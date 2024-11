Verschnaufpause im Goldbullenmarkt

Der Sieg der Republikaner und von Donald Trump lasten auf dem Goldpreis. Doch bald könnte er wieder drehen.

Charttechniker sehen zwar den Rückzug des Goldpreises, die Aufwärtstrendlinie wurde durchbrochen, jedoch sind dann wieder Aufwärtsbewegungen zu erwarten. Die US-Wahl verlief ruhig, das Sicherheitsbedürfnis war also rückläufig. So wandten sich Investoren eher vom Gold ab. Beim Blick zurück auf die Amtszeit von Donald Trump, 2016 bis 2020, fällt auf, dass der Goldpreis in diesen vier Jahren fast um 50 Prozent nach oben gegangen ist. Heute ist die US-amerikanische Staatsverschuldung noch weitaus dramatischer als damals und mit dem neuen, alten US-Präsidenten könnte sie gut noch deutlich höher steigen. Dies, zusammengenommen mit dem Goldkaufrausch der Zentralbanken, spricht für einen steigenden Goldpreis. Im Übrigen hatte die Fed 2016 einen Zinserhöhungszyklus begonnen, während die Fed heute die Zinsen eher senkt, also ein weiteres Argument für einen starken Goldpreis. Sieht man sich die Entwicklung der physisch mit Gold hinterlegten Gold-ETFs an, so konnten sich diese bis Ende Oktober über Zuflüsse freuen. Dann aber sanken die Bestände. Wie es in diesem Bereich weitergeht, wird sicher auch Auswirkungen auf den Preis des Edelmetalls haben.

Und sollte es preislich beim edlen Metall weiter nach unten gehen, dann könnte der Preis bis 2.575 US-Dollar je Feinunze fallen, bis es wieder nach oben geht. Aber, falls es so kommt, bietet dies eine nochmal günstige Einstiegsmöglichkeiten. Vielleicht eine gute Idee, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht. Gold ist immer schön. Wer nach einem Hebel auf den Goldpreis sucht, wird bei den Goldunternehmen fündig. Zu denken wäre an solide Goldgesellschaften wie etwa Collective Mining oder GoldMining.

Collective Mining - https://www.rohstoff-tv.com/play/nachrichten-miata-metals-osisko-dev-col... - ist in Kolumbien im Bereich Gold, Kupfer, Silber und Wolfram unterwegs. Beim Guayabales-Projekt konnten aktuell bis zu 8,18 Gramm Goldäquivalent pro Tonne Gestein ausgemacht werden.

GoldMining - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc... - besitzt Gold und Kupfer in seinen Projekten in Süd- und Nordamerika. Zusätzlich besitzt GoldMining Aktien von Gold Royalty, U.S. GoldMining und von NevGold. Auf dem São Jorge-Projekt im brasilianischen Bundesstaat Pará wurden bis zu gut 10 Gramm Gold je Tonne Gestein gefunden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -) und Collective Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/collective-mining-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de