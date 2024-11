Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi "Norderneyer Brandungsmord" von Alfred Bekker im Klarant Verlag

Ingenieur Ludger Mahlkamp verschwindet spurlos auf dem Weg nach Helgoland. Als seine Leiche auf Norderney auftaucht, stellt sich die Frage: Wurde er auf dem Schiff ermordet?

In dem neuen Ostfrieslandkrimi »Norderneyer Brandungsmord« von Alfred Bekker stehen Kommissar Manno Lewert und Super-Recognizer Wieland von Bröking vor einem mysteriösen Mordfall. Kaum zur Erholung auf der Insel, geraten sie in eine packende Jagd nach dem Täter - und stoßen dabei auf ein düsteres Geheimnis, das weit in die Vergangenheit zurückreicht.

Zum Inhalt von "Norderneyer Brandungsmord":

»Moin, spreche ich da mit der Polizei Norderney? Ich habe hier am Strand einen Toten gefunden!« Kommissar Manno Lewert hat eine gefährliche Observierung auf einem Ausflugsschiff hinter sich und soll sich auf Norderney erholen. Kaum dort angekommen, wird ihm der Fund einer Leiche gemeldet! Es handelt sich dabei um den Ingenieur Ludger Mahlkamp, der mit demselben Schiff wie der Kommissar einen Bekannten auf Helgoland besuchen wollte. Doch angekommen ist er dort nie. Wurde er an Bord erschossen und ins Wasser geworfen? Die Schwester des Toten, die mit ihrem Bruder zusammen in einem Haus auf der Insel Norderney wohnt, hatte ihn als vermisst gemeldet. Zudem wird der Privatdetektiv Wieland von Bröking von Dörte Mahlkamp ebenfalls mit der Suche nach ihrem Bruder beauftragt. Nun beginnen Kommissar Lewert und Privatdetektiv von Bröking gemeinsam nach dem Mörder zu fahnden und stoßen dabei auf ein weiteres Rätsel: In dem Nachbarhaus der Geschwister ist vor vielen Jahren ein Mann spurlos verschwunden. Hängen die beiden Vorkommnisse auf Norderney zusammen? Der ganze Fall ist äußerst mysteriös - doch erst als Kommissar Lewert eine Karre, die in der Nähe des Strandes in den Dünen gefunden wurde, genauer untersucht, weisen auf einmal alle Verdachtsmomente in eine bizarre Richtung …

"Norderneyer Brandungsmord" kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 4,99 Euro. Die Taschenbuchausgabe ist erhältlich für 12,99 Euro.

Mehr Informationen zu "Norderneyer Brandungsmord" erhält der Leser hier: https://www.amazon.de/dp/B0DM9MZ7LH und hier https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/A1073501206 .

Ein ungleiches Duo ermittelt auf der Ostfriesischen Insel Norderney!

Kriminalhauptkommissar Manno Lewert ist ein bodenständiger Ostfriese und die Ruhe selbst. Seine Besonnenheit hilft ihm, auch mit schwierigen Charakteren gut zurechtzukommen - so wie Wieland von Bröking. Der egozentrische Privatdetektiv wirkt auf Außenstehende leicht arrogant und abweisend, was aber vor allem daran liegt, dass er alles, was er anhand von Kleinigkeiten bei seinen Mitmenschen analysiert, auch offen anspricht. Der hochbegabte van Bröking ist ein sogenannter »Super-Recogniser«, beim Wahrnehmen von Details macht ihm kein Gesichtserkennungsprogramm etwas vor.

