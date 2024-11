Startseite Mustang Energy Corp. beantragt Explorationsgenehmigungen für die Projekte Yellowstone und Dutton Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-11-07 00:15. VANCOUVER, British Columbia, 6. November 2024 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Explorationsgenehmigungen für seine Projekte Yellowstone und Dutton im Norden von Saskatchewan beantragt hat. Die Anträge, die vor kurzem beim Ministerium von Saskatchewan eingereicht wurden, stehen für Mustangs Engagement, diese Uranprojekte im Athabasca-Becken in Saskatchewan voranzutreiben. Mit diesen Genehmigungsanträgen beabsichtigt Mustang, Explorationsaktivitäten einzuleiten, die auf eine weitere Bewertung der Realisierbarkeit der Projekte abzielen. Zusätzlich zu den Genehmigungsanträgen für Yellowstone und Dutton erwartet Mustang auch baldige Explorationsgenehmigungen für seine Projekte Cigar Lake East und Roughrider South, die sich in der östlichen Region des Athabasca-Beckens befinden. Die bevorstehenden Genehmigungen für diese beiden Projekte werden es Mustang ermöglichen, mit Explorationsaktivitäten am Boden zu beginnen. Mustang freut sich darauf, nach der erfolgreichen Erteilung der Explorationsgenehmigungen im Jahr 2025 mit den Explorationsaktivitäten am Boden zu beginnen. Wir sind begeistert, mit den Genehmigungsanträgen für unsere Projekte Yellowstone und Dutton im Athabasca-Becken einen bedeutenden Schritt nach vorne zu machen. Diese Projekte sind zusammen mit unseren Konzessionsgebieten Cigar Lake East und Roughrider South von zentraler Bedeutung für Mustangs Strategie, ein robustes Portfolio in einer der wichtigsten Uranproduktionsregionen der Welt aufzubauen. Vorbehaltlich des Erhalts der Genehmigungen freuen wir uns darauf, die Explorationsbemühungen an diesen Standorten voranzutreiben, um ihr Potenzial zu erschließen und einen weiteren Schritt auf dem Weg zum Aufbau eines führenden Explorationsunternehmens im kanadischen Uransektor zu tun. - Lynde Guillaume, technischer Berater, Mustang Energy Corp.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77385/MEC_110624_DEPRcom.001... Abbildung 1: Karte der Projekte von Mustang Energy Corp. im Athabasca-Becken, Saskatchewan. Vorläufiger Explorationsplan 2024-2025: Phase 1 (Herbst 2024 - Frühjahr 2025) wird sich voraussichtlich auf geophysikalische Untersuchungen konzentrieren, wobei die Ziele mittels MobileMT/ZTEM und VTEM/TDEM verfeinert und historische geophysikalische Untersuchungen, die Teile der Projekte abdecken, neu interpretiert werden. Infill-MobileMT-Messungen werden in Bereichen des Konzessionsgebietes Yellowstone durchgeführt, die durch frühere Untersuchungen nicht abgedeckt wurden; außerdem sollen die historischen geophysikalischen Raster neuinterpretiert werden. Für Teile der Projekte Dutton und Spur sind VTEM/TDEM-Messungen geplant, die durch frühere Untersuchungen nicht erfasst wurden und neu ausgewertet werden sollen. Eine Neuinterpretation der im Jahr 2023 durchgeführten VTEM-Vermessungen wird erfolgen, einschließlich des neu erworbenen Projekts Brown. Phase 2 (Frühjahr - Herbst 2025) wird sich voraussichtlich auf bodengestützte geophysikalische Untersuchungen und eine Überprüfung von Zielen vor Ort (Ground Truthing) konzentrieren. Diese Arbeiten werden durchgeführt, um Bohrziele zu definieren, die mittels luftgestützter EM-Vermessungen in Phase 1 umrissen wurden. Die Überprüfung von Zielen vor Ort durch Feldarbeitsprogramme wird voraussichtlich auf den Projekten südlich des Athabasca-Beckens durchgeführt werden. Bei Ford Lake sind geophysikalische Bodenuntersuchungen mit anschließenden Bohrungen auf den identifizierten Zielen geplant. Die Identifizierung von Zielen auf anderen Projekten wird folgen, wobei die Bohrplanung für eine mögliche Phase 3 auf den Ergebnissen der Phasen 1 und 2 basieren und von diesen abhängen wird. Projekt Yellowstone Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Yellowstone besteht aus 7 aneinandergrenzenden Claims mit einer Gesamtfläche von 21.820 Hektar, die etwa 16 Kilometer von der ehemals produzierenden Mine Cluff Lake im westlichen Athabasca-Becken entfernt liegen. Das Konzessionsgebiet umgibt die Außenseite der Carswell Impact Structure und grenzt an das Projekt West Cluff von Fission Uranium. Es wird angenommen, dass die Carswell Impact Structure mit einem Meteoriteneinschlag von etwa 18 Kilometern Durchmesser zusammenhängt, der das Grundgebirge freilegte, das die Sandsteinformationen des Athabasca-Beckens unterlagert und eine hochgradige Uranmineralisierung beherbergt, einschließlich der Mine Cluff Lake. Mehrere bekannte Leiter durchziehen das Konzessionsgebiet, die noch nie anhand Bohrungen erprobt wurden. Projekt Dutton Das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Dutton erstreckt sich über 9.667 Hektar auf drei angrenzenden Claims im südlichen Athabasca-Becken. Das Konzessionsgebiet liegt westlich der Cable Bay Shear Zone innerhalb der Mudjatik Domain, die bekanntermaßen Urananomalien im Grundgebirge beherbergt. Ungefähr 20 Kilometer weiter östlich befindet sich die Virgin River Shear Zone, die die Zone Dufferin Lake und die Lagerstätte Centennial beherbergt. Das Gelände des Projekts Dutton ist noch nicht ausreichend erforscht und bietet ein beträchtliches Potenzial für Uranentdeckungen. Qualifizierende Stellungnahme: Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Lynde Guillaume, P.Geo., Technical Advisor von Mustang und eingetragenes Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists of Saskatchewan, geprüft. Frau Guillaume ist eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects. Über Mustang Energy Corp. Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 2.901 ha im Gebiet Wollaston erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton weiter ausgebaut. Für das Board of Directors Nicholas Luksha

Nicholas Luksha, CEO und Direktor Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Zu Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184 Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie glaubt, erwartet, antizipiert, beabsichtigt, schätzt, plant, könnte, sollte, würde, wird, potenziell, geplant oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Orientierungen in Bezug auf die Zukunft, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Absicht des Unternehmens, Explorationsaktivitäten einzuleiten, die darauf abzielen, die Rentabilität seiner Konzessionsgebiete Yellowstone und Dutton nach Erhalt der jeweiligen Explorationsgenehmigungen weiter zu bewerten; die voraussichtliche Aufnahme von bodengestützten Explorationsaktivitäten im Jahr 2025 auf seinen Projekten Cigar Lake East und Roughrider South; die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsbemühungen auf seinen Konzessionsgebieten im Athabasca-Becken im Allgemeinen voranzutreiben und in diesem Zusammenhang das erkannte Potenzial zu erschließen; den Inhalt des voraussichtlichen vorläufigen Explorationsplans für die Jahre 2024 bis 2025 auf den Projekten Dutton und Spur; und die Fähigkeit von Mustang, ein führendes Explorationsunternehmen im kanadischen Uransektor zu werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für vernünftig und relevant hält, kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt darauf, dass die Fundamentaldaten des Marktes die Rentabilität der Bergbauexploration unterstützen werden, dass das Unternehmen alle erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und behördlichen Zulassungen im Zusammenhang mit der zukünftigen Exploration seines Projekts erhält, dass die für die Durchführung der geplanten zukünftigen Aktivitäten des Unternehmens erforderlichen Finanzmittel zur Verfügung stehen und dass qualifiziertes Personal verfügbar ist und angeworben werden kann. Andere Faktoren können sich ebenfalls negativ auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken, einschließlich der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, zukünftiger Preise für Mineralien, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage nach Mineralien, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken, sowie die Risiken und Ungewissheiten, die in den jährlichen und vierteljährlichen Lageberichten (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens und in anderen vom Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben sind. Der anhaltende Arbeitskräftemangel, der Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima und die Konflikte in der Ukraine und in Palästina sowie in den umliegenden Regionen sind einige zusätzliche Faktoren, die die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen, was sich auf die Betriebsleistung, die Finanzlage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirken kann. Insgesamt stellen die möglichen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken dar, die derzeit unbeschreiblich und unermesslich sind. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen oder Ereignisse darstellen, und werden dementsprechend davor gewarnt, sich aufgrund der diesen Aussagen innewohnenden Unsicherheiten vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben. Die Canadian Securities Exchange (betrieben von CNSX Markets Inc.) hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch missbilligt. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Mustang Energy Corp.

Nicholas Luksha

900-885 West Georgia Street

V6C 3H1 Vancouver, BC

Kanada email : nick@mustangenergy.ca Pressekontakt: Mustang Energy Corp.

Nicholas Luksha

900-885 West Georgia Street

V6C 3H1 Vancouver, BC email : nick@mustangenergy.ca Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten