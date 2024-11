Startseite Wichtige Rohstoffe - Kupfer und Kali Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-12 11:09. Kupfer wird für das Technologiezeitalter immer mehr gebraucht. Kupfer und Kali sind auch für Pflanzen wichtig. Kupfer ist für Pflanzen notwendig, denn es sorgt als Mikronährstoff für Wachstum. Und es verfügt über einen breiten Wirkungsbereich, besonders im Kampf gegen Pilze. Die Kupferionen könnten durch die Zellwände eindringen und Pilze so abtöten. Bedeutungsvoll ist im Düngersektor Kali. Denn in der heutigen Zeit, wo ausreichende und hochwertige Nahrung nicht für alle selbstverständlich ist, muss gedüngt werden. Schließlich sind zahlreiche Länder akut von Hungerkrisen betroffen. Kali wird sowohl im konventionellen als auch im biologischen Anbau eingesetzt. Große Kalilieferanten waren Russland und die Ukraine. Da könnte es zu Versorgungsengpässen kommen. Um genügend Lebensmittel für die wachsende Weltbevölkerung zu produzieren, sind Düngemittel wie Kali unabdingbar. Gut, dass es Kali auch beispielsweise in Afrika gibt. Dort im bergbaufreundlichen und politisch stabilen Gabun besitzt Millennial Potash - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-pot... - das kostengünstige Banio-Kaliprojekt. In der Industrie bewegt sich kaum etwas ohne Kupfer, der Rohstoff ist weltweit gefragt und in den letzten Jahren ist die Kupfernachfrage stetig angestiegen. Fast alle elektronischen Bauteile enthalten das rötliche Metall. Denn Kupfer punktet mit hervorragenden Qualitäten, wenn es um Strom- und Wärmeleitung, leichte Formbarkeit und andere Fähigkeiten geht. Die Automobil-, Elektronik- und Bauindustrie ist ohne das Metall nicht denkbar. Dass mit der Energiewende der Kupferbedarf ansteigt, da besteht Einigkeit. So bezeichnet manch einer Kupfer als das Gold der Energiewende. Das meiste Kupfer wird in Chile produziert. Gold- und Kupferprojekte auf dem Schirm hat U.S. GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-... -. Mit einer hervorragenden Mineralressourcenschätzung gefällt das Whistler-Projekt der Gesellschaft in Alaska. Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -). Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten. Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: JS Research

