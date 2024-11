Startseite BrandPilot AI Inc. startet Social Runway, eine All-in-One Social Media Management Plattform für Creator und Marken Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-11-15 16:09. Markteinführung von Social Runway positioniert BrandPilot AI für weiteres Wachstum im Bereich KI-gestützter Marketinglösungen Toronto, Ontario - (15. November 2024) - BrandPilot AI Inc. (CSE: BPAI) (OTCQB: BPAIF) (BPAI oder das Unternehmen), eine führende AdTech-KI-Plattform, freut sich, die Einführung von Social Runway bekannt zu geben. Dabei handelt es sich um eine Webanwendung, die Marketern eine umfassende Suite an Tools bietet, um alle Social-Media-Bedürfnisse an einem Ort zu verwalten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77487/BrandPilot_151124.001.... Content-Bibliothek Um eine erweiterte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte:

images.newsfilecorp.com/files/5341/230108_6339dfef84f55862_002full.jpg Social Runway ermöglicht Marketern eine effiziente Verwaltung ihrer Social-Media-Präsenz mit Funktionen, die Arbeitsabläufe optimieren und die Leistung verbessern. Mit Social Runway können Marketer: - Social-Media-Nachrichten und -Kommentare aus einem zentralen Posteingang verwalten, um schnelle und effiziente Antworten zu gewährleisten.

- Ansprechende visuelle Inhalte entwerfen und erstellen durch die integrierte Canva-Integration von Social Runway.

- Engagierende Social-Media-Untertitel und Hashtags generieren mit der Funktion CaptionAI.

- Inhalte mühelos planen und veröffentlichen - auf allen großen Social-Media-Plattformen mit einer intuitiven Kalenderansicht, um eine konsistente und strategische Online-Präsenz sicherzustellen.

- Wichtige Leistungskennzahlen überwachen und individuelle Berichte mit wichtigen Erkenntnissen erstellen, um die Effektivität der Social-Media-Strategien zu analysieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77487/BrandPilot_151124.002.... Kalenderansicht für Inhalte Um eine erweiterte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte:

images.newsfilecorp.com/files/5341/230108_6339dfef84f55862_003full.jpg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77487/BrandPilot_151124.003.... Konto-Einblicke Um eine erweiterte Version dieser Grafik anzusehen, besuchen Sie bitte:

images.newsfilecorp.com/files/5341/230108_6339dfef84f55862_004full.jpg Viele Creator, Marken und Agenturen kämpfen damit, mit den Anforderungen des Social-Media-Marketings Schritt zu halten, sagte CEO Brandon Mina. Wir haben eine zugängliche und leistungsstarke Lösung entwickelt, die die Content-Erstellung, Freigabeworkflows und Planung vereinfacht, um die Effizienz zu steigern und ein bedeutungsvolles Engagement für Marken auf mehreren Social-Media-Kanälen im großen Maßstab zu fördern. Das Unternehmen bietet eine 30-tägige kostenlose Testphase von Social Runway an, damit Creator, Marken und Marketer die gesamte Funktionsvielfalt erleben können. Für 99 $ pro Monat erhalten Marketer Zugang zur kompletten Plattform von Social Runway, einschließlich unbegrenzter Nutzer und Social-Media-Konto-Verbindungen. Besuchen Sie www.social.brandpilot.ai , um mehr zu erfahren und eine kostenlose Testversion zu starten. Über BrandPilot AI Inc. BrandPilot AI ist eine AdTech-Plattform, die künstliche Intelligenz einsetzt, um das Markenengagement und die Performance für Unternehmenskunden in regulierten Märkten zu optimieren. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, Spectrum IQ, ermöglicht es Marketern, die Macht von Mikro-Influencern zu nutzen und einen außerordentlich hohen ROI bei digitalen Kampagnen zu erzielen. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für Marken und Agenturen, die ihre Suchmaschinen-, Influencer- und Social-Media-Marketingkampagnen verbessern möchten. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: KONTAKTINFORMATIONEN BrandPilot AI

Brandon Mina

Chief Executive Officer

+1-519-239-6460 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die sich auf das Geschäft von BPAI beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Begriffe wie erwartet, prognostiziert, glaubt, plant und ähnliche Ausdrücke identifiziert werden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Aussagen über unter anderem die strategischen Pläne von BPAI, einschließlich solcher Formulierungen, dass das Unternehmen oder das Management erwartet, dass ein bestimmter Zustand oder ein bestimmtes Ergebnis eintritt, gelten als zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen. Sie beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen Aussagen implizierten abweichen. BPAI übernimmt keine Verantwortung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Unsicherheiten und Annahmen. Viele Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen diskutierten oder implizierten abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten umfassen unter anderem die allgemeinen Finanzmärkte, das Wachstum des programmatischen Werbemarkts, den Anteil der Werbeausgaben, die durch FW&A-Aktivitäten verschwendet werden, durchschnittliche Renditen von markengebundenen und nicht markengebundenen Werbeausgaben, die Leistung und Wirksamkeit von AdAi sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsziele zu erreichen. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und Leser sollten sich nicht unangemessen auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung auf vernünftigen Annahmen basieren, kann das Unternehmen nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen Aussagen übereinstimmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neue Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, außer wie gesetzlich vorgeschrieben. Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie in den Richtlinien der Börse definiert) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung. Keine Börse, Wertpapierkommission oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77487/BrandPilot_151124.004.... Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Original-Version hier einsehen: finance.yahoo.com/news/brandpilot-ai-inc-launches-social-135800647.html Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Brandpilot AI Inc

Brandon Mina

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 CA M5H 3P5 CA.

Kanada email : adam@brandpilot.ao Pressekontakt: Brandpilot AI Inc

Brandon Mina

130 Adelaide Street West, Suite 3002

M5H 3P5 CA M5H 3P5 CA. email : adam@brandpilot.ao Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten