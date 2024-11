IsoEnergy-Sommerbohrung durchschneidet mehrere Bereiche mit Radioaktivität - Hervorhebung der Prospektivität des Larocque-Trends

- Aggressives Nachfolgeprogramm für Winterbohrungen geplant

Toronto, ON, 6. November 2024 - IsoEnergy Ltd. ("IsoEnergy" oder das "Unternehmen") (TSX: ISO; OTCQX: ISENF) - www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/isoenergy-ltd/ - freut sich, den Abschluss seines erweiterten Sommerexplorationsprogramms auf dem Projekt Larocque East (das "Projekt"), das sich im östlichen Athabasca-Becken befindet (Abbildung 1), bekannt zu geben. Das Unternehmen schloss erfolgreich 30 Diamantbohrlöcher mit insgesamt 13.015 m ab und übertraf damit die ursprünglich geplanten 9.825 m entlang des Larocque-Trends (Larocque-Trend"), einer wichtigen regionalen Struktur, die die Weltklasse-Lagerstätte Hurricane (Hurricane") und andere bemerkenswerte hochgradige Vorkommen beherbergt, einschließlich jener auf dem Jointventure Dawn Lake von Cameco/Orano (Abbildung 2). Bei den Bohrungen wurden mehrere Ziele erprobt, die im Rahmen von Ambient Noise Tomography ("ANT")-Untersuchungen auf einer Länge von 9 km des Laroque-Trends auf dem Projekt identifiziert wurden.

Höhepunkte

- Die Bohrungen bestätigten die Aussichten auf eine zusätzliche Mineralisierung auf dem Projekt in der Region durch die Identifizierung von zwei neuen Zonen mit hoher Priorität (Bereiche D und E) und in unmittelbarer Nähe von Hurricane, das als Hurricane East bezeichnet wird (Abbildung 3).

- Erste Bohrungen in den Gebieten D und E ergaben eine erhöhte Radioaktivität in Verbindung mit einer signifikanten Alteration, was die Aussichten für die östliche Ausdehnung des Projekts verbessert.

o Im Gebiet E, einer 1 km mal 2 km großen ANT-Anomalie, die sich 8 km östlich von Hurricane befindet, wurden fünf Löcher gebohrt, wobei das Loch LE24-192 hervorzuheben ist, das 2,0 m mit 495 Teilen pro Million Uran-Teilchen ("ppm U-p") und 3.410 Zählungen pro Sekunde ("cps") durchschnitt, einschließlich 0,5 m mit 1.110 ppm U-p und 7.483 cps (Abbildung 4).

o In Gebiet D, einer 2,5 km mal 1 km großen ANT-Anomalie, die sich 8 km östlich von Hurricane befindet, wurden fünf Löcher gebohrt, wobei das Loch LE24-174 hervorzuheben ist, das 3,5 m von 254 m mit 26,2 ppm U-p und 257 cps sowie 0,2 m mit 1.303 cps durchteufte (Abbildung 5).

o Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit den Vorentdeckungsbohrungen von Cameco, die nur 40 Meter von der hochgradigen Lagerstätte Hurricane entfernt niedergebracht wurden: KER-11, das 0,5 m mit 518,0 ppm U-p ergab, und KER-12 (Abbildung 4). Wir glauben, dass dies das starke proximale Potenzial innerhalb der geochemischen Halos der bekannten Lagerstätten unterstreicht, wo scharf definierte Grenzen der Uranmineralisierung offensichtlich sind.

- Bohrungen in Hurricane East innerhalb von 600 Metern von Hurricane ergaben eine erhöhte Radioaktivität, was auf ein Potenzial für eine Ressourcenerweiterung hinweist.

o Ein einzelnes Bohrloch, LE24-188, das 290 m östlich von Hurricane gebohrt wurde, durchteufte 2,1 m mit 1.847 cps, was auf ein Potenzial für eine nahe Ressourcenerweiterung hinweist (Abbildung 6).

o In Gebiet B, einer 250 m mal 180 m großen ANT-Zielanomalie, die 500 m östlich von Hurricane liegt, wurden sieben Löcher gebohrt. Bohrloch LE24-165 durchschnitt 6,0 m mit 1.359 cps, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts von 0,5 m mit 3.067 cps.

o Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Hurricane-Ressource für eine weitere Expansion offen bleiben könnte.

- Weitere Ergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet, wobei bisher 33 % der geochemischen Ergebnisse eingegangen sind (Tabelle 1). Die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend, mit starker hydrothermaler Alteration und erhöhten geochemischen Signaturen - Schlüsselindikatoren, die typischerweise mit Uranmineralisierung in Verbindung gebracht werden.

- Derzeit wird davon ausgegangen, dass im Januar 2025 Folgebohrungen beginnen werden, wobei der Schwerpunkt auf Gebieten mit hoher Priorität, einschließlich D, E und Hurricane East, sowie auf zusätzlichen First-Pass-Bohrungen in anderen unerprobten ANT-Anomalien liegt (Abbildung 3).

Dr. Dan Brisbin, Vice President Exploration, kommentierte: "Unsere Sommerbohrergebnisse bei Larocque East sind äußerst ermutigend. Die strukturelle Störung, die Bleiche, die Entsilizierung und die Tonalteration, die innerhalb und neben den ANT-Geschwindigkeitsanomalien durchschnitten wurden, sind allesamt Kennzeichen der Uranlagerstätten von Athabasca. Die signifikant anomale Radioaktivität und die Sandstein-Urangeochemie sind ein Hinweis auf die Fruchtbarkeit dieser Alterationszonen; und mehrere Kilometer Streichlänge entlang graphitisch-pyritischer Leiterkorridore östlich der Lagerstätte Hurricane bieten reichlich Explorationsraum für potenzielle zusätzliche Entdeckungen entlang des Trends Hurricane."

Abbildung 1 - Standortkarte der Lagerstätte Hurricane und der Explorationsprojekte von IsoEnergy, einschließlich des Projekts Larocque East, im östlichen Athabasca-Becken.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77380/ISO_06112024_DEPRcom.0...

Der Larocque-Trend ist ein nach Nordosten verlaufendes regionales Strukturmerkmal, das sich über 160 Kilometer erstreckt und zahlreiche anomale Uranvorkommen beherbergt (Abbildung 2). Vor allem beherbergt er die Lagerstätte Hurricane, eine Entdeckung, die die Aussichten für den gesamten Trend erheblich verbessert hat und das Potenzial für weitere hochgradige Uranentdeckungen unterstreicht.

Abbildung 2 - Standortkarte des Larocque-Trends, der sich über die Projekte von IsoEnergy erstreckt.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77380/ISO_06112024_DEPRcom.0...

Die jüngsten Explorationsbohrungen und geophysikalischen Programme haben die Alteration und den geochemischen Fußabdruck der Lagerstätte Hurricane erfolgreich definiert. Während der mineralisierte Fußabdruck relativ klein ist - er ist 20 bis 125 Meter breit, 375 Meter lang und 2 bis 12 Meter mächtig (Abbildung 4) -, befindet er sich innerhalb einer viel größeren Zone mit hydrothermaler Tonalteration, die sich bis zu 500 Meter breit, 1 km lang und 200 bis 300 Meter mächtig erstreckt. Innerhalb dieser breiteren Alterationszone sind die Grenzen der Uranmineralisierung bemerkenswert scharf und wurden durch Bohrungen genau abgegrenzt (Abbildung 4). Typischerweise nehmen die Urangehalte in der Lagerstätte Hurricane stark ab, und zwar von mehr als 1 % auf weniger als 20 ppm U-p innerhalb von 30 Metern sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung. Dieser abrupte Rückgang des Urangehalts über so kurze Entfernungen stellt eine Herausforderung bei der Identifizierung weiterer hochgradiger Zonen dar. Die breitere, niedriggradige geochemische Signatur der Uranmineralisierung bietet jedoch ein größeres, leichter zugängliches Ziel für erste Bohrtests und bietet wertvolle Vektoren für potenzielle Folgebohrungen. Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Planung und Analyse des jüngsten Sommerbohrprogramms (Abbildung 3), bei dem in sieben von zehn anomalen ANT-Zielgebieten gebohrt wurde, die durch die Untersuchungen 2023 und 2024 definiert wurden. Infolgedessen wurden drei Zielgebiete - East Hurricane, D und E - für künftige Bohrtests als vorrangig eingestuft; die Details der vorrangigen Ziele werden in den nachfolgenden Abbildungen und Tabellen beschrieben. Die Integration neuer geologischer, mineralogischer, geochemischer und geophysikalischer (ANT) Informationen, die im Jahr 2024 gewonnen wurden, mit historischen Informationen ist bereits im Gange, um neue Bohrziele zu erstellen.

Abbildung 3 - ANT-Untersuchungsziele im östlichen Teil des Projekts Larocque East mit den Sommerbohrlöchern 2024 und den jeweiligen Abschnitten in den Gebieten D, E und Hurricane East.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77380/ISO_06112024_DEPRcom.0...

Abbildung 4 - Querschnitte der Lagerstätte Hurricane, einschließlich der Vorentdeckungsbohrungen KER-11 und KER-12 (links), die den die Lagerstätte umgebenden geochemischen Halo veranschaulichen und als Orientierungshilfe für die Interpretation der Explorationsbohrergebnisse entlang des Trends dienen, sowie der Abschnitt Area E, der vergleichbare Ergebnisse in Bohrung LE24-192 (rechts) zeigt, die eine erhöhte Radioaktivität und hydrothermale Alteration in der Nähe der Diskordanz (175 m unter der Oberfläche) durchschnitten.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77380/ISO_06112024_DEPRcom.0...

Abbildung 5 - Schnitt durch Gebiet D mit den Bohrlöchern LE24-174 und LE24-183, die mäßig gebleichten Sandstein durchschnitten. Die erhöhte Radioaktivität, die in Bohrloch LE24-174 mit der durchdringenden Tonalteration im Grundgestein zusammenfällt, deutet auf eine potenzielle Mineralisierung im Grundgestein bei Larocque East hin.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77380/ISO_06112024_DEPRcom.0...

Abbildung 6 - Abschnitt Hurricane East mit Bohrloch LE24-188, das eine starke Bleiche und einen für die Alteration der Lagerstätte Hurricane typischen Ton durchteuft. Ungefähr 290 Meter östlich der Hurricane-Lagerstätte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77380/ISO_06112024_DEPRcom.0...

Tabelle 1: Bisherige geochemische und erhöhte Bohrlochergebnisse mit der Mount Sopris 2PGA-Sonde. 65% der analytischen Ergebnisse sind noch ausstehend.

Loch Von An Länge U-teilig Gamma-2PGA Ausrichtung des HalsbandesDiskordanz Tiefe Ziel

(m) (m) (m) (ppm) (cps) (Azimut / Neigung) im Bereich

Bohrloch

(m)

LE24-165 240.0 305.0 65.0 10.8 254 173/-78.5 305 B

einschließlich. 260.0 300.0 40.0 13.9 282

und 305.0 311.0 6.0 165 1,359

einschließlich. 307.5 310.5 3.0 277 2,025

und Inkl. 309.0 309.5 0.5 396 3,067

LE24-167 278.2 287.0 8.8 55.0 387 158/-77.5 276.7 B

einschließlich. 278.2 278.7 0.5 83.1 487

und 279.1 280.0 0.9 - 1,152

LE24-168 266.2 306.2 40.0 6.4 166 173/-84 306.2 B

einschließlich. 301.2 306.2 5.0 9.2 299

einschließlich. 305.6 306.2 0.6 23.4 843

und 306.7 307.7 1.0 105 1,100

LE24-169 294.1 296.1 2.0 21.1 266 165/-65 294.6 A

LE24-170 336.0 338.0 2.0 18.7 126 173/-69 338 B

LE24-172 288.5 289.0 0.5 13.6 81 337/-60 289 D

LE24-173 295.8 296.3 0.5 6.9 100 157/-60 300.3 A

LE24-174 254.0 257.5 3.5 26.2 257 345/-65 257.5 D

und 305.7 306.1 0.4 649 989

einschließlich. 305.8 306.0 0.2 - 1,303

LE24-178 263.6 263.7 0.1 anhängig 1,420 160/-59.6 268.3 D

und 268.0 268.5 0.5 anhängig 1,830

einschließlich. 268.2 268.3 0.1 anhängig 2,340

LE24-180 162.1 164.6 2.5 238 1,579 090/-76.1 164.1 E

einschließlich. 163.6 164.1 0.5 462 3,286

LE24-181 292.1 292.6 0.5 163 180 189/-85.8 292.6 B

und 292.6 294.1 1.5 279 160

einschließlich. 292.6 293.1 0.5 555 126

und 298.4 299.6 1.2 anhängig 2,678

Inkl. 298.7 299.0 0.3 anhängig 4,643

LE24-182 273.3 274.3 1.0 anhängig 1,344 177/-85.0 307.9 B

und 307.8 308.1 0.3 anhängig 1,253

LE24-183 328.7 328.9 0.2 anhängig 1,138 360/-53.0 281.5 D

LE24-184 298.3 298.8 0.5 anhängig 1,128 179.8/-80.0 292.6 B

LE24-186 346.2 346.8 0.6 anhängig 1,668 134.7/-59.9 344.3 B

einschließlich. 346.5 346.6 0.1 anhängig 2,119

LE24-188 376.7 377.2 0.5 anhängig 1,324 173.8/-56.0 388.6 B

und 377.5 379.6 2.1 anhängig 1,847

und 382.0 382.1 0.1 anhängig 1,156

und 382.4 382.8 0.4 anhängig 1,838

LE24-191 307.7 308.4 0.7 anhängig 1,730 360/-60.0 255.5 G

einschließlich. 307.8 307.9 0.1 anhängig 2,936

und 309.7 310.0 0.3 anhängig 1,507

LE24-192 199.5 201.5 2.0 495 3,410 330/-58.6 200.5 E

einschließlich. 200.5 201.5 1.0 667 5,013

einschließlich. 200.5 201.0 0.5 1,110 7,483

einschließlich. 200.7 200.8 0.1 - 11,035

LE24-193c1 188.7 189.4 0.7 anhängig 2,117 088/-56.0 197.3 E

und 193.0 193.2 0.2 anhängig 1,193

und 193.5 194.0 0.5 anhängig 1,190

Anmerkungen:

1. Die Messung der Gesamt-Gammastrahlung im Bohrloch ist ein Hinweis auf den Urangehalt, korreliert jedoch nicht unbedingt mit den chemischen Urananalysen.

2. Vollständige geochemische Ergebnisse liegen noch nicht vor für: LE24-173, 180, 181 und 192, aufgeführt in Tabelle 1

3. Die 30 im Sommer 2024 gebohrten Löcher sind von LE24-164 bis LE24-193c1 nummeriert. In den Fällen, in denen die Bohrlöcher nicht in Tabelle 1 aufgeführt sind, liegen möglicherweise noch keine geochemischen Ergebnisse vor, aber die mit der 2PGA-Gammasonde gemessene Radioaktivität liegt unter 1000 cps.

Unternehmens-Update

Das Unternehmen gibt bekannt, dass Dr. Darryl Clark, Executive Vice President of Exploration and Development, zurückgetreten ist, um sich neuen Möglichkeiten zu widmen. Dr. Clark wird jedoch weiterhin das Explorationsteam in seiner neuen Rolle als technischer Berater unterstützen.

Dr. Dan Brisbin hat die Verantwortung für die Explorationsaktivitäten von IsoEnergy in Kanada, den USA und Australien übernommen. Dan Brisbin verfügt über 45 Jahre Erfahrung im Bereich Exploration und Minengeologie, davon 20 Jahre im Athabasca-Becken und anderen Urangebieten. Er hat einen Doktortitel in Wirtschaftsgeologie von der Queen's University und ist ein professioneller Geowissenschaftler in Saskatchewan, Manitoba und Ontario.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Die Qualitätssicherung bei der Uranexploration profitiert vom Einsatz von Gammasonden im Bohrloch und von Hand-Szintillometern/Spektrometern, da Diskrepanzen zwischen den Radioaktivitätswerten und der Geochemie leicht festgestellt werden können.

IsoEnergy hat 2019 sein QA/QC-Programm eingeführt. CRMs werden verwendet, um die Laborgenauigkeit bei der Analyse von mineralisierten und nicht mineralisierten Proben zu bestimmen. Doppelproben werden verwendet, um die analytische Präzision und Wiederholbarkeit zu bestimmen. Blindproben werden verwendet, um während der Vorbereitungs- und Analysestufen auf Kreuzkontaminationen zu testen. Für jedes mineralisierte Bohrloch werden mindestens ein zertifiziertes Referenzmaterial (ZRM), ein ZRM-Standard und eine Duplikatprobe (MDUP) in die MINZ-Probenserie aufgenommen. Es wird einer von zwei CRM-Standards verwendet: OREAS 124 (O124), wenn der Höchstgehalt 1% eU O38 ist.

Bei nicht mineralisierten Proben wie Misch- und Stichproben werden Feldeinsätze in Höhe von 1 % für Leerproben, 2 % für Duplikate und 1 % für ZRMs vorgenommen. Es werden die folgenden Protokolle befolgt:

- Proben-IDs, die auf 00 enden, sind zertifizierte Leerproben (BLA1).

- Proben-IDs, die auf 25 und 75 enden, sind Duplikate (DUPL) der vorangegangenen Probe.

- Proben-IDs, die mit 50 enden, werden als CRM OREAS 120 (O120) bezeichnet.

Zusätzlich zum QA/QC-Programm von IsoEnergy führte SRC ein unabhängiges QA/QC-Programm durch, und seine Laborwiederholungen (REPT), nicht-radioaktiven Laborstandards (LSTD) und radioaktiven Laborstandards (BL2A, BL4A, BL5) wurden von IsoEnergy-Mitarbeitern überwacht und verfolgt.

Für Reflexionsproben werden keine QA/QC-Proben eingefügt, da die Analysen nur semi-quantitativ sind.

Untersuchung und analytische Verfahren

Sammel- und Stichproben wurden zur Probenaufbereitung und -analyse an SRC Geoanalytical Laboratories in Saskatoon geschickt. SRC ist ein unabhängiges Labor, das für die entsprechenden Verfahren nach ISO/IEC 17025: 2005 akkreditiert ist.

Die Proben wurden dann getrocknet, zerkleinert und als Teil des ICPMS-Explorationspakets (Codes ICPMS1 und ICPMS2) plus Bor (Code Boron) pulverisiert. Die Proben wurden mit dem ICPMS-Explorationspaket (plus Bor) auf den Urangehalt, eine Reihe von Pfadfinderelementen, Seltenerdelemente und ganze Gesteinsbestandteile analysiert. Das Explorationspaket besteht aus drei Analysen unter Verwendung einer Kombination aus induktiv gekoppelter Plasma-Massenspektrometrie, induktiv gekoppelter Plasma-optischer Emissionsspektrometrie (ICP- OES") und teilweisem oder vollständigem Säureaufschluss eines aliquoten Teils der repräsentativen Probenmasse pro Analyse. Der vollständige Aufschluss erfolgt mit einer Kombination aus Flusssäure, Salpetersäure und Perchlorsäure, während der partielle Aufschluss mit Salpeter- und Salzsäure durchgeführt wird. Die von SRC durchgeführte interne Qualitätskontrolle besteht aus mehreren instrumentellen und analytischen Prüfungen unter Verwendung eines internen Standards ASR316. Die Protokolle für die instrumentellen Kontrollen bestehen aus zwei Blindproben und zwei Kalibrierstandards. Analytische Protokolle erfordern einen Leerwert, zwei QA/QC-Standards und eine Wiederholungsprobenanalyse.

Proben mit einer Radioaktivität von mehr als 350 CPS, gemessen mit Radiation Solutions RS-125, wurden ebenfalls an SRC geschickt. Die Probenvorbereitung ist dieselbe wie für das ICPMS-Explorationspaket. Die Proben wurden nur mit ICP-OES (Code ICP1) und für U O38 unter Verwendung eines Salz- und Salpetersäureaufschlusses mit anschließendem ICP-OES-Finish analysiert, mit dem U O38 Gewichtsprozente bis zu 0,001 % nachgewiesen werden können.

Selektive Proben, die mittels Brandprobe mit Königswasseraufschluss und ICP-OES-Abschluss auf Gold und in einigen Fällen auch auf Platin und Palladium untersucht werden. Bei den Analyseprotokollen wurden Wiederholungsproben analysiert; für diese kleinen Chargen wurden jedoch keine hausinternen Standards verwendet. Die Boranalyse hat eine untere Nachweisgrenze von 2 ppm und wird mittels ICP-OES durchgeführt, nachdem das Aliquot in einer Mischung aus Natriumsuperoxid (NaO2) und NaCO3 aufgeschmolzen wurde. Die SRC-interne Qualitätskontrolle für die Boranalyse besteht aus einer Blindprobe, QC-Standards und einer Wiederholung mit jeder Probencharge.

Radiometrische Sondierungsmethode im Bohrloch

Alle erfolgreich abgeschlossenen Bohrlöcher des Jahres 2024 werden mit einer kalibrierten Bohrlochsonde Mount Sopris 2PGA-1000 radiometrisch erfasst, die alle 10 cm entlang des Bohrlochs Messwerte sammelt. Die 2PGA-Sonde wurde von Alpha Nuclear beschafft und im Mai 2024 von Geologen von IsoEnergy in der Einrichtung des Saskatchewan Research Council in Saskatoon für das Sommerprogramm 2024 kalibriert. Die mit der 2PGA-1000-Sonde gemessenen Gamma-Gesamtzählwerte stehen möglicherweise nicht in direktem oder einheitlichem Zusammenhang mit den Urangehalten des gemessenen Intervalls und sind nur ein vorläufiger Hinweis auf das Vorhandensein radioaktiver Mineralien.

Methoden der Probenahme

Alle Bohrkerne werden von Geologen und geologischen Technikern von IsoEnergy systematisch protokolliert, um ihre geologischen und geotechnischen Eigenschaften zu erfassen. Alle Bohrkerne werden systematisch fotografiert und mit einem tragbaren Spektrometer RS-125 von Radiation Solutions auf Radioaktivität untersucht. Die Geologen von IsoEnergy markieren die zu entnehmenden Probenintervalle und Probentypen auf der Grundlage der geologischen Merkmale im Bohrkern und der mit dem RS-125 gemessenen Radioaktivität in Zählwerten pro Sekunde (CPS). Geologen und geologische Techniker sammeln vor Ort verschiedene Arten von Proben aus Bohrkernen.

Geochemische Mischproben bestehen aus etwa einen Zentimeter langen Bohrkernspänen, die alle 1,5 m entnommen werden, um nicht mineralisierte Abschnitte von Sandstein und Grundgebirge geochemisch zu charakterisieren. Die Länge der Mischproben liegt zwischen fünf und zehn Metern (normalerweise 3 bis 7 Späne pro Probe). Bei fünf Metern oberhalb und zwei Metern unterhalb der Diskordanz sind die Intervalle der Mischproben 0,5 m lang und die Proben bestehen aus mehreren Kernspänen in jedem Intervall.

Split-Core-"Spot"-Proben (d. h. repräsentative Proben) werden durch Zonen mit signifikanter, aber nicht mineralisierter Alteration und/oder Struktur entnommen. Die Länge der Stichproben variiert je nach Breite des interessierenden Merkmals, beträgt aber im Allgemeinen 0,5 m.

Split-core-Mineralisierungsproben (MINZ") werden durch Zonen mit erhöhter Radioaktivität von mehr als 350 CPS entnommen, die mit dem tragbaren Spektrometer RS-125 gemessen werden. Die MINZ-Proben sind in der Regel 0,5 m lang. Eine Hälfte des Bohrkerns wird für die geochemische Analyse entnommen, während die andere Hälfte zur Lagerung vor Ort in den Kernkasten zurückgebracht wird. Die von den MINZ-Proben abgedeckten Intervalle grenzen an die von den Mischproben abgedeckten Intervalle an und überschneiden sich nicht mit diesen.

Systematische kurzwellige Infrarot-Reflexionsproben ("SWIR") werden etwa in der Mitte jeder Mischprobe entnommen, um Tone, Glimmer und eine Reihe anderer allgemein wasserhaltiger Mineralien zu analysieren, die für die Exploration von Bedeutung sind. Punktuelle Reflexionsproben werden dort entnommen, wo dies gerechtfertigt ist (z. B. bei Frakturbeschichtungen). Reflexionsproben werden nicht durch die mineralisierte Zone entnommen.

Bei lithogeochemischen Proben werden die Probenbeutel mit Probennummern versehen, bevor sie versiegelt und in Plastikeimern oder Stahlfässern zum Versand an den Saskatchewan Research Council ("SRC") in Saskatoon, Saskatchewan, verpackt werden. Ein zweiter Satz von Probenanhängern mit dem Tiefenintervall und der Probennummer wird am Ende jedes Probenintervalls in den Kernkasten geheftet. Ein dritter Satz von Probenetiketten mit der Bohrlochnummer, dem Tiefenintervall der Probe und der Probennummer wird zur Archivierung im Probenbuch aufbewahrt. SWIR-Reflexionsproben werden auf ähnliche Weise gekennzeichnet wie lithogeochemische Proben.

Die Geologen geben alle geologischen und geotechnischen Daten sowie die Daten der Probenintervalle während der Bohrlocherfassung in die Datenbank von IsoEnergy ein.

Musterversand und Sicherheit

Der Bohrkern wurde anschließend vom Bohrgerät zu den Kernbearbeitungseinrichtungen von IsoEnergy im Lager Larocque Lake geliefert. Die einzelnen Kernproben wurden in den Kernanlagen durch manuelles Aufspalten entnommen. Sie wurden markiert, in Säcke verpackt und dann in Fünf-Gallonen-Plastikeimern oder IP-2-Stahlfässern zum Versand an die geoanalytischen Labors von SRC in Saskatoon verpackt. Der Versand an das Labor wurde vom Spediteur von IsoEnergy, Little Rock Enterprises aus La Ronge, Saskatchewan, und von Points North Freight Forwarding Inc. aus Points North Landing, Saskatchewan, durchgeführt.

Erklärung der qualifizierten Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Dr. Dan Brisbin, P.Geo., IsoEnergys Vice President, Exploration, geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person" (gemäß NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects) ist.

Weitere Informationen über das Projekt Larocque East des Unternehmens, einschließlich der Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren, die bei den in dieser Pressemitteilung beschriebenen Explorationsarbeiten angewandt wurden, finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "Technical Report on the Larocque East Project, Northern Saskatchewan, Canada" vom 4. August 2022 auf dem Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca .

Über IsoEnergy Ltd.

IsoEnergy Ltd. (TSX: ISO) (OTCQX: ISENF) ist ein führendes, weltweit diversifiziertes Uranunternehmen mit beträchtlichen aktuellen und historischen Mineralressourcen in den wichtigsten Uranabbaugebieten Kanadas, der USA und Australiens, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und eine kurz-, mittel- und langfristige Hebelwirkung auf steigende Uranpreise haben. IsoEnergy treibt derzeit sein Projekt Larocque East im kanadischen Athabasca-Becken voran, das die Lagerstätte Hurricane beherbergt, die sich der weltweit höchstgradigen angezeigten Uran-Mineralressource rühmen kann.

IsoEnergy verfügt auch über ein Portfolio von genehmigten, in der Vergangenheit produzierenden konventionellen Uran- und Vanadiumminen in Utah, für die eine Mautvereinbarung mit Energy Fuels Inc. getroffen wurde. Diese Minen befinden sich derzeit in Bereitschaft und können schnell wieder in Betrieb genommen werden, sobald die Marktbedingungen dies zulassen, wodurch sich IsoEnergy als kurzfristiger Uranproduzent positioniert.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Philip Williams

CEO und Direktor

info@isoenergy.ca

1-833-572-2333

X: @IsoEnergyLtd

www.isoenergy.ca

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Weder die TSX Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Vorausschauende Informationen

Die hierin enthaltenen Informationen enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. "Zukunftsgerichtete Informationen" beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen in Bezug auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen in der Zukunft erwartet oder voraussieht, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den voraussichtlichen Zeitpunkt für die Berichterstattung über die verbleibenden Ergebnisse und die geplanten Explorationsaktivitäten sowie deren voraussichtliche Ergebnisse. Im Allgemeinen, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen zu erkennen oder an der Aussage, dass bestimmte Aktionen, Ereignisse oder Ergebnisse "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden", "eintreten" oder "erreicht werden" oder einer negativen Konnotation davon.

Solche zukunftsgerichteten Informationen und Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, unter anderem, dass die Ergebnisse der geplanten Explorationsaktivitäten den Erwartungen entsprechen und zum erwarteten Zeitpunkt gemeldet werden, dass der Uranpreis, die erwarteten Kosten der geplanten Explorationsaktivitäten, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden, dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen zur Verfügung stehen werden, dass Drittanbieter, Ausrüstung und Zubehör sowie staatliche und andere Genehmigungen, die für die Durchführung der geplanten Explorationsaktivitäten des Unternehmens erforderlich sind, zu angemessenen Bedingungen und rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Obwohl die Annahmen, die das Unternehmen bei der Bereitstellung von zukunftsgerichteten Informationen oder der Abgabe von zukunftsgerichteten Aussagen getroffen hat, von der Unternehmensleitung zum gegebenen Zeitpunkt als angemessen erachtet werden, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Annahmen als richtig erweisen werden.

Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen wesentlich von den Prognosen zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen oder Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, einschließlich u.a.: negativer operativer Cashflow und Abhängigkeit von Drittfinanzierungen, Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungen, keine bekannten Mineralreserven, die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens, der Einfluss eines Großaktionärs, alternative Energiequellen und Uranpreise, Probleme mit den Eigentumsrechten der Ureinwohner und Konsultationen, Vertrauen in das Management und anderes Personal in Schlüsselpositionen, tatsächliche Ergebnisse von Explorationsaktivitäten, die von den Erwartungen abweichen, Änderungen der Explorationsprogramme auf der Grundlage der Ergebnisse, Verfügbarkeit von Drittunternehmern, Verfügbarkeit von Ausrüstung und Vorräten, Versagen von Ausrüstung beim Betrieb wie erwartet; Unfälle, Wettereinflüsse und andere Naturphänomene und andere Risiken, die mit der Mineralexplorationsbranche verbunden sind, Umweltrisiken, Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, Beziehungen zu den Gemeinden und Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen oder anderen Genehmigungen sowie die Risikofaktoren in Bezug auf das Unternehmen, die in den Unterlagen des Unternehmens bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden dargelegt sind und unter IsoEnergys Profil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca .

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind oder von den zukunftsgerichteten Informationen impliziert werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen oder Ereignisse zu aktualisieren oder neu herauszugeben, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

