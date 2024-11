Startseite Online-Kongress “Small Business Boost” für Solo-Selbstständige findet vom 18. bis 24. November statt Pressetext verfasst von MartinStiffel am Di, 2024-11-12 13:35. Online-Kongress “Small Business Boost” für Solo-Selbstständige findet vom 18. bis 24. November statt München, November 2024 - die rückenwind Marketing GmbH kündigt heute die Durchführung des "Small Business Boost” Kongresses für Solo-Selbstständige an, der darauf ausgerichtet ist, Einzelunternehmern die Werkzeuge und Kenntnisse an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihr Geschäft nachhaltig zu entwickeln und zu optimieren. 24 Experten werden innerhalb von einer Woche kostenfrei ihre Know-How mit Unternehmern mitteilen, die bereits ihr Business aufgebaut haben, aber mit der Entwicklung und/oder Auslastung nicht zufrieden sind. Themenfelder: Marketing&Vertrieb neu betrachtet: Strategie, Struktur und konkreter Werkzeugkoffer

Hacks zu Steuern, Buchhaltung und Prozesse, inkl. Anwendung von KI

Social Media: klare Strategie auf neuestem Wissensstand. Verfügbarkeit: Kongress findet vom 18. bis 24. November online statt.

Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung auf der Website ist jedoch erforderlich: https://boost-kongress.de. Stimmen zum Kongress: Gregor Dorsch, Experte für Online-Kongresse:

“Im Kongress treten fast 30 Experten auf, die das beste Wissen zu Business-Boost von sich geben und mit Zuschauer teilen, und das ganze kann man kostenlos konsumieren! Man muss sich hinsetzen, es anschauen und dabei sein. Keine Entschuldigungen mehr!”

Registrierung und Informationen: Weitere Informationen zum Online-Kongress "Small Business Boost" sowie Details zur Anmeldung finden Sie unter https://boost-kongress.de. Über den Anbieter, die rückenwind Marketing GmbH: Die rückenwind Marketing GmbH, gegründet 1999 in München, ist eine führende Marketing- und Branding-Beratung, die sich darauf spezialisiert hat, Markenstrategien und Marketinglösungen für Start-ups und etablierte Unternehmen zu entwickeln.

