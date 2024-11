Startseite Neuer Kanzler an der bbw Hochschule Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-07 10:44. Moritz Müller folgt Dr. Stefan Romberg im Amt Das Kuratorium der bbw Hochschule in Berlin-Adlershof hat Moritz Müller im Oktober zum neuen Kanzler gewählt. Er hat zum 1. November sein neues Amt angetreten und folgt Dr. Stefan Romberg in dieser Position. An der bbw Hochschule ist der neue Kanzler kein Unbekannter, denn dort war er in den vergangenen Jahren bereits in der Hochschulverwaltung, im Planungsmanagement und zuletzt als Verwaltungsleiter an der Seite des Kanzlers tätig.

Der 25-Jährige ist Absolvent der BSP Business & Law School Berlin und qualifiziert sich derzeit be-rufsbegleitend an der Technischen Hochschule Brandenburg im Bereich Digitalisierung & Management (M.Sc.). Dem Akademischen Senat der bbw Hochschule gehört er seit 2023 an. "Wir freuen uns sehr darüber, dass wir Herrn Müller, den wir als jungen und engagierten Kollegen sehr schätzen, für die Kanzlerschaft aus den eigenen Reihen gewinnen konnten", so der Vorsitzende des Kuratoriums der bbw Hochschule, Christian Amsinck.

"Wir wünschen ihm einen erfolgreichen Start im neuen Amt und gutes Gelingen bei der Gestaltung und Verwirklichung aller seiner Vorhaben zur Zukunftssicherung der Hochschule." Der Geschäftsführer der bbw Gruppe, Dirk Radtke, beglückwünschte den neuen Kanzler zu seiner Wahl: "Ich wünsche Ihnen im Namen unseres gesamten Unternehmensverbunds viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Visionen und Projekte. Möge Ihre Amtszeit von konstruktiven Entscheidungen und positiven Veränderungen geprägt sein, die die Position unserer Hochschule in der Bildungslandschaft nachhaltig stärken." "Vielen Dank für Ihr Vertrauen und die Staffelstabübergabe an mich. Es ist mir eine Ehre und an-spruchsvolle Aufgabe zugleich. Es motiviert mich, die kommende Verantwortung anzunehmen, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Kuratorium und natürlich mit dem gesamten Team der bbw Hochschule. Wir stehen vor gewaltigen Herausforderungen, die uns dazu anspornen, gemeinsam neue Konzepte zu entwickeln und die Bindung zur Wirtschaft noch enger zu knüpfen", so Moritz Müller. Das Studienangebot der 2007 gegründeten bbw Hochschule als "Hochschule der Wirtschaft für die Wirtschaft" wurde in den zurückliegenden Jahren kontinuierlich und unternehmensnah ausgebaut und umfasst gegenwärtig acht Bachelor- und fünf Masterstudiengänge.

Im Zuge der fortschreitenden Internationalisierung sind englischsprachige Bachelor- und Master-

studiengänge eingeführt und Kooperationen mit renommierten ausländischen Hochschulen

geschlossen worden. Die bbw Hochschule hat wichtige Meilensteine in der Lehre und in der Forschung erreicht und sich kontinuierlich weiterentwickelt.

So durchlief sie die institutionellen Re-Akkreditierungen durch den Wissenschaftsrat und absolvierte im Jahr 2015 als erste private Hochschule in der Hauptstadtregion erfolgreich das Verfahren der Systemakkreditierung.

Da sie nach wie vor von einem ausgezeichneten internen Qualitätsmanagementsystem getragen wird, hat die Stiftung Akkreditierungsrat der staatlich anerkannten Fachhochschule erneut die Systemakkreditierung bis zum 31. März 2030 bescheinigt. "Dazu hat auch Dr. Stefan Romberg während seiner Kanzlerschaft maßgeblich beigetragen durch seine wertvolle Unterstützung, seinen unermüdlichen Einsatz für die Belange der Hochschule und seine Expertise. Stellvertretend für die gesamte bbw Gruppe möchte ich ihm dafür unser herzliches Dankeschön aussprechen", so Dirk Radtke. Mehr Informationen unter:

