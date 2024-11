Startseite Fa. RIVAG AG ist seit Jahren für Anleger ein solider Emittent von grundschuldbesicherten Darlehen - von Dr. jur. Horst Werner Pressetext verfasst von HorstWerner am So, 2024-11-10 16:49. ? Die Rheinland-Immobilienverwaltungs AG ( RIVAG als Namens-Kürzel ) wird bei ihren grundschuldbesicherten Darlehen gem. § 1 Kreditwesengesetz (KWG ) - ohne BaFin-Prospekt-Verpflichtung - von Dr. jur. Horst Werner (siehe beruflichen Lebenslauf unter www.finanzierung-ohne-bank.de) kapitalmarktrechtlich betreut und bedient zuverlässig ihre Anleger mit den Zinszahlungen. Den Anlegern werden verschiedene Angebote mit unterschiedlichn Laufzeiten und differenzierten Zinssätzen zur Auswahl gestellt. Anleger können bei der RIVAG ihr Kapital grundbuchmäßig abgesichert wahlweise mit einer Laufzeit von 4, 6 oder 8 Jahren und einer laufzeitabhängigen Rendite von mindestens 3% und bis zu 5,5% in die Finanzierung einer deutschen Wohnimmobilie investieren. Nach Ablauf der gewählten Darlehenszeit erhalten die Kapitalanleger ihr Investitionskapital zzgl. der aufgelaufenen Zinsen wieder zurück. Im Gegenzug gibt der Kapitalanleger die Grundschuld wieder frei. Bei der RIVAG entscheidet sich der Kapitalinvestor für eine ganz konkrete, von ihm selbst ausgewählte Immobilie. Er hat die Möglichkeit, detailliert abzuwägen, ob das Projekt für ihn passend und vielversprechend ist: Er kann den Standort u.a. über Google-Maps beurteilen ? Wie plausibel sind vom Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen? Wie ist die bisherige Mietauslastung; wie realistisch sind die künftigen Mieterträge ? Gute Immobilienprojekte sind stets nur dann gute Anlagen, wenn die zugrunde gelegten Zahlen plausibel und nachvollziehbar sind. Eine grundschuldbesicherte Investition in Immobilien bei der RIVAG bietet den Kapitalanlegern einen hohen Grad Transparenz, und das auch nach Abschluss der Investition. Denn als Anleger erhalten die Anleger weiterhin Informationen über den Fortschritt des Immobilienprojekts. Die Dr. Werner Netwzwerk AG bestätigt, dass die von ihr in der Vergangenheit ( bis 2024 ) erarbeiteten grundschuldbesicherten Darlehens- bzw. Kapitalanlagen sämtlichst von der Kapitalmarktaufsicht nach Vorlage aller Unterlagen geprüft wurden und zu keinerlei Beanstandungen geführt haben. Die Prüfung der Kapitalmarktaufsicht bei der von Dr. jur. Horst Werner ( dr.werner@finanzierung-ohne-bank.de ) beratenen RIVAG-Gruppe ( Kontrolle von über 150 privat finanzierten Immobilien ) ist also ohne Beanstandungen verlaufen. Die Rheinland-Immobilienverwaltungs AG gegründet 2008 mit Sitz in Berlin/Guben ) erwirbt seit vielen Jahren über ein bestehendes Netzwerk u.a. Immobilien aus Notverkäufen mit problembehafteten Finanzierungen („distressed situations“) oder sichert sich Immobilien indirekt über Forderungskauf von Banken, Sparkassen oder sonstigen Inhabern von grundschuldbesicherten Forderungen, z.B. Finanzinvestoren. Weiterhin erwirbt die RIVAG sehr günstig entwicklungsfähige Immobilien über Zwangsversteigerungen oder im Rahmen von Unternehmenssanierungen. Da die RIVAG in der Regel mit Eigenmitteln vorfinanziert, kann bei interessanten Angeboten schnell reagiert und die Objekte können gesichert werden. - In den letzten über zehn Jahren wurden sämtliche den Anlegern versprochene Zinsen stets pünktlich bezahlt oder gekündigte, grundschuldbesicherte Darlehen vollständig zurückgezahlt. Seit ca. 3 Jahren befasst sich das Unternehmen zudem erfolgreich mit der Übernahme und Entwicklung von Spezialimmobilien, wie leerstehende Krankenhäuser, Hotels oder Pflegeimmobilien und führt diese einer neuen Nutzung zu. Beispiele sind die Übernahme einer leerstehenden Hotelimmobilie in Strausberg und deren Umbau in ein Studentenwohnheim, die Übernahme eines Alten- und Pflegeheims in Heidenrod mit dem Ziel der Erweiterung und Umsetzung eines neues Betreiberkonzeptes sowie der Ausbau eines ehemaligen Wohnheims in Guben in eine Flüchtlingsunterkunft. Das Unternehmen hat wegen der aktuellen Marktlage am Wohnungsmarkt überhaupt kein Problem, die Objekte nach Aufbereitung oder Umnutzung in Wohnimmobilien zu verkaufen (Verkäufermarkt). Die Schwierigkeit liegt eher darin, gute neue Objekte zu finden, die entsprechendes Entwicklungspotenzial aufweisen. Hier hilft das seit fast 15 Jahren aufgebaute Netzwerk zu Maklern, Banken und Verwertern von Immobilienbeständen, wie Notaren, Insolvenzverwaltern etc. Wenn das Unternehmen keine geeigneten Objekte mehr findet, die eine angemessene Rendite erwarten lassen, werden Anlegern keine Objekte mehr angeboten. Überteuerte Objekte in hochpreisigen Lagen, wo ein Verwertungsrisiko bestehen könnte, sind nicht das Geschäft der RIVAG. Das Unternehmen hat zudem Risiko-Hinweise auf eine mögliche „Immobilienblase“ als Verlustfeld stets im Auge. Es wird also eine nachhaltige Geschäftspolitik mit Besicherungen angestrebt, die deutlich unterhalb des derzeitig geschätzten Immobilienwertes liegen. Teilweise sind die Besicherungen schon unterhalb von 70 % des beurteilten Immobilienwertes ausgelaufen. Nachstehend finden Interessenten einen Link zu dem größten Objekt der RIVAG in Plauen mit einem Verkehrswert von Euro 23,5 Mio. . Hier arbeitet das Unternehmen selbstverständlich mit einem Wertgutachten, das jeder Interessent über die Website der RIVAG www.rivag-sachwerte.de einsehen bzw. runterladen kann. Dies ist deshalb von Bedeutung, da die Grundschuldbesicherungen zugunsten der Anleger nur im Rahmen der nachgewiesenen Werthaltigkeit der Immobilien stattfinden dürfen. Lediglich bei kleineren Objekten verlässt sich die RIVAG zunächst auf ihre Marktkenntnis: https://rivag-sachwerte.de/Plauen-Pausaer-Str-284_prj325-0.htm Die Kapitalmarktaufsicht wertet nur solche Darlehen nicht als Einlagengeschäft (und damit prospektfreie Bereichsausnahme), wenn die Besicherung der Darlehensgeber in banküblicher Form, also innerhalb des Verkehrswertes des Objektes Zug-um-Zug erfolgt und der Darlehensgeber einen direkten Zugriff auf die ihm gewährte Sicherheit, ohne erneute Mitwirkung des Eigentümers, hat. Es erfolgen immer wieder Überprüfungen seitens der BaFin, ob Anbieter von grundschuldbesicherten Darlehen sich rechtmäßig verhalten und die Darlehensgeber auch innerhalb des Verkehrswertes der Immobilien besichern und ihnen der direkte Zugriff auf die Grundschuld zwecks Verwertung durch Pfändung gewährt wurde. Würde ein Unternehmen sich nicht an diese Vorgaben halten, könnte die Aufsicht das Geschäftsmodell jederzeit untersagen, wie sie es bei zahlreichen Marktteilnehmern, die weniger transparent und sorgfältig arbeiten als die RIVAG, bereits getan hat. Ausdrücklich wurde mittlerweile bestätigt, dass grundschuldbesicherte Darlehen auch nach Inkraftreten des Kleinanlegerschutzgesetzes im Jahre 2015 gem. § 1 Kreditwesengesetz ( KWG ) keiner Prospektpflicht unterliegen. Es werden von der RIVAG je nach Laufzeit bis zu 5,5 % Zinsen p.a. angeboten. Es gibt also bei der RIVAG Habenzinsen und keine negativen Zinsen. - In Beteiligungsfragen und bei der kapitalmarktorientierten Finanzierung wird das Unternehmen von der Dr. Werner Financial Service AG ( www.finanzierung-ohne-bank.de ) betreut. Über HorstWerner Komplettes Benutzerprofil betrachten