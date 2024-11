Goldstorm Metals entdeckt neue hochgradige Zone; Bohrungen mit 1.766 g/t Silber auf 0,45 m (Bohrloch EL-24-16 und 7,78 g/t Gold

VANCOUVER, B.C., 6. November 2024 - Goldstorm Metals Corp. (TSXV: GSTM) (FRA: B2U) ("Goldstorm" oder "das Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse von sieben Bohrlöchern des Diamantbohrexplorationsprogramms 2024 (das "Programm") bekannt zu geben, das auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Grundstück Electrum (das "Grundstück") in der Region Golden Triangle in British Columbia, Kanada, durchgeführt wurde.

Das Grundstück liegt unmittelbar nördlich der Claims von Scottie Resources und entlang eines gut definierten Trends ehemaliger Gold-Silber-Produzenten, zu denen auch die Mine Premier von Ascot im Süden gehört. Das Projektgebiet ist über eine Straße von Stewart, BC, aus erreichbar. Das Programm bei Electrum umfasste insgesamt 2.233 Meter (m) in sieben Bohrlöchern, die epithermale Adern mit Edel- und Basismetallmineralisierungen erprobten.

Ken Konkin P. Geo., President und CEO, kommentiert: "Wir freuen uns sehr, dass wir unser zweites Bohrprogramm bei Electrum sicher abgeschlossen haben. Wir schlossen die Phase-1-Bohrungen im Zielgebiet Dome ab und setzten anschließend die Phase-2-Bohrungen in der neu entdeckten Zone LP fort, wo wir an der Oberfläche sichtbares natives Gold identifizierten. Das Ziel des Bohrziels Dome bestand darin, die bekannte Stockwork-Mineralisierung zu erweitern, die in einem topografisch ausgeprägten kuppelförmigen Knubbel vorkommt. Während unserer ersten Bohrkampagne im Jahr 2023 entdeckten wir eine beträchtliche Gold- (Au) und Silbermineralisierung (Ag) in Verbindung mit Quarz-Stockwerk, das möglicherweise mit einer Intrusionsaktivität in Zusammenhang steht. Bohrloch EL-24-17 identifizierte einen 48 Meter langen Abschnitt mit brekziösem Vulkangestein, der mit Pyrit gefüllte Mikrobrüche in Verbindung mit Quarzkarbonatadern enthielt und 0,47 g/t Au mit 5,00 g/t Ag über den 48 Meter langen Abschnitt ergab. Dieser Abschnitt deutet darauf hin, dass das System weiter südwestlich des Ziels Dome zentriert sein könnte. Unsere besten Bohrlochergebnisse stammen eindeutig aus der Zone LP. Unsere Erkundungsteams entdeckten feinkörniges, sichtbares Gold in Verbindung mit schmalen Quarz-Pyrit-Adern und einem oberflächlichen Stockwork-System, das in einer Scherbe liegt. Wir stießen in allen Bohrlöchern auf zahlreiche hohe Goldgehalte, doch der beste Goldwert stammt aus EL-24-15, der 7,78 g/t Au und 3,54 g/t Ag über 1,5 Meter aus einer Quarz-Pyrit-Ader ergab. Wir stießen auch auf eine unabhängige hochgradige silberdominierte polymetallische Ader, die in Bohrloch EL-24-16 1.766 g/t Ag und 1,39 g/t Au auf 0,45 Metern ergab. Dies stimmt mit den geologischen Nachweisen eines nördlich verlaufenden hochgradigen Silbersystems überein, das mit einer Blei-Zink-Sulfidmineralisierung mit geringen Goldwerten in Zusammenhang steht. Dieses polymetallische System scheint mit einem anderen hydrothermalen Impuls einer Gold-Silber-Mineralisierung entlang desselben nördlichen Trends verwoben zu sein. Erkundungsteams entdeckten starke Gold-Silber-Phasen neben einer starken Silber-Blei-Zink-Mineralisierung, die sich nördlich von Electrum auf den Fairweather- und Delta-Claims im östlichen Teil der zu 100 % unternehmenseigenen Crown-Claim-Gruppe befindet. Diese Edel- und Basismetallimpulse können als Randereignisse eines intrusiven (porphyrartigen?) kristallinen Gesteinsgürtels erklärt werden, der sich unmittelbar westlich befindet und möglicherweise von den Treaty Creek- und KSM-Lagerstätten nach Süden verläuft. Die Crews sind auch auf eine bedeutende Kupfer-Gold-Silber-Mineralisierung in den östlichen Teilen der Crown Claim Group entlang der östlichen Flanke des Orion Spine gestoßen; dies sind bedeutende Explorationsziele, die weitere Explorationen rechtfertigen."

Ergebnisse der Bohrlöcher

Dome Ziel, Abschnitt A:

EL-24-17: Das Bohrloch durchteufte 48,00 m mit 0,47 g/t Au und 5,00 g/t Ag in feinkörnigem Vulkangestein, das Abschnitte mit dichten Bruch- und Brekzientexturen enthält. Millimetergroße Brüche sind mit feinkörnigem anhedrischem Pyrit versiegelt. Diese Texturen treten im gesamten Abschnitt neben Quarzkarbonat-Adern auf.

LP-Zone, Abschnitt B:

EL-24-14: Durchteufte 4,60 m mit 0,50 g/t Au und 6,0 g/t Ag, einschließlich 0,80 m mit 1,48 g/t Au und 9,78 g/t Ag. Dieser Abschnitt tritt als mäßige hydrothermale Brekzie auf, die semimassiven Pyrit in einem feinkörnigen Vulkangestein enthält. Weiter unten im Bohrloch bei 210,00 m wurde ein separater Abschnitt von 2,5 m mit 0,55 g/t Au und 0,56 g/t Ag in einer epithermalen Ader durchteuft, die in einer porphyrischen Intrusiveinheit enthalten ist.

EL-24-16: Durchteufte 1,50 m mit 1,02 g/t Au und 94,95 g/t Ag in 39,0 m Tiefe, die als hydrothermaler Brekzienabschnitt mit Bleiglanz und semimassivem Pyrit beobachtet wurden. Tiefer im Bohrloch bei 172,85 m Tiefe wurden 0,45 m mit 1,39 g/t Au und 1.766,00 g/t Ag in einer polymetallischen Quarzader mit 2-3 % grobkörnigem Bleiglanz + Sphalerit (0,63 % Pb und 1,08 % Zn) in einem feinkörnigen vulkanischen Zwischengestein durchteuft.

Abschnitt C:

EL-24-13: Der obere Teil des Bohrlochs durchteufte 5,00 m mit 0,53 g/t Au und 3,65 g/t Ag. Dieser Abschnitt wurde als dichte Aderzone im Vulkangestein beschrieben, die im Hintergrund eine Crackle-Textur aufweist, die mit feinkörnigem anedrischen Pyrit versiegelt ist. Innerhalb des Abschnitts traten 1,50 m mit 1,04 g/t Au und 7,31 g/t Ag bei 7,00 m Bohrlochtiefe auf. In separaten Abschnitten wurden auf 83,50 m 4,50 m mit 0,52 g/t Au und 4,27 g/t Ag in Verbindung mit Stockwork-Adern in feinkörnigem Vulkangestein und auf 136,00 m 1,00 m mit 1,13 g/t Au und 10,78 g/t Ag in epithermalen Adern, die mit Sphalerit und Bleiglanz mineralisiert sind und in einem porphyrischen Intrusivgestein vorkommen, durchschnitten.

EL-24-15: Durchteufte 6,00 m mit 0,65 g/t Au und 5,00 g/t Ag mit 1,78 % Zn, beginnend in 12 m Tiefe. In diesem Abschnitt wurden geringfügige Stockworks und schwammige Adern beobachtet, die in einer vulkanischen Brekzie mit einem Sphalerit-Zement enden. In separaten Abschnitten wurden 1,00 m mit 2,55 g/t Au und 187,00 g/t Ag mit 0,24 % Pb und 0,16 % Zn auf 34,85 m in Verbindung mit diskreten polymetallischen epithermalen Adern und 1,50 m mit 7,78 g/t Au und 3,54 g/t Ag auf 129,00 m ebenfalls in Verbindung mit epithermalen Adern abgegrenzt.

Tabelle 1: Bohrergebnisse für das Grundstück Electrum in der Pressemitteilung vom 6. November 2024

Bohrung ID Zone Von (m) Bis (m) Intervall (m) Au (g/t) Ag (g/t)

EL-23-02 EXT Kuppel 451.00 461.10 10.10 0.48 2.03

472.50 484.50 12.00 0.54 2.20

Einschließlich 472.50 474.00 1.50 2.50 3.89

Einschließlich 481.50 483.00 1.50 0.50 1.79

520.50 537.00 16.50 0.48 4.37

Einschließlich 521.95 523.00 1.05 1.67 4.84

Einschließlich 534.00 535.50 1.50 1.21 3.49

EL-24-12 Dome 171.50 203.00 31.50 0.43 3.71

Einschließlich 183.50 192.50 9.00 0.59 7.29

401.00 402.50 1.50 2.86 8.70

443.00 444.50 1.50 1.63 28.02

EL-24-13 LP 5.00 10.00 5.00 0.53 3.65

Einschließlich 7.00 8.50 1.50 1.04 7.31

83.50 88.00 4.50 0.52 4.27

136.00 137.00 1.00 1.13 10.78

EL-24-14 LP 50.20 54.80 4.60 0.50 6.00

Einschließlich 50.20 51.00 0.80 1.48 9.78

210.00 212.50 2.50 0.55 0.56

EL-24-15 LP 12.00 18.00 6.00 0.65 5.00

Einschließlich 16.00 16.70 0.70 1.57 3.82

34.85 35.85 1.00 2.55 187.00

129.00 130.50 1.50 7.78 3.54

EL-24-16 LP 39.00 40.50 1.50 1.02 94.95

172.85 173.30 0.45 1.39 1,766.00

EL-24-17 Dome 99.00 147.00 48.00 0.47 5.00

Einschließlich 109.50 110.65 1.15 1.14 3.29

Einschließlich 127.50 129.00 1.50 1.26 7.61

173.50 178.50 5.00 0.49 1.48

- Alle Untersuchungswerte sind ungeschnitten und die Intervalle spiegeln die Länge der gebohrten Abschnitte wider.

- Die Kernproben mit HQ-Durchmesser wurden in zwei Hälften gesägt und in der Regel in Standardabständen von 1,5 m entnommen.

- Die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt, da der mineralisierte Körper in alle Richtungen offen ist. Es sind weitere

Bohrungen erforderlich, um die Ausrichtung des mineralisierten Körpers und die wahren Mächtigkeiten zu

bestimmen.

Tabelle 2: Bohrdaten für Bohrungen in der Pressemitteilung vom 6. November 2024

Bohrung ID Zone UTM E NAD 83 UTM N NAD 83 Höhenlage (m) Azi () Eintauch-winkelTiefe (m)

()

EL-23-02 EXT Dome 433760 6237852 798 50 -80 303

EL-24-12 Dome 433760 6237852 798 51 -61 518

EL-24-13 LP 433476 6238003 897 50 -45 301

EL-24-14 LP 433475 6238002 898 50 -60 238

EL-24-15 LP 433474 6238004 897 35 -53 183

EL-24-16 LP 433476 6238002 897 70 -53 240

EL-24-17 Dome 433693 6237761 770 40 -45 450

Qualifizierte Person

Die qualifizierte Person für diese Pressemitteilung im Sinne von National Instrument 43-101 ist der President und CEO des Unternehmens, Ken Konkin, P.Geo. Er hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen, die die Grundlage für die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Offenlegungen bilden, gelesen und genehmigt.

QA/QC

Die Diamantbohrkernproben wurden im Aufbereitungslabor von MSA Labs in Terrace, BC, vorbereitet und im geochemischen Labor von MSA Labs in Langley, BC, untersucht. Die analytische Genauigkeit und Präzision wird durch die Vorlage von Leerproben, zertifizierten Standards und Doppelproben überwacht, die in regelmäßigen Abständen vom Personal von Goldstorm Metals in den Probenstrom eingefügt werden. Das Qualitätssystem von MSA Laboratories erfüllt die Anforderungen der internationalen Normen ISO 17025 und ISO 9001. MSA Labs ist unabhängig vom Unternehmen.

Über das Electrum-Projekt

Das Electrum-Grundstück befindet sich direkt zwischen der Brucejack-Mine der Newmont Corporation, etwa 20 Kilometer (km) nördlich, und der früher produzierenden Mine Silbak Premier, 20 km südlich.

Die Mineralisierung bei Electrum wird von zwei großen Verwerfungslinien kontrolliert, die lokal Bonanza-Goldgehalte sowie breitere Stockwork-Zonen innerhalb eines komplexen geologischen Modells enthalten. Ähnlich wie bei der nahe gelegenen Mine Brucejack kommt die Gold- und Silbermineralisierung als grobes Elektrum in mehreren Generationen von Quarz-Karbonat-Adern und Aderbrekzien vor, die in einer deformierten vulkanisch-sedimentären Sequenz enthalten sind. Eine Gold- und Silbermineralisierung mit mittlerem bis niedrigem Sulfidierungsgrad ist in vielen der Adern vorhanden und wird von Pyrit, Sphalerit, Bleiglanz und Chalkopyrit begleitet. Edelmetallmineralisierte Adern wurden an der Oberfläche über eine Länge von mehreren Dutzend Metern bis zu mehr als hundert Metern nachgewiesen und verengen und erweitern sich entlang des Streichens. Ein Großteil der bisherigen Arbeiten bei Electrum diente der Erprobung von Erweiterungen bekannter epithermaler Adern, die bei begrenzten Untertageabbauarbeiten und Grabenaufschlüssen mehrere hohe Silber- und Goldwerte lieferten.

Die Bohrungen früherer Betreiber stießen auf eine Gold-Silber-Mineralisierung in einer Tiefe von mehr als 200 Metern ab der Oberfläche, wobei mehrere Löcher relativ breite Zonen mit schmalen Quarz-Sulfid-Stockwork-Adern durchschnitten, die mäßige Edelmetallwerte ergaben. Diese Abschnitte befinden sich unterhalb von Oberflächenaufschlüssen, die anschließend gesprengt, gegraben und mit Großproben in einem Gebiet untersucht wurden, das 2016 von Tudor Gold als New Blast Zone bezeichnet wurde (2016 Assessment Report on the Electrum Property, Skeena M.D., BC.171029). Hier ergab eine 3,8 Tonnen schwere Sammelprobe, die aus einer 5 Meter breiten Zone entnommen wurde, einen Durchschnittswert von 2,82 g/t Gold, 539,0 g/t Silber, 1,96 % Blei und 1,97 % Zink. Örtlich begrenzte Adern, die in einigen der breiteren Bohrabschnitte zu finden sind, enthalten Elektrum- und Silbersulfosalzmineralien, die auf schmalen Breiten wesentlich höhere Silber- und Goldwerte aufweisen.

Zusätzlich zu den hochgradigen Gold- und Silbermineralisierungszielen beherbergt Electrum ungetestete geophysikalische Anomalien in der Tiefe unterhalb der Hauptaderzonen sowie ein Gebiet am südlichen Ende von Electrum, das Anzeichen für eine potenzielle Mineralisierung im Porphyrstil aufweist.

Über Goldstorm Metals

Goldstorm Metals Corp. ist ein Edel- und Basismetall-Explorationsunternehmen mit einer großen strategischen Landposition im Goldenen Dreieck von British Columbia, einem Gebiet, das einige der größten und hochgradigsten Goldlagerstätten der Welt beherbergt. Die Vorzeigeprojekte von Goldstorm, Crown und Electrum, erstrecken sich über eine Fläche von insgesamt 16.469 Hektar auf 7 Konzessionen, von denen 6 zusammenhängend sind. Das Crown-Projekt liegt direkt südlich der Gold-Kupfer-Lagerstätten KSM von Seabridge Gold und der Goldmine Brucejack/Valley of the Kings von Newcrest Gold. Electrum, das sich ebenfalls im Goldenen Dreieck von BC befindet, liegt direkt zwischen der Brucejack-Mine von Newmont Corporation, etwa 20 Kilometer nördlich, und der ehemals produzierenden Mine Silbak Premier, 20 Kilometer südlich.

