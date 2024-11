Klaus Krebs stärkt die Rhetorik deutscher Juristen in exklusivem Seminar

Berlin, 14. November 2024 – Klaus Krebs, renommierter Experte für Körpersprache und Rhetorik, bietet ein speziell auf Juristen zugeschnittenes Rhetoriktraining an. Das Seminar "Negotiating-Skills: Gezielter Einfluss durch Rhetorik und effektive Körpersprache für Anwälte" vermittelt praxisnahe Techniken, um die Überzeugungskraft in Verhandlungen und vor Gericht zu steigern.

Klaus Krebs bereitet seit über 12 Jahren Juristen und ihre Mandanten erfolgreich auf nationale und internationale Verfahren vor. In Zusammenarbeit mit führenden Anwaltskanzleien wie Latham & Watkins, Noerr, Hogan Lovells, Hengeler Mueller und weiteren hat er eine breite Expertise in der Unterstützung von Anwälten in verschiedenen Rechtsgebieten entwickelt

.

„Eine präzise Rhetorik und überzeugende Körpersprache können den entscheidenden Unterschied in Verhandlungen und vor Gericht ausmachen“, sagt Klaus Krebs. „Juristen, die diese Techniken beherrschen, sind in der Lage, ihre Argumente gezielt und mit Nachdruck zu platzieren – zum Vorteil ihrer Mandanten.“

In der deutschen Rechtslandschaft gewinnt die Rhetorik zunehmend an Bedeutung. Juristen müssen komplexe Sachverhalte klar und überzeugend darstellen – sei es in Gerichtsverhandlungen, Mandantengesprächen oder Vertragsverhandlungen. Eine fundierte rhetorische Ausbildung unterstützt dabei, Argumente strukturiert zu präsentieren und die eigene Position wirkungsvoll zu vertreten.

Das Seminar von Klaus Krebs deckt folgende Schwerpunkte ab:

• Körpersprache und ihre Wirkung: Verständnis und gezielter Einsatz nonverbaler Signale zur Unterstützung der verbalen Kommunikation.

• Sprechtechnik: Optimierung von Stimme und Artikulation, um Inhalte klar und überzeugend zu vermitteln.

• Rhetorische Strategien: Entwicklung effektiver Argumentationsmuster und Einsatz von Stilmitteln zur Steigerung der Überzeugungskraft.

Mit langjähriger Erfahrung in der Schulung von Juristen und Führungskräften kombiniert Klaus Krebs theoretisches Wissen mit praktischen Übungen für nachhaltige Lernerfolge.

Weitere Informationen können auf der Website von Klaus Krebs über Termine und Inhalte des Seminars eingesehen werden.

Für weitere Informationen und Anmeldungen kontaktieren Sie bitte:

Klaus Krebs

Telefon: +49 30 782 82 60

E-Mail: info@klauskrebs.com

Website: www.klauskrebs.com