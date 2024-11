Startseite Pressemitteilung DAS SAAL I Congress Hotel Saalfelden Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-07 13:12. Winterfreuden im DAS SAAL: Unvergessliche Ski-Erlebnisse für Paare, Familien und Freunde in Saalfelden Saalfelden, 7. November 2024 - Wenn die ersten Schneeflocken das Tal von Saalfelden in eine glitzernde Winterlandschaft verwandeln und die Vorfreude auf unvergessliche Tage in den Bergen steigt, bietet DAS SAAL die perfekte Kulisse für Familien und Freundeskreise, die den Winter in vollen Zügen genießen wollen. Ob frische Bergluft beim Skifahren, gesellige Abende im warmen Komfort oder das gemeinsame Entdecken der verschneiten Pisten - DAS SAAL lädt in der Wintersaison zu einer unvergleichlichen Mischung aus Wintersport und Erholung ein. Mit Angeboten wie dem Family & Ski Package, den Mountain Ski Days oder dem festlichen Arrangement Silvester in den Alpen finden Winterliebhaber hier genau das richtige Abenteuer, um den Zauber der kalten Jahreszeit voll auszukosten. Zum Jahreswechsel wird DAS SAAL mit dem exklusiven "Silvester in den Alpen"-Arrangement zum idealen Ort für winterliche Festlichkeiten. Hotelgäste genießen sieben Übernachtungen und können tagsüber mit einem 5-Tages-Skipass (Ski Alpin Card) die verschneiten Pisten der Region erkunden, von Saalbach Hinterglemm über Leogang bis zum Kitzsteinhorn in Kaprun. Ein 10 % Rabatt im Partner-Sportshop auf den Skiverleih und der Skishuttle runden das Angebot ab. Kulinarisch verwöhnt DAS SAAL seine Gäste täglich mit einem 3-Gänge-Menü oder Buffet. An Silvester erwartet die Gäste ein besonderes Highlight: ein Aperitif-Empfang, Musik und eine festliche Silvesterparty, begleitet von einem exquisiten 5-Gänge-Dinner oder Buffet und einem Mitternachtssnack. Entspannung bietet die Panorama-Sauna mit Blick auf die winterliche Bergwelt, während die Hotelgarage für komfortable Parkmöglichkeiten sorgt. Das Silvesterangebot startet ab 1.490 Euro pro Person für sieben Nächte. Die Mountain Ski Days bieten Pärchen, Familien und Freundeskreisen ein unvergessliches Winterabenteuer in Saalfelden. Dieses exklusive Arrangement, buchbar vom 2. Januar bis 3. Februar und vom 17. Februar bis 31. März 2025, umfasst vier Nächte im gemütlichen Doppelzimmer mit atemberaubendem Bergpanorama. Ein 2-Tages-Skipass lädt dazu ein, zwei volle Tage die Pisten der Region zu erkunden. Für stressfreie Transfers sorgt der Skishuttle, während ein 10% Rabatt im Partner-Sportshop den Skiverleih erleichtert. Kulinarisch verwöhnt DAS SAAL seine Gäste täglich mit einem 3-Gänge-Menü oder einem reichhaltigen Buffet. Ab 769 Euro pro Person vereint das Arrangement Aktivität und Erholung. Das Family & Ski-Arrangement im DAS SAAL in Saalfelden bietet Familien die ideale Gelegenheit, den Winter zu genießen. Zwischen dem 2. Januar und 3. Februar sowie vom 17. Februar bis zum 31. März 2025 erleben Eltern und Kinder eine Woche voller winterlicher Abenteuer. Die Gäste wohnen sieben Nächte in gemütlichen Zimmern - perfekte Rückzugsorte nach actionreichen Skitagen. Ein 6-Tages-Skipass für zwei Erwachsene ist inklusive und öffnet die Tore zu den Pisten des Skiverbundes Ski Alpin Card, darunter Saalbach Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn und das Kitzsteinhorn. Während Kinder spielerisch Skifahren lernen, können Erwachsene die anspruchsvolleren Abfahrten genießen. Hotelgäste profitieren zudem von 10 % Rabatt im Skiverleih des Partnergeschäfts, und der Skishuttle sorgt für stressfreie Transfers. Zur Erholung lädt die Panoramasauna des Hauses ein. Für das leibliche Wohl sorgt täglich eine Halbpension mit Wahl zwischen 3-Gänge-Menü oder Buffet. Ab 1.850 Euro pro Erwachsenen (Kinder im Zimmerpreis inkludiert) bietet das Family & Ski-Arrangement eine Woche voller Winterfreuden. Winterspaß in Saalfelden

Neben dem Weihnachtszauber ist Saalfelden auch ein Paradies für Wintersportbegeisterte. Die umliegenden Skigebiete Leogang und Maria Alm bieten endlose Pisten, während die verschneiten Loipen Langläufer auf malerischen Routen durch das Tal führen. Rodeln, Winterwandern und Schneeschuh-Touren sind weitere Möglichkeiten, die kalte Jahreszeit in ihrer ganzen Pracht zu genießen.

Als erstes SMART Hotel in Saalfelden eröffnete DAS SAAL Mitte Juni unmittelbar neben dem Kongresszentrum im Herzen der Stadt. Mit 79 Zimmern und Suiten läutet es im alpinen Idyll des Salzburger Landes eine neue Ära des Reisens ein. Hier genießen Gäste smarten Komfort mit schlüssellosem Zugang, Highspeed-Wifi sowie Payment, Check-in und Check-out per Smartphone, alles ohne App-Download. Stilvoll gestaltete Zimmer und Suiten in Taupe- und Goldtönen bieten luxuriösen Schlafkomfort mit hochwertigen Boxspring-Betten und schallgedämmten Türen. Eine Nespresso-Maschine gehört zur Standardausstattung " und im Café und Bistro locken Gourmet-Genüsse vom regionalen Frühstücksbuffet über erstklassigen Barista-Kaffee bis hin zum Sundowner auf der Sonnenterrasse. Mit komfortablen Workspaces inhouse wie auch im Congress Saalfelden und umgeben von attraktiven Outdoor-Möglichkeiten, ist DAS SAAL ideal für Reisende, die zwischen Berg und Business, zwischen alpinem Flair und urbanem Luxus keine Kompromisse wünschen.

