbst in kältesten Umgebungen eine konstante und effiziente Stromversorgung. Die Heizfunktion aktiviert sich automatisch, sobald die Umgebungstemperatur unter einen festgelegten Schwellenwert fällt, was eine optimale Betriebstemperatur gewährleistet und die Lebensdauer der Batterie verlängert. Die Ultimatron LiFePO4 Batterie zeichnet sich nicht nur durch ihre Heizfunktion aus, sondern bietet auch die bekannten Vorteile von Lithium-Eisenphosphat-Technologie. Dazu gehören eine hohe Zyklenfestigkeit, geringes Gewicht und eine lange Lebensdauer. Im Vergleich zu herkömmlichen Blei-Säure-Batterien ermöglicht die LiFePO4 Technologie eine deutlich höhere Energiedichte bei reduzierter Selbstentladung, was sie zur idealen Wahl für mobile Anwendungen macht. Ein weiteres bemerkenswertes Merkmal dieser Batterie ist das integrierte Batteriemanagementsystem (BMS), das sowohl die Sicherheit als auch die Effizienz des Energieverbrauchs maximiert. Das BMS schützt die Batterie vor Überladung, Tiefentladung und Überhitzung, was die Zuverlässigkeit und Sicherheit für den Anwender erhöht. Die Installation der Batterie ist denkbar einfach und sie ist mit den meisten bestehenden Ladesystemen kompatibel, was sie zu einer flexiblen Lösung für verschiedene Einsatzszenarien macht. Wohnmobilbesitzer, die häufig in kalte Regionen reisen oder auch im Winter campen, profitieren besonders von der innovativen Heizfunktion, die ihnen ein Höchstmaß an Unabhängigkeit und Komfort bietet. Die gesamte Auswahl an Wohnmobil-Versorgerbatterien gibt es im Shop. Offroad Manni setzt mit dieser beheizbaren LiFePO4 Versorgerbatterie einen neuen Standard in der Energieversorgung für mobile Anwendungen und unterstreicht sein Engagement für innovative und nachhaltige Lösungen. Weitere Informationen zu dieser Batterie und anderen Produkten von Offroad Manni finden Interessierte auf der Unternehmenswebsite. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Offroad Manni e.K.

Herr Manfred Gfrerer

Wasserburger Str. 50a

83395 Freilassing

Deutschland fon ..: +49 8654 45799 210

fax ..: +49 8654 45799 219

web ..: https://www.offroadmanni.eu/

