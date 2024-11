Startseite Als Privatperson in eine Solar-Freifläche investieren - Nachhaltig und steueroptimiert Vermögen aufbauen Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-07 13:09. Ohana Invest veröffentlicht einen Ratgeber für Privatpersonen für ein Investment in eine Solar-Freifläche - Ein spannender Leitfaden zum steueroptimierten Investieren Regensburg, 07.11.2024 - Die Energiewende mit einem Solar- Direktinvestment aktiv unterstützen und gleichzeitig eine nachhaltige, steueroptimierte Einkommensquelle schaffen: Der neue Ratgeber "Als Privatperson in eine Solar-Freifläche investieren" von Ohana Invest bietet privaten Anlegern eine umfassende Orientierung in der Welt der Solar-Investments. Investitionen in Solar-Freiflächen gewinnen zunehmend an Bedeutung, da sie attraktive Renditen und Steueroptimierungen bieten, ohne hohe Nebenkosten wie Grunderwerbssteuer und Notarkosten zu verursachen. Der Ratgeber zeigt auf, wie Investitionen in Solar-Freiflächen eine ideale Alternative bzw. Ergänzung zu Immobilien darstellen, um langfristig stabile Erträge zu sichern. Das Ohana-Prinzip - Der Investment Kunde im Mittelpunkt Ohana Invest stellt in jeder Phase des Investitionsprozesses die Interessen und das Wohlbefinden der Kunden an erste Stelle. "Unser Ohana-Prinzip bedeutet, dass der Kunde immer im Mittelpunkt steht. Erst wenn alle Fragen geklärt sind und der Kunde sich zu 100 % wohlfühlt, wird das Investment in eine Solar-Freifläche getätigt und der Kunde in unsere Ohana aufgenommen. Eine Investition soll mit gutem Gewissen und voller Überzeugung erfolgen," erklärt Roland Kufner Geschäftsführer. Was der Ratgeber bietet Der Ratgeber von Ohana Invest gibt interessierten Privatpersonen wertvolle Einblicke in folgende Aspekte: * Vorteile gegenüber Immobilien: Solar-Direktinvestments in Photovoltaik-Freiflächen bieten im Vergleich zu Immobilien den Vorteil, dass keine Grunderwerbssteuer oder Notarkosten anfallen. Auch die Verwaltung ist deutlich einfacher, da die technischen und operativen Aspekte des Solarparks vom Betreiber übernommen werden. Investoren profitieren somit von stabilen Einnahmen, ohne sich um Mietausfälle oder Instandhaltung kümmern zu müssen.

* Steuervorteile nutzen: Mit einem Solar-Direktinvestment in Photovoltaik-Freiflächen können Investoren erhebliche Steuervorteile ausschöpfen. Der Ratgeber erklärt, wie der Investitionsabzugsbetrag (IAB) genutzt werden kann und wie die Sonderabschreibung nach § 7g EStG dabei hilft, die Steuerlast erheblich zu senken.

* Nachfolgeplanung und Vererbung: Solar-Direktinvestments in Photovoltaik-Freiflächen bieten attraktive Möglichkeiten zur Vermögensweitergabe und sind eine ideale Option für Eltern, die ihren Kindern eine langfristige und nachhaltige Einkommensquelle vererben möchten. Der Ratgeber zeigt, wie die steueroptimierte Übergabe eines Solar-Investments unkomplizierter ist als bei Immobilien und somit eine flexible Nachfolgeplanung ermöglicht.

* Marktüberblick und Investitionsprozess: Ohana Invest gibt eine praktische Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg in Solar-Direktinvestments, von der Auswahl eines geeigneten Projekts bis zur Absicherung und Verwaltung der Anlage. Mit dem Ratgeber möchte Ohana Invest nicht nur über die Vorteile von Investitionen in eine Solar-Freifläche für Privatpersonen informieren, sondern auch aufzeigen, dass der Kunde und seine Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen. "Bei uns soll jeder Kunde mit gutem Gefühl in ein Projekt investieren, das nicht nur Renditen, sondern auch nachhaltige Werte schafft," ergänzt der zweite Geschäftsführer von Ohana Invest Thomas Haberl. Der komplette Ratgeber ist online unter https://www.ohana-invest.de/privatperson-in-freiflaeche-investieren/ verfügbar und richtet sich an alle, die eine zukunftssichere und umweltfreundliche Investition tätigen möchten. Ohana Invest lädt Interessierte herzlich ein, sich zu informieren und mit einem starken Partner an ihrer Seite die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Über Ohana Invest:

Die Ohana Invest GmbH ist ein zukunftsorientiertes Investmentunternehmen mit dem Ziel, nachhaltige Investitionen und gesellschaftliche Verantwortung miteinander zu verbinden. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung und Finanzierung von Photovoltaik-Projekten auf Freiflächen und Dächern in Deutschland. Wir wollen der gehobenen Mitte Deutschlands (private Investoren) die Möglichkeit bieten, nicht nur von steuerlichen Vorteilen und stabilen Erträgen aus dem Stromverkauf zu profitieren, sondern auch aktiv zur Energiewende beizutragen. "Ohana" bedeutet Familie - ein Prinzip, das sich in unserem Ansatz widerspiegelt: Wir legen großen Wert auf Vertrauen, Gemeinschaft und einen langfristigen Mehrwert für unsere Investoren und die Umwelt.

