EMX Royalty gibt Geschäftsergebnis für das dritte Quartal 2024 bekannt und erwartet, die Prognose für den bereinigten Umsatz aus

Vancouver, British Columbia, 7. November 2024 (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX; Frankfurt: 6E9) / IRW-Press / EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) freut sich, die Ergebnisse für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 bekannt zu geben (alle Beträge in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben).

Im dritten Quartal 2024 setzte EMX seinen starken Zugewinn aufgrund solider Einnahmen aus Royalties und hoher Metallpreise fort. Die Projekte Caserones, Gediktepe und Leeville überzeugten während des Quartals mit einer starken Performance. EMX setzte weiterhin auf Investitionen in die Generierung und den Erwerb von Royalties weltweit. Unsere Partner wiederum investierten hohe Beträge in die Erweiterung aktiver Bergbaubetriebe, die Erschließung neuer Minen und die Sondierung neuer Projektchancen. Weitere Informationen zu den einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten oder auf Seite 29 des Lageberichts (MD&A) für das 2. Quartal 2024. Diese Finanzkennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung, die nach IFRS vorgeschrieben ist, und sind daher möglicherweise nicht mit anderen Emittenten vergleichbar.

Zusammenfassung der wichtigsten Finanzergebnisse für das Quartal zum 30. September 2024 bzw. 2023:

Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

(In Tausend U.S. Dollar) -2024- -2023- -2024- -2023-

Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse und sonstige Erträge2 $-7.027- $-12.925- $-19.272- $-19.075-

Allgemeine und administrative Kosten -(1.537) -(1.364)- -(5.379) -(4.662)-

Kosten für Generierung von Royalties und Projektbewertung, netto -(3.090) -(3.505)- -(8.931) -(8.527)-

Nettogewinn (Verlust) $-1.194- $-2.441- $-(5.055) $-(6.007)-

Kapitalflussrechnung

Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $-(187) $-7.122- $-326- $-2.787-

In Q3 2023 und Q3 YTD 2023 waren 6.676.000 $ (3.462 verkaufte GEOs) bzw.

4.783.000 $ (2.480 verkaufte GEOs) an Nachzahlungen aus der

Timok-Lizenzgebühr enthalten, die sich auf frühere Zeiträume beziehen

(2021 - 1.587.000 $, 2022 - 3.196.000 $, Q2 YTD 2023 - 1.893.000

$)

Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $-9.660- $-14.527- $-26.711- $-26.108-

Bereinigte Royalty-Einnahmen $-8.817- $-12.744- $-24.310- $-21.951-

Verkaufte GEOs -3.560- -6.608- -10.607- -11.358-

Bereinigter Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit $-1.760- $-8.863- $-5.762- $-7.880-

Bereinigter EBITDA $-5.071- $-10.168- $-12.933- $-13.390-

Starkes Umsatzwachstum Erschließung von Vorzeigeaktiva

In Q3 2023 und Q3 YTD 2023 waren 6.676.000 $ (3.462 Beträchtliche Investitionen der Zijin Mining Group in Timok

verkaufte GEOs) bzw. 4.783.000 $ (2.480 verkaufte GEOs) an durch weitere Erschließung von oberen und unteren

Nachzahlungen aus der Timok-Lizenzgebühr enthalten, die sich Zonen

auf frühere Zeiträume beziehen (2021 - 1.587.000 $, 2022 - Steigerung der Explorationsaktivitäten seitens der Zijin

3.196.000 $, Q2 YTD 2023 - 1.893.000 Mining Group und Lundin Mining in den aktuellen

$) Royalty-Gebieten von

und die bereinigten Royalty-Einnahmen1 um 45 %3. EMX.

Prognose für bereinigte Royalty-Einnahmen1 übertroffen Weitere Eckdaten zum 3. Quartal 2024

Das Unternehmen rechnet damit, dass der Prognosebereich von Ohne die im 3. Quartal 2023 erhaltenen Nachzahlungen erhöhte

22.000.000 $ bis 27.500.000 $ für die bereinigten Einnahmen sich das bereinigte EBITDA1 im Vergleich zum 3. Quartal 2023

aus den Royalties1 2024 übertroffen um 45 %3.

wird.

Das Betriebskapital (Working Capital) betrug per 30.

September 2024 insgesamt 41.825.000

$.

Ausblick

Das Unternehmen hatte zuvor seine Prognose für 2024 bekanntgegeben, die 11.000 bis 14.000 GEOs-Verkäufe, bereinigte Royalty-Einnahmen zwischen 22.000.000 $ und 27.500.000 $ sowie Options- und sonstige Konzessionsgebietseinnahmen zwischen 2.000.000 $ und 3.000.000 $ vorsieht. Das Unternehmen ist aktuell auf einem guten Weg, bei den verkauften GEOs und bereinigten Royalty-Umsätzen die Obergrenze seines Jahresziels zu übertreffen. Gleichzeitig wird die Untergrenze der Vorgaben bei den Umsätzen aus in Option gehaltenen Projekten und anderen Konzessionsgebieten angepeilt.

Das Unternehmen freut sich über die Aussicht auf ein anhaltendes Wachstum des Portfolios für 2024 und die kommenden Jahre. Der Motor für das kurz- und langfristige Wachstum des Cashflows werden die großen Lagerstätten auf Caserones in Chile und Timok in Serbien sein. Bei Caserones hat Lundin mit einem Explorationsprogramm begonnen, mit dem die Mineralressourcen und -reserven erweitert werden sollen, während gleichzeitig eine Steigerung des Durchsatzes in der Anlage angestrebt wird. Bei Timok setzt Zijin Mining Group Co. Die Steigerung seiner Produktionsraten in der Kupfer-Gold-Lagerstätte der oberen Zone fort und entwickelt gleichzeitig die untere Zone, die unserer Meinung nach eines der wichtigsten Blockbruchbau-Erschließungsprojekte der Welt sein wird. Zijin hat außerdem ein vor kurzem entdecktes Explorationsziel südlich der Mine Cukaru Peki, auf dem Gelände, für das EMX Royalties erhält, ausgewiesen. Eine Auswertung der aktuellen Satellitenbilder vom Konzessionsgebiet Brestovac, auf dem sich die Mine Cukaru Peki befindet und das auch den Royalty-Bereich von EMX beinhaltet, zeigt umfangreiche Erschließungsaktivitäten mit neuen Bohrplattformen und zahlreichen Bohranlagen im südöstlichen Winkel des Konzessionsgebiets.

Was die weiteren produktiven Royalty-Projekte betrifft, so erwartet sich das Unternehmen für Gediktepe, Leeville und Gold Bar South eine ähnliche Entwicklung wie im Jahr 2023. In der Türkei zeigt das Projekt Gediktepe eine solide Performance und liegt bereits über der Produktionsprognose für 2024 (zum Ende des 3. Quartals). Auch die Produktionsmengen bei Balya North sind im 3. Quartal weiter gestiegen. Im 3. Quartal wurden neue und überzeugende Explorationsergebnisse für das Kupfer-Eisen-Silber-Erschließungsprojekt Viscaria bekannt gegeben. Der neue Eigentümer/Betreiber von Gediktepe hat die Möglichkeit zusätzlicher Funde von Gold-Oxiderz und polymetallischen Sulfiden über die aktuell definierten Ressourcen hinaus in Aussicht gestellt. Besonders freut uns der weitere Ausbau des Projekts Diablillos in Argentinien durch AbraSilver Resource Corp., wo das Unternehmen eine kontinuierliche Steigerung der Mineralressourcen erzielt. Diese Entwicklungen sind allesamt Beispiele für die bemerkenswerte Optionalität, die das globale Royalty-Portfolio von EMX mit sich bringt.

EMX hält sich für gut gerüstet, um neue Royalty- und Investmentchancen zu sondieren und zeitgleich auf dem Weg ins Jahr 2025 eine ganze Reihe geplanter Royalty-Generierungsprojekte umzusetzen. Nachdem das Unternehmen laufend Umsätze aus seinen produktiven Royalty-Beteiligungen und auch aus anderen Einnahmequellen wie Optionen, Royalty-Vorauszahlungen und Vorproduktionszahlungen in seinem internationalen Projekt-Portfolio erzielt, werden verschiedene Möglichkeiten der Kapitalumschichtung geprüft. Zu diesen Möglichkeiten zählen der direkte Erwerb von Royalties, die laufende organische Generierung von Royalties durch von Partnern finanzierte Projekte, der Erwerb strategischer Beteiligungen, Aktienrückkäufe im Rahmen eines Normal Course Issuer Bid oder die Rückzahlung von Verbindlichkeiten. Durch eine geschickte Kapitalzuweisung wird EMX daran arbeiten, auf dem Erfolg der letzten Jahre aufzubauen und auch in Zukunft Werte für die Aktionäre zu schaffen.

Ergebnisse des dritten Quartals 2024:

Im dritten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge Weitere Informationen zu den einzelnen Non-IFRS-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-IFRS-Kennzahlen weiter unten und auf Seite 29 der Q3 2024 MD&A.

sowie bereinigte Royalty-Einnahmen4 von 9.660.000 $ bzw. 8.817.000 $, was einer Steigerung von 23 % Ohne 6.676.000 $ an Nachzahlungen im dritten Quartal 2023 aus der Timok-Royalty, die sich auf frühere Zeiträume beziehen.

bzw. 45 %5 gegenüber dem dritten Quartal 2023 entspricht. Die Steigerung ist hauptsächlich auf eine Steigerung der Royalty-Einnahmen von Gediktepe um 72 % und eine Steigerung der Royalty-Einnahmen von Leeville um 44 % im Vergleich zum dritten Quartal 2023 zurückzuführen.

Die folgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der verkauften GEOs4 und der bereinigten Royalty-Einnahmen4 für die drei Monate zum 30. September 2024 bzw. 2023:

2024 2023

Verkaufte GEOs Umsatz Verkaufte GEOs Umsatz

(in Tsd. Dollar) (in Tsd. Dollar)

Caserones -1.063- $-2.633- -831- $-1.602-

Timok6 -499- -1.236- -3.987- -7.689-

Gediktepe -1.354- -3.353- -1.014- -1.955-

Leeville -449- -1.112- -401- -773-

Balya -139- -344- -295- -568-

Gold Bar South -42- -104- -31- -59-

Royalty-Vorauszahlungen -14- -35- -51- -98-

Bereinigte Royalty-Einnahmen -3.560- $-8.817- -6.608- $-12.744-

In den Quartalsumsätzen aus Caserones ist eine Berichtigung (True-up) von 412.500 $ (3. Quartal 2023: 111.000 $) enthalten, die auf einen unerwartet hohen Umsatz im Vorquartal zurückzuführen ist. Die Berichtigung in der laufenden Periode ist vor allem auf positive vorläufige Preisanpassungen bei den Konzentratverkäufen der Vorperiode, höhere Umsätze als geschätzt und höhere realisierte Kupferpreise als geschätzt zurückzuführen.

Die nachfolgende Tabelle enthält eine Zusammenfassung der verkauften GEOs1 und der bereinigten Royalty-Einnahmen für die neun Monate zum 30. September 2024 und 2023:

2024 2023

Verkaufte GEOs Umsatz Verkaufte GEOs Umsatz

(in Tsd. Dollar) (in Tsd. Dollar)

Caserones -3.232- $-7.439- -3.630- $-7.033-

Timok6 -1.789- -4.089- -3.987- -7.689-

Gediktepe -3.569- -8.149- -2.098- -4.056-

Leeville -1.374- -3.163- -1.019- -1.971-

Balya -367- -852- -380- -730-

Gold Bar South -150- -346- -98- -193-

Royalty-Vorauszahlungen -127- -272- -145- -279-

Bereinigte Royalty-Einnahmen -10.607- $-24.310- -11.358- $-21.951-

Die Netto-Royalty- und Projektevaluierungskosten sanken von 3.505.000 $ im dritten Quartal 2023 auf 3.090.000 $ im dritten Quartal 2024. Unter die Kosten für die Generierung von Royalties fallen explorationsbezogene Aktivitäten, technische Dienstleistungen, das Projektmarketing, Grundstücks- und Rechtskosten sowie Due-Diligence-Prüfungen durch Dritte im Zuge von Übernahmen. Das Sinken der Netto-Royalty- und Projektevaluierungskosten war in erster Linie dem Zeitpunkt der jährlichen aktienbasierten Vergütungszuwendungen 2024 und 2023 geschuldet. Die Jahreszuwendung 2024 wurde im zweiten Quartal 2024 gewährt, die Zuwendung 2023 hingegen im dritten Quartal 2023. Durch diese zeitliche Differenz ergab sich eine Kostensenkung um 472.000 $ im Vergleich zum dritten Quartal 2023.

Ohne Berücksichtigung der Kosten für die Royalty-Generierung und Projektbewertung erzielte EMX im dritten Quartal 2024 Royalty-Einnahmen in Höhe von 345.000 $ (Q3/2023 - 1.507.000 $).

Updates aus dem Unternehmen im dritten Quartal

Ernennung von Stefan Wenger zum Chief Financial Officer

Während der drei Monate zum 30. September 2024 gab das Unternehmen die Ernennung von Herrn Stefan L. Wenger zum Chief Financial Officer mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 bekannt. Herr Wenger war zuvor von 2006 bis 2018 als Chief Financial Officer und Treasurer bei der Firma Royal Gold, Inc. beschäftigt, die zu den führenden Royalty-Firmen der Bergbaubranche zählt.

Darlehensvereinbarung mit der Franco-Nevada Corporation

Im August 2024 unterzeichnete das Unternehmen eine Darlehensvereinbarung mit der Franco Nevada Corporation in Höhe von 35.000.000 $ mit Fälligkeit zum 1. Juli 2029. Nach dem Abschluss verwendete das Unternehmen den Erlös aus diesem Darlehen für die Rückzahlung des noch ausstehenden Restbetrags des Sprott-Kredits und stockte damit auch das allgemeine Betriebskapital (Working Capital) auf.

Antrag auf Aktienrückkauf (NCIB)

Während des 3. Quartals 2024 investierte das Unternehmen 1.223.000 $ in einen Aktienrückkauf und führte 692.189 Stammaktien in den eigenen Bestand zurück. Anschließend wurden gemäß dem beantragten Aktienrückkauf insgesamt 684.253 Stammaktien vom Unternehmen annulliert. Nach Ende des Berichtszeitraums tätigte das Unternehmen einen Rückkauf von 2.156.754 Aktien zu Gesamtkosten in Höhe von 3.322.000 $.

Qualifizierte Sachverständige

Michael P. Sheehan, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Nordamerika und Lateinamerika, ausgenommen Caserones, geprüft, verifiziert und genehmigt. Mark S. Ramirez, Consulting Chief Mining Engineer, eingetragenes SME-Mitglied #04039495, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Berater des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Caserones geprüft, verifiziert und genehmigt. Eric P. Jensen, CPG, ein qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101 und Mitarbeiter des Unternehmens, hat die obige technische Offenlegung zu Europa, Türkei und Australien geprüft, verifiziert und genehmigt.

Informationen für Aktionäre: Der Jahresabschluss des Unternehmens ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca , auf der Website der U.S. Securities and Exchange Commission EDGAR unter www.sec.gov und auf der Website von EMX unter www.EMXroyalty.com verfügbar. Die Finanzergebnisse wurden gemäß den vom International Accounting Standards Board herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt.

Über EMX: EMX ist ein Royalty-Unternehmen für Edel- und Basismetalle. EMX bietet Anlegern diversifizierte Beteiligungen an Entdeckungs-, Erschließungs- und Rohstoffpreismöglichkeiten, während die Exposition zu den mit operativen Unternehmen verbundenen Risiken begrenzt wird. Die Stammaktien des Unternehmens sind an der NYSE American Exchange und der TSX Venture Exchange unter dem Kürzel EMX notiert. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.EMXroyalty.com .

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David M. Cole

President und CEO

Tel.: (303) 973-8585

Dave@EMXroyalty.com

Isabel Belger

Investor Relations

Tel.: +49 178 4909039

IBelger@EMXroyalty.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die die aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens hinsichtlich seiner zukünftigen Ergebnisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können Aussagen über den zukünftigen Preis von Kupfer, Gold und anderen Metallen, die Schätzung von Mineralreserven und -ressourcen, die Realisierung von Mineralreservenschätzungen, den Zeitplan und den Umfang der geschätzten zukünftigen Produktion, die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die Erwartungen hinsichtlich der Prognosen für 2024 und der zukünftigen Aussichten, einschließlich der Umsatz- und GEO-Schätzungen, die Refinanzierung ausstehender Schulden und deren Zeitplan, den Erwerb zusätzlicher Royalties und Partnerschaften, den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms des Unternehmens oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind, beinhalten. Jegliche Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, gekennzeichnet durch Wörter oder Phrasen wie erwartet, antizipiert, glaubt, plant, projiziert, schätzt, geht davon aus, beabsichtigt, Strategie, Ziele, Zielsetzungen, potenziell, möglich oder Abwandlungen davon oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, sollten, dürften oder werden, bzw. durch die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf einer Reihe von wesentlichen Annahmen, einschließlich der unten angeführten, die sich als wesentlich falsch erweisen könnten, einschließlich der Unterbrechung der Produktion auf einem der Mineralkonzessionsgebiete, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält; geschätzte Kapitalkosten, Betriebskosten, Produktion und wirtschaftliche Erträge; geschätzte Metallpreise (einschließlich der Schätzungen aus den Consensus Commodity Price Forecasts der CIBC Global Mining Group, die am 2. Januar 2024 veröffentlicht wurden), Metallurgie, Abbaubarkeit, Marktfähigkeit und Betriebs- und Kapitalkosten, zusammen mit anderen Annahmen, die den Ressourcen- und Reservenschätzungen des Unternehmens zugrunde liegen; der erwarteten Fähigkeit der Betreiber der Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, eine angemessene Infrastruktur zu vertretbaren Kosten zu entwickeln; der Annahme, dass alle erforderlichen Genehmigungen und behördlichen Zulassungen in Kraft bleiben oder wie erforderlich eingeholt werden, um die verschiedenen Konzessionsgebiete, an denen das Unternehmen beteiligt ist, zu betreiben, zu erschließen oder zu explorieren; und der Annahme, dass die Aktivitäten auf den Konzessionsgebieten, an denen das Unternehmen eine Royalty oder eine andere Beteiligung hält, nicht durch Erschließungs-, Betriebs- oder behördliche Risiken oder andere staatliche Maßnahmen nachteilig gestört oder behindert werden.

Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem die Nichterteilung oder der Nichterhalt der erforderlichen Genehmigungen, Änderungen der Geschäftspläne und -strategien, Marktbedingungen, Aktienkurse, die bestmögliche Verwendung der verfügbaren Barmittel, Preisschwankungen bei Kupfer, Gold und anderen Rohstoffen, Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der geschätzten Produktion, Mineralreserven und -ressourcen und metallurgischen Ausbeuten, Betriebs- und Erschließungsrisiken im Bergbau in Bezug auf die Parteien, die Gold oder andere Rohstoffe produzieren, die das Unternehmen kaufen wird, regulatorische Beschränkungen, Aktivitäten von Regierungsbehörden (einschließlich Änderungen der Besteuerung), Währungsschwankungen, das globale Wirtschaftsklima, Verwässerung, Aktienkursschwankungen und Wettbewerb.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, die fehlende Kontrolle über die Bergbaubetriebe, von denen das Unternehmen Royalties erhält, und die Risiken im Zusammenhang mit diesen Bergbaubetrieben, einschließlich der Risiken im Zusammenhang mit internationalen Betrieben, Regierungs- und Umweltvorschriften, tatsächliche Ergebnisse aktueller Explorationsaktivitäten, Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen und Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Risiken in Bezug auf die Marktfähigkeit von Mineralien, Schwankungen des Goldpreises und anderer Rohstoffe, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Aktienmarktvolatilität sowie jene Faktoren, die im Lagebericht (MD&A) des Unternehmens für das am 30. September 2024 endende Quartal und im zuletzt eingereichten Jahresinformationsblatt (AIF) für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr erörtert wurden, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen. Weitere Informationen über das Unternehmen, einschließlich der MD&A, des AIF und der Jahresabschlüsse des Unternehmens, sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf der EDGAR-Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Zukunftsorientierte Finanzinformationen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsorientierte Finanzinformationen (FOFI) im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung über die voraussichtlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage, die GEOs und die voraussichtlichen Royalty-Zahlungen enthalten, die auf Annahmen über zukünftige wirtschaftliche Bedingungen und Handlungsweisen beruhen und nicht in Form einer historischen Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder Kapitalflussrechnung dargestellt werden. Die FOFI wurden vom Management erstellt, um einen Ausblick auf die Aktivitäten und Ergebnisse des Unternehmens zu geben, und wurde auf der Grundlage einer Reihe von Annahmen erstellt, einschließlich der Annahmen, die unter den obigen Überschriften Prognose für 2024, Ausblick und Zukunftsgerichtete Aussagen erörtert wurden, sowie Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Metallpreise, der Schätzung der Mineralreserven und -ressourcen, der Realisierung der Mineralreservenschätzungen und des Zeitplans und der Höhe der geschätzten zukünftigen Produktion. Das Management verfügt nicht über die finanziellen Annahmen, die bei der Erstellung der FOFI verwendet wurden, oder über die Gewissheit, dass diese Betriebsergebnisse erzielt werden, und dementsprechend sind die vollständigen finanziellen Auswirkungen nicht objektiv bestimmbar bzw. könnten dies zum relevanten Zeitpunkt der FOFI nicht gewesen sein.

Wichtig ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI auf bestimmten zusätzlichen Annahmen beruhen bzw. beruhen können, die das Management aufgrund der ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für vernünftig hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Annahmen über: (i) die zukünftige Preisgestaltung von Metallen, (ii) die zukünftige Marktnachfrage und Trends in den Rechtsgebieten, in denen das Unternehmen oder die Bergbaubetreiber tätig sind, und (iii) die Betriebskosten und die Auswirkungen auf die Produktion der Royalty-Partner des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI oder der Finanzausblick erheben nicht den Anspruch, die Finanzlage des Unternehmens in Übereinstimmung mit den IFRS darzustellen, und es kann nicht garantiert werden, dass sich die bei der Erstellung der FOFI getroffenen Annahmen als zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Betriebsergebnisse des Unternehmens und die sich daraus ergebenden Finanzergebnisse werden wahrscheinlich von den Beträgen abweichen, die in der in einem solchen Dokument dargestellten Analyse aufgeführt sind, und solche Abweichungen können wesentlich sein (einschließlich des Eintretens unvorhergesehener Ereignisse, die nach der Erstellung der FOFI eintreten). Das Unternehmen und das Management sind der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden, die die besten Schätzungen und Beurteilungen des Managements zum jeweiligen Zeitpunkt widerspiegelt. Da diese Informationen jedoch in hohem Maße subjektiv sind und zahlreichen Risiken unterliegen, einschließlich der Risiken, die unter der obigen Überschrift Zukunftsgerichtete Aussagen und unter der Überschrift Risk Factors in den öffentlichen Bekanntmachungen des Unternehmens erörtert werden, sollten die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI- oder Finanzprognosen nicht unbedingt als Indikator für zukünftige Ergebnisse angesehen werden.

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Das Unternehmen hat bestimmte Non-IFRS-Kennzahlen in diese Pressemitteilung aufgenommen, wie unten erläutert. EMX ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen, zusätzlich zu den konventionellen, nach IFRS erstellten Kennzahlen, den Anlegern eine bessere Möglichkeit bieten, die zugrunde liegende Leistung des Unternehmens zu bewerten. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollen zusätzliche Informationen liefern und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für nach IFRS erstellte Kennzahlen betrachtet werden. Diese Finanzkennzahlen haben keine nach IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher möglicherweise nicht mit denen anderer Emittenten vergleichbar.

Non-IFRS-Finanzkennzahlen werden in National Instrument 52-112 - Non-GAAP and Other Financial Measures Disclosure (NI 52-112) als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) die historische oder erwartete zukünftige finanzielle Performance, Finanzposition oder den Cashflow eines Unternehmens darstellt, (b) hinsichtlich ihrer Zusammensetzung einen Betrag ausschließt, der in der Zusammensetzung der am direktesten vergleichbaren finanziellen Kennzahl, die im primären Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben wird, enthalten ist, oder einen Betrag einschließt, der aus dieser Zusammensetzung ausgeschlossen ist, (c) nicht im Geschäftsbericht des Unternehmens angegeben ist und (d) keine Kennzahl, kein Bruch, kein Prozentsatz oder eine ähnliche Darstellung ist. Eine Non-IFRS-Kennzahl wird gemäß NI 52-112 als eine Finanzkennzahl definiert, die (a) in Form eines Verhältnisses, eines Bruchs, eines Prozentsatzes oder einer ähnlichen Darstellung angegeben wird, (b) eine Non-IFRS-Finanzkennzahl als eine oder mehrere ihrer Komponenten enthält und (c) nicht im Geschäftsbericht angegeben ist.

In der folgenden Tabelle sind die Non-IFRS-Kennzahlen, ihre Definitionen, die am direktesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen und die Gründe warum das Unternehmen diese Kennzahlen verwendet, aufgeführt.

Non-IFRS-Kennzahl Definition Am direktesten Warum wir die Maßnahme verwenden und

vergleichbare warum sie für Investoren nützlich

IFRS-Kennzahl ist

Bereinigte Einnahmen Definiert als Umsatzerlöse und sonstige Einnahmen, einschließlich des Umsatzerlöse und Das Unternehmen ist der Meinung, dass

und sonstige Anteils des Unternehmens an den Royalties in Bezug auf die effektive sonstige diese Kennzahlen die Einnahmen des

Erträge Royalty des Unternehmens für Erträge Unternehmens im Zusammenhang mit der

Caserones. Geschäftstätigkeit genauer darstellen,

da die Anpassung darin besteht, die

Einnahmen aus einem wesentlichen

Vermögenswert zu

berücksichtigen

Bereinigte Definiert als Royalty-Einnahmen einschließlich des Anteils des Royalty-Einnahmen

Royalty-Einnahmen Unternehmens an den Royalty-Einnahmen in Bezug auf die effektive

Royalty des Unternehmens für

Caserones.

Bereinigter Cashflow Definiert als Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit zuzüglich der Cashflow aus Das Unternehmen ist der Ansicht, dass

aus betrieblicher Barausschüttungen im Zusammenhang mit der effektiven Royalty des betrieblicher diese Kennzahl den Cashflow des

Tätigkeit Unternehmens für Caserones. Tätigkeit Unternehmens aus der Geschäftstätigkeit

genauer abbildet, da die Anpassung den

Cashflow eines wesentlichen

Vermögenswertes

berücksichtigt.

Goldäquivalente Unzen GEOs ist eine Non-IFRS-Kennzahl, die auf Royalties basiert und auf Royalty-Einnahmen Das Unternehmen verwendet diese Kennzahl

(GEOs) vierteljährlicher Basis berechnet wird, indem die bereinigten intern, um die zugrundeliegende

Royalty-Einnahmen durch den durchschnittlichen Goldpreis während des Betriebsleistung des Royalty-Portfolios

jeweiligen Quartals geteilt werden. Der Goldpreis wird auf der für die dargestellten Berichtszeiträume

Grundlage des LBMA PM-Fix ermittelt. Für Zeiträume, die länger als zu bewerten und um die Planung und

ein Quartal dauern, werden die GEOs für jedes Quartal des Zeitraums Vorhersage zukünftiger

summiert. Betriebsergebnisse zu

unterstützen.

Gewinn vor Zinsen, Das EBITDA ist der Nettogewinn oder -verlust für den Zeitraum vor Einnahmen oder Verlust Das Unternehmen ist der Ansicht, dass

Steuern, Einkommenssteueraufwand oder -erstattung, Abschreibungen und vor die Kennzahlen EBITDA und bereinigtes

Abschreibungen und Finanzierungskosten. Das bereinigte EBITDA ist die Summe aller Einkommenssteuer EBITDA von Anlegern und Analysten

Tilgungen (EBITDA) Einnahmen aus den Royalties für Caserones abzüglich aller weithin als nützliche Indikatoren für

und bereinigtes Kapitalerträge aus der Kapitalbeteiligung an SLM California (Inhaber unsere operative Performance, unsere

EBITDA der Royalties für Caserones). Ausgeklammert werden darüber hinaus die Fähigkeit zur Investition in

Auswirkungen von Posten, welche die zugrundeliegende operative Kapitalaufwendungen, unsere Fähigkeit

Performance des Unternehmens nicht widerspiegeln und nicht zwingend zur Aufnahme von Schulden bzw.

Rückschlüsse auf zukünftige Betriebsergebnisse zulassen. Dazu zählen Bedienung von Schulden und auch als

möglicherweise: Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, nicht Bewertungsmaßstab verwendet

realisierte bzw. realisierte Gewinne und Verluste aus Beteiligungen; werden.

Abschreibungen von Vermögenswerten; Wertminderungen oder

Rückbuchungen von Wertminderungen; Wechselkursgewinne oder -verluste;

sowie andere nicht zahlungswirksame oder einmalige Aufwendungen oder

Rückforderungen.

Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge und der bereinigten Royalty-Einnahmen:

In den drei Monaten zum 30. September 2024 bzw. 2023 hatte das Unternehmen die folgenden Quellen von Umsatzerlösen und sonstigen Einnahmen:

(In Tausend Dollar) Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

2024 2023 2024 2023

Royalty-Einnahmen $-6.184- $-11.142- $-16.871- $-14.918-

Erträge aus Optionen und anderen Immobilien -310- -1.409- -990- -3.109-

Zinserträge -533- -374- -1.411- -1.048-

Gesamteinnahmen und sonstige Erträge $-7.027- $-12.925- $-19.272- $-19.075-

Es folgt die Überleitung der bereinigten Umsatzerlöse und sonstigen Erträge zu den bereinigten Royalty-Einnahmen:

Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

(In Tausend Dollar) -2024- -2023- -2024- -2023-

Umsatzerlöse und sonstige Erträge $-7.027- $-12.925- $-19.272- $-19.075-

SLM California Royalty-Einnahmen $-6.162- $-4.002- $-17.409- $-17.586-

Der Anteil des Unternehmens in % -42.7- -40.0- -42.7- -40.0-

Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen $-2.633- $-1.602- $-7.439- $-7.033-

Bereinigte Umsatzerlöse und sonstige Erträge $-9.660- $-14.527- $-26.711- $-26.108-

Royalty-Einnahmen $-6.184- $-11.142- $-16.871- $-14.918-

Der Anteil des Unternehmens an den Royalty-Einnahmen -2.633- -1.602- -7.439- -7.033-

Bereinigte Royalty-Einnahmen $-8.817- $-12.744- $-24.310- $-21.951-

Abgleich der GEOs:

Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

(In Tausend Dollar) -2024- -2023- -2024- -2023-

Bereinigte Royalty-Einnahmen $-8.817- $-12.744- $-24.310- $-21.951-

Durchschnittlicher Goldpreis pro Unze $-2.477- $-1.929- $-2.292- $-1.933-

GEOs insgesamt -3.560- -6.608- -10.607- -11.358-

Überleitung des bereinigten Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit:

Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

(In Tausend Dollar) -2024- -2023- -2024- -2023-

Mittelzufluss(/-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit $-(187) $-7.122- $-326- $-2.787-

Ausschüttungen von Royalties für Caserones -1.947- -1.741- -5.436- -5.093-

Bereinigter Mittelzufluss aus betrieblicher Tätigkeit $-1.760- $-8.863- $-5.762- $-7.880-

Abgleich EBITDA und bereinigtes EBITDA:

Drei Monate zum 30. September Neun Monate zum 30. September

(Tausend Dollar) 2024 2023 2024 2023

Einnahmen (Verlust) vor Einkommenssteuern $-1,226- $-4,515- $-(4,439) $-(2,225)

Geschäftsausgaben -921- -1,298- -3,066- -3,809-

Abschreibungen und Steuern auf direkte Royalties -2,230- -1,595- -6,018- -3,237-

EBITDA $-4,377- $-7,408- $-4,645- $-4,821-

Zurechenbarer Umsatz aus Royalties für Caserones -2,633- -1,602- -7,439- -7,034-

Kapitalerträge aus Investitionen in SLM California -(1,276) -(733) -(3,484) -(2,988)

Zahlungen auf Aktienbasis -359- -1,538- -1,902- -1,763-

Verlust (Ertrag) aus der Neubewertung von Beteiligungen -(1,778) -160- -(3,004) -869-

Verlust (Ertrag) aus dem Verkauf marktfähiger Wertpapiere -307- -(39) -2,253- -420-

Wechselkursertrag (-verlust) -(51) -401- -204- -1,366-

Verlust (Ertrag) aus der Neubewertung von derivativen Verbindlichkeiten -(283) -(336) -(176) -62-

Verlust aus der Neubewertung von Forderungen --- -124- --- ---

Sonstige Verluste --- --- -2,326- ---

Verluste aus der Schuldenbegleichung -783- --- -783- ---

Wertberichtigung --- -43- -45- -43-

Bereinigtes EBITDA $-5,071- $-10,168- $-12,933- $-13,390-

