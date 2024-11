Startseite erfolgreicher Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs E-Mobility Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-12 20:16. Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Reinach (IRW-Press/12.11.2024) -

[ Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR ] Montana Aerospace AG gibt erfolgreichen Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs E-Mobility bekannt Die Montana Aerospace AG (das "Unternehmen") und ihre operativen Tochtergesellschaften (die "Gruppe" oder "Montana Aerospace"), ein führender, hochgradig vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrt-, E-Mobility- und Energieindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten, gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Veräußerung der Alu Menziken Extrusion AG ("Alu Menziken-Gruppe" oder "Alu Menziken") bekannt. Montana Aerospace gibt heute den erfolgreichen Abschluss der Veräußerung der Alu Menziken Gruppe bekannt. Alu Menziken umfasste das ehemalige E-Mobility Segment der Montana Aerospace AG. Im Juni 2024 unterzeichnete Montana Aerospace eine Vereinbarung mit der Mengtai-Gruppe über die Veräußerung von 100 % der Anteile an Alu Menziken (siehe Ad-hoc-Mitteilung des Unternehmens vom 12. Juni 2024). Für die Gruppe ist diese Transaktion ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung der angekündigten Strategie, das Portfolio in Richtung eines stärker fokussierten Aerostructures-Unternehmens zu entwickeln. Darüber hinaus garantiert die Transaktion Alu Menziken einen starken neuen Eigentümer, der das Unternehmen bei der Umsetzung seiner Wachstumspläne bestmöglich unterstützen wird. Head of M&A und Investor Relations

Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie mit weltweiten Entwicklungs- und Produktionsstandorten. Das Unternehmen beschäftigt rund 7.500 hochqualifizierte Mitarbeiter an 23 Standorten auf vier Kontinenten, die aus Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl bahnbrechende Technologien für die Luft- und Raumfahrt, die Elektromobilität und die Energieindustrie von morgen entwerfen, entwickeln und produzieren. Haftungsausschluss

Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Abwandlungen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. (Ende) Aussender: Montana Aerospace AG

