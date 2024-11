Startseite Bucher + Suter bringt neueste KI-Power von Cisco in die Servicecenter Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-11-12 08:34. Der enge Cisco Partner und Contact Center-Spezialist Bucher + Suter unterstützt Servicecenter dabei, die neue KI-Power von Cisco skalierbar und DSGVO-konform zu entfesseln. Bucher + Suter unterstützt Unternehmen in Deutschland und der Schweiz dabei, von den jüngst auf der Cisco-Konferenz WebexOne vorgestellten und Anfang 2025 verfügbaren KI-Innovationen von Cisco zu profitieren. Bucher + Suter ist seit 25 Jahren enger Partner von Servicecentern und stellt sicher, dass sich KI perfekt und entsprechend lokaler Gesetzgebung in die Servicewelt einpasst. Und so für ein messbar höherwertigeres Kunden- und Agentenerlebnis sowie für Entlastung sorgt. "Cisco hat auf der WebexOne mit KI-Innovationen begeistert, die schon bald verfügbar sein werden. Servicecenter können damit einen großen Effizienz- und Qualitätssprung machen. Als erfahrener Contact-Center-Spezialist unterstützen wir Kunden dabei, ihre bestehende Lösung in 2025 nicht nur deutlich leistungsfähiger zu machen, sondern KI auch skalierbar, im richtigen Tempo und entsprechend den rechtlichen Vorschriften wie DSGVO einzusetzen. Wir bieten hierfür Beratung, ein großes Team an Contact Center-Spezialisten mit besonderer Expertise für Conversational AI und Voice-Automation sowie ein eigenes Datacenter in Deutschland", erklärt Jürgen Schick, CSO beim Contact Center-Spezialisten Bucher + Suter._ Die Cisco KI-Innovation für Servicecenter Ciscos fortschrittliche KI-Lösungen nutzen moderne Gesprächsintelligenz und Automatisierung, um Kundeninteraktionen zu verbessern, Problemlösungen zu beschleunigen und die Kundenzufriedenheit insgesamt zu steigern. Der Webex AI Agent ist ein Selbstbedienungs-Concierge, der viele Kundenanfragen mithilfe von natürlichem Dialog und Gesprächsintelligenz direkt beantworten kann. Viele der heutigen Lösungen erfüllen die Bedürfnisse der Kunden nicht ausreichend und führen zu Gesprächsbedarf mit Mitarbeitenden im Contact Center und zu Wartezeiten. Cisco spricht in seiner Pressemeldung von Verbesserungsraten der Kundenzufriedenheit um bis zu 39% im Zusammenhang mit KI-gestütztem Selfservice. Webex AI Agent integriert die neuesten Entwicklungen im Bereich verantwortungsvoller KI und Automatisierung in das Webex Customer Experience-Portfolio. Webex AI Agent enthält AI Agent Studio, ein neues Designtool, das Business-Nutzern und IT-Administratoren das Trainieren und Bereitstellen von KI-Agenten erleichtert. Webex AI Agent wird zusammen mit AI Agent Studio im ersten Quartal 2025 für Cloud-Kunden allgemein verfügbar sein, Testversionen für On-Premise-Kunden werden im zweiten Quartal 2025 bereitstehen. Ciscos native KI-Lösungen Cisco entwickelt KI-Lösungen von Grund auf und integriert sie als essenziellen Bestandteil in die Produktgestaltung. Jeetu Patel, Executive Vice President und Chief Product Officer bei Cisco erklärt: "Bei Cisco entwickeln wir KI-Lösungen nativ. Wir beginnen mit dem Produktdesign mit der Annahme, dass KI das Kernstück des Produkts sein wird und ein wesentlicher Bestandteil unserer Neugestaltung des Kundenerlebnisses. Wir glauben, dass in den nächsten Jahren die große Mehrheit der Erstanrufe von einem KI-Agenten bearbeitet wird, der genauso interaktiv, dynamisch, engagiert und sympathisch ist wie ein menschlicher Agent." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bucher + Suter

